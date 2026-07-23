Gabriel Ben Tasgal: “Puede que cuando termine la guerra caiga el régimen iraní”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el periodista y analista internacional Gabriel Ben Tasgal aseguró que la guerra dejó al régimen iraní en una posición de mayor debilidad, pese a que el panorama inmediato pueda parecer incierto. "Creo que el régimen iraní es mucho más débil de lo que aparenta" y "puede que cuando termine la guerra caiga el régimen iraní", afirmó, al sostener que Irán perdió capacidad militar y enfrenta una creciente crisis interna.

Gabriel Ben Tasgal es un periodista, politólogo, escritor y conferencista especializado en el conflicto de Medio Oriente. Es argentino, radicado desde los años 80 en Israel. Graduado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con estudios en instituciones como la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Autónoma de Barcelona y la UCES. Es el director de Hasat Hashemi, La cara de la verdad, una organización dedicada a combatir la desinformación sobre Israel.

—Finalmente Marco Rubio llega a plantear que el control del Estrecho de Hormuz hay que dejárselo directamente a Irán. Trump plantea ayudar al desarrollo de una bomba nuclear a Arabia Saudita. Lleva gastado Estados Unidos 37 mil millones de dólares y el Pentágono advierte que, de continuar este conflicto, harían falta muchos más fondos. Finalmente terminó siendo todo lo contrario a lo esperado. Me gustaría su balance sobre la situación actual allí.

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—Es complejo. Creo que no. O sea, creo que el régimen iraní es mucho más débil de lo que aparenta. Más aún, creo que, cuando termina la guerra, la posibilidad de que el régimen caiga son posibilidades altas. Y, cuando dice todo lo que acabas de anunciar, al principio de la pregunta, tengamos en cuenta varias cosas.

Una: el hecho de que el Estrecho de Ormuz esté en manos de Irán no significa que se cobre peaje, o bien que Irán siga vendiéndole crudo a China a precios no competitivos. Pero sí, en principio, puede quedar en manos de Irán sin que eso signifique todo lo que acabo de decir ahora.

Y, segundo, sí es cierto que Estados Unidos firma un acuerdo con Arabia Saudita para desarrollar capacidad, necesidad nuclear para fines civiles. Pero el presidente Donald Trump también condicionó este acuerdo al hecho de que Arabia Saudita firme los Acuerdos de Abraham. O sea, que firme un acuerdo formal con el Estado de Israel. Son cambios fundamentales que modifican de plano la relación en el Medio Oriente.

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—¿Puede ser que, por más esfuerzos que hacemos los profesionales, nuestros pensamientos estén guiados por nuestro deseo, en su caso, y que lo que estemos viendo es que, en realidad, la situación es peor hoy de lo que se suponía antes de comenzar la guerra.

—Yo creo que la situación es peor para el régimen iraní. Sí, estoy de acuerdo en que hoy la situación es menos clara desde el punto de vista bélico. Pero yo le hago una serie de preguntas a usted. La primera: antes del 28 de febrero, cuando comenzó esta contienda bélica, Irán estaba muy cerca de poder acceder a armar sus primeras bombas nucleares, con capacidad de 11 bombas nucleares. ¿Hoy está más cerca o está más lejos de eso?

—Claramente más lejos.

—Claro. O sea, evidentemente está más lejos. Tiene menos capacidad bélica, sin duda. Segundo: el 8 de enero de este año asesinó el régimen, de forma directa, a entre 30.000 y 35.000 de sus propios civiles. ¿Hoy tiene más o menos capacidad para volver a hacer lo mismo? Yo creo que menos.

Y, tercero, es verdad que Estados Unidos perdió o invirtió, según como lo quiera llamar, 37.000 millones de dólares en esta guerra. Pero el régimen iraní, que es el régimen que fomenta el terrorismo en varios lugares del mundo, lleva perdidos cerca de 400.000 millones de dólares. Entonces, ¿quién está peor o quién está mejor? ¿Estados Unidos o el régimen iraní? Creo que el régimen iraní está en la cuerda floja y, de hecho, tiene un peligro real de dejar de existir como régimen, como lo conocemos. Algo parecido a lo que tenemos con el régimen, por ejemplo, de Maduro en Venezuela.

—A ver si lo interpreto. Lo que usted dice es que, en realidad, los efectos van a ser retardados y que, entonces, todo lo hecho ahora, en estos meses, no se ve el resultado en este momento. Incluso hasta se ve, en el solo hecho de que el control del Estrecho se ha perdido y que, entonces, que se adhieran al Ormuz, si se adhieran, pase a generar la idea de que estamos peor de lo que se estaba en el pasado, no está tomando en cuenta la intertemporalidad. Y que, dentro de algún tiempo, veremos que esto genera consecuencias que van a ser muy diferentes de aquí a cierto tiempo. ¿Eso lo estoy sintetizando bien?

—Claro, por supuesto. Una sociedad cuyo presidente, Ibrahim Raisi, se cae de un helicóptero porque el helicóptero tiene 40 años y no tiene repuestos; o que la sociedad, para poder pagar sus deudas, como ocurre en Irán, vende sus órganos; o que la sociedad no tiene hijos y consume cocaína y heroína en cantidades que no son normales para un país; o que su sociedad no tiene índice de natalidad; o bien que hay una violencia interna y fragmentación social como la que vive en Irán.

Esa sociedad entró en una guerra con una carencia de legitimidad interna que es agravada porque esa misma sociedad invierte cantidades ingentes en capacidad bélica. Es por eso que creo que, luego de esta guerra, vamos a ver que la situación de Irán es peor todavía de lo que nos imaginamos. O sea que, a largo plazo, no estoy seguro de que Irán sea tan fuerte como aparenta.

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Y, de hecho, tengo un ejemplo para darle inmediato. Si Irán fuese tan fuerte como la presentan los propios iraníes o sus aliados en las extremas izquierdas a nivel mundial, si Irán fuese realmente el victorioso y el poderoso en toda esta gestión, ¿por qué no ataca a Israel? ¿Por qué no ataca ahora que está siendo atacado por Estados Unidos? ¿Por qué no enfrenta y ataca a Israel, si es el enemigo directo? ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque sabe perfectamente que va a recibir un castigo acorde a esa agresión y, por lo tanto, prefiere mantener al loquito del barrio lejos de un enfrentamiento directo. Y eso te muestra a las claras que no es tan fuerte el régimen iraní.

—¿Cómo puede afectar electoralmente tanto en Israel como en Estados Unidos a personas que pueden no ver, como usted, que en realidad fue un éxito la operación?

—La operacion no terminó aún. Realmente no creo que dure esta relativa calma por mucho tiempo más. En el caso de Israel, va a favorecer al primer ministro Netanyahu. Por eso creo que es una de las razones por las cuales veo probable que Israel vuelva a atacar a Irán. Y, en el caso de Donald Trump, depende de un montón de factores que aún no sabemos. Entre otras cosas, hasta qué punto logra dominar el precio del petróleo y hasta qué punto no lo logra. Porque una de las razones por las cuales vimos estos 60 días de tregua fue porque el mercado requería, faltaban en depósitos, 1.150 millones de barriles. O sea que era necesario llegar algún tipo de acuerdo para permitir el paso de este tipo de crudo. Las evaluaciones hablan de que se permitió, durante estos días, el paso de 800 millones de barriles. Signfiica que una vez llenados los depositos se puede volver a las negociaicones por medio de al guerrra.

RM