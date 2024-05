Gabriel Ben-Tasgal: "La muerte del presidente de Irán podría no ser un accidente"

Gabriel Ben-Tasgal señaló que las recientes tensiones internas de Irán apoyan la tradición de eliminar rivales políticos como una de las principales teorías de muerte en el mandatario, en caso de probarse que no se trató de un accidente. Además, sostuvo que esta situación no modifica el conflicto en Gaza, ya que las decisiones respecto a esto son tomadas por los Ayatolás, mientras que el presidente es quien administra el día a día. “Si seguimos la tradición iraní, no es la primera vez que algo así ocurre. Todavía es temprano para saber quien puede salir beneficiado”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Ben-Tasgal es periodista especializado en Medio Oriente, escritor y autor del libro “300 preguntas en 300 palabras: Mitos y realidades sobre el conflicto palestino-israelí”.

Tras un accidente aéreo, que queda confirmar si fue así, murió el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Usted en un tweet puso en duda que la muerte del mandatario israelí haya sido un accidente. ¿Podría ampliarnos esa idea?

Sí, lo que ocurrió es que no sabemos a ciencia cierta si fue un accidente o un acto simplemente por el clima. No hay ninguna prueba ni para un lado ni para otro.

Lo que marqué es que si se tratara de un atentado contra las autoridades, pueden haber sido dos los responsables. Por un lado, la presencia de ISIS, que ya hizo un fuerte atentado en mezquitas chiitas, hace pocas semanas. Y por otro lado, un ajuste de cuentas interno dentro del régimen iraní, ya que no es la primera vez que se elimina a un rival político. En este caso me guío por lo siguiente: Ebrahim Raisi iba a ser el candidato a reemplazar a Ali Jamenei, y ahora se habla que será Mojtaba Khamenei el nuevo presidente, es decir que el gran Ayatolá de Irán va a nombrar o va a promover el nombramiento de su hijo como presidente en reemplazo del fallecido.

Otro planteo es que resulta poco imaginable que no haya redundancia en un sistema de transporte de un presidente, sobre todo de una potencia que pretende ser militar.

Sí, pero puede ocurrir por las condiciones climáticas, sobre todo la zona donde viajaban. No hay que descartar que haya sido simplemente un accidente.

Lo que pasa es que si seguimos la tradición iraní, no es la primera vez que algo así ocurre. Todavía es temprano para saber quien puede salir beneficiado, porque puede ser, no solamente, el hijo de Ali Jamenei que sería el nombrado ahora, por más que tenemos un plazo de 50 días para llamar nuevamente elecciones, sino que hay otros que podrían salir beneficiados, como la Guardia Revolucionaria o la Fuerza Al Quds, que quizás perdieron protagonismo justamente porque Raisi ocupaba mucha preponderancia en el sistema de gobierno local.

¿Modifica en algo la situación del conflicto de Israel en Gaza?

Creo que no modifica, porque en la estructura política es Ali Jamenei y el grupo de los Ayatolás quienes deciden la política general del país. Ellos decidieron llevar a Irán a ser una potencia nuclear, por ejemplo. Ellos decidieron apadrinar y arropar a Hezbollah de la forma en que lo hacen. Mientras que el presidente es quien administra la sociedad en el día a día.

Lo que pasa es que el presidente llegó ahí porque antes de poder postularse a una elección, los ayatolás seleccionaron a los “potables”. A veces eligen a alguno más moderado como Mohammad Jatamí, el anterior, y ahora a uno muy radical internamente, como es a este que lo llamaban el verdugo, que se le acusa de ser responsable del asesinato, siendo juez, de unas 30 mil personas.

Sobre el pedido del fiscal de La Haya de detención y juicio por crímenes de lesa humanidad, tanto a Netanyahu como a sus equivalentes del lado de Gaza, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Tiene alguna posibilidad de modificar en algo la política interna en Israel.

No, no va a modificar en nada. Al contrario, eso a nivel interno dentro de Israel ayuda a Netanyahu, y lo apoya. Probablemente se emita esa orden de detención y no se cumpla.

Hemos llegado, en base a tantas desavenencias o malabarismo legal, a que sea complicado que cualquier otra zona que se nutre de información legal no entienda que acá hay algo que se ve bastante mal. Por ejemplo, si tú dices que vas a emitir una orden en base a los números de muertos que dice Hamas o en base a que no entró suficiente comida, cuando hay pruebas que sí entró comida a la Franja de Gaza, entonces queda mal.

Encima las dos potencias principales de la zona de alguna manera, o de Europa, tanto Estados Unidos como Inglaterra, han sido bastante duros con respecto a esta decisión. Entonces, probablemente, lo que pase es que, al igual que con Putin, que hace un año que hay una orden de detención y no la cumplen, aunque es verdad que Putin no ha salido del país, Netanyahu tenga más cuidado de llegar a países que tienen una tradición problemática como España. No creo que afecte eso a la llegada de Estados Unidos o a Inglaterra.

