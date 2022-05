Gerardo Bongiovanni habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y se refirió al movimiento liberal y dijo que “los liberales tienen que participar de grandes coaliciones políticas” para poder hacer “cambios importantes”. Además, destacó la presencia del ganador del Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, en una reunión de Juntos por el Cambio en la que aportó su mirada “republicana y liberal”.

Quisiera entender su definición de si Javier Milei y los libertarios son liberales o si hay diferencias entre el liberalismo y el libertarismo....

- Milei es un economista liberal sin ninguna duda. Hoy está todo un poco mezclado en el mundo, por un lado hay conservadores que son liberales en lo económico, están los libertarios y estamos los que nos definimos como liberales clásicos. Creo que somos parte de una misma familia que nos definimos más por lo metodológico que por las cuestiones de fondo.

Un libertario ¿es un republicano, sigue las ideas de Montesquieu, de Stuart Mill, de Locke, o sus métodos son contradictorias con el liberalismo clásico?

- Creo que los libertarios están de acuerdo en eso. Hay otros matices que no siempre coinciden ni en los países. En EEUU los libertarios que son amigos nuestros, es gente que en su mayoría esta a favor de la despenalización del aborto, de la despenalización del consumo de drogas, tienen posiciones, en términos americanos, progresistas. En Argentina no es así. Los libertarios en Argentina son más conservadores pero en cuanto a la defensa del estado de derecho y a la libertad económica no hay muchas diferencias de fondo. Insisto, sí hay matices políticos. Creo que los liberales tienen que participar de grandes coaliciones políticas como fue el caso de Reagan y Thatcher. No creo que haya muchas opciones de partidos liberales y ortodoxos que tengan éxito. No hay muchos ejemplos en el mundo. Cuando han tenido influencia se han hecho procesos de cambio muy importante como los que nombre.

¿Se podría decir que la palabra liberal tiene una definición polémica en la que conviven conservadores, como el partido demócrata y republicano , y que finalmente es una familia que ha crecido al punto de que hoy casi que la mayoría de los partidos políticos son liberales?

- No se si todos los partidos políticos pero sí muchos. La mejor expresión del liberalismo está expuesta en uno de los libros de Mario Vargas Llosa "La llamada de la tribu". Él dice que ese libro es su peregrinaje intelectual y se refiere a 7 autores que han sido liberales en lo político, como Ortega o Isaiah Berlín, que eran liberales en lo político pero no en lo económico. Sin embargo los consideramos parte de nuestra familia. Es importante que el liberalismo sea tolerante y amplio y esté dispuesto a entrar a un proceso de revisión profundo y de autocrítica. Hay personas que tienen ideas socialistas en lo social pero son liberales en otros temas.

Menciona a Isaiah Berlín, que dijo que él plantea la libertad negativa y positiva. La que es habitual que se tiene de los libertarios, es que solamente se preocupan de la libertad negativa, es decir que el estado o un rey prohíbe a uno hacer algo y no se preocupan de la libertad positiva de la una necesidad de un estado que cuide a los ciudadanos y de educación. ¿Usted comparte esa crítica?

- Creo que las libertades positivas son importantes. A veces el estado tiene que garantizar los derechos y la seguridad individual que es esencial, como el derecho a la vida. También tiene que garantizar la propiedad y libertad, facilitar que todo el mundo tenga acceso a la salud, eso no quiere decir necesariamente que las prestaciones las tenga que hacer el estado. Hay muchos modelos donde el estado financia con prestadores que no son estatales o son entidades sociales. Esto es una familia amplia no todos creemos lo mismo.

La visita de Vargas Llosa y las conversaciones con Macri, las posiciones dentro de él Pro de los Halcones, ¿tiene alguna infidencia al respecto?

- En la visita de Vargas Llosa, fue un acontecimiento muy grato tras su contagio de COVID, está comprometido con la Argentina. Aportó su mirada liberal y republicana en su reunión con Juntos por el Cambio. Se encontró aquí con un panorama política de fragmentación entre gobierno y oposición y dentro de la oposición también hay distintos matices. Tuvimos la suerte de compartir con los referentes de la oposición, con las palomas y halcones, había muchos radicales, estuvieron casi todos y Mario se llevó una opinión de esto y ojala su aporte siga sirviendo.