Gerardo Martínez: "Ceder es no tener halcones"

Gerardo Martínez, Secretario de las Relaciones Internacionales de la CGT, aseveró que "en Argentina no hay inversiones ni crecimiento" y puso como ejemplo la industria automotriz. "Tuvo un proceso de negociación moderna para que las empresas no se vayan del país". Por otro lado, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que Claudio Moroni fue un "ministro transparente" y que Alberto Fernández "dejó un sabor amargo".

¿Cuál es el balance de su participación en el Coloquio de IDEA, junto a Martín Tetaz, Ricardo Pignanelli y María Eugenia Prado?

Desde el campo sindical, los trabajadores observamos el encuentro del Coloquio IDEA como una posibilidad de generar debates heterogéneos. Y también para debatir las cuestiones centrales que tienen que ver con el capital y el trabajo. Podemos exponer nuestra mirada, tanto en la diferencia como en la unidad de criterios, porque hay una sintonía común entre ellos y nosotros: Sin empresa no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa.

Desde hace muchos años, en Argentina no hay inversiones ni crecimiento. El resultado es la pobreza y sectores sociales sin trabajo. Esto impacta en la población económicamente activa: deberíamos ser el doble de trabajadores, teniendo en cuenta el aumento de la densidad poblacional.

Son problemas estructurales que no merecen debates ideológicos, sino saber cuál es el papel del Estado, tanto de los que gobiernan, como los que son fuerza opositora. El Coloquio IDEA plantea saber de qué manera podemos tener una historia diferente a la que tenemos ahora.

Hubo personas que planteaban la necesidad de una reforma laboral, y siempre se pone como ejemplo el sistema de indemnización de la UOCRA. ¿Sería beneficioso trasladar ese sistema al resto de las industrias?

No sólo sucede en las construcción, en la industria automotriz también se dio un proceso de negociación moderna que generó el camino del encuentro y un mecanismo metodológico para que las empresas no se fueran del país. Hubo una visión estratégica por parte de SMATA para generar una metodología diferente sin descuidar el derecho del salario del trabajador.

En la negociación paritaria, los sectores productivos tienen sentido común en cómo mejorar la calidad laboral, atender el impacto de las nuevas tecnologías y cómo modelar un mejor sentido en el desarrollo de la producción. Nos falta concertación de políticas de Estado a largo plazo, que se mantenga más allá de quién gobierne.

¿Usted encuentra que en los empresarios hay más predisposición a producir acuerdos de largo plazo entre los sectores del trabajo y el capital, que en los halcones de la oposición, que no incluyen el diálogo como mecanismo central?

Ceder es no tener halcones. Es defender los intereses propios, pero sin descuidar el bien común. En la política todos creen ser dueños de la verdad, pero el resultado es terrible. No merecemos tener el nivel de estancamiento que tenemos. Debemos generar una plataforma de encuentro donde todos tengamos que consensuar sobre directrices que garantice el bien común. Es fácil decirlo y difícil obrarlo, pero hay que intentarlo. Nadie tiene que ser fanático de sus ideas.

¿Qué balance hace de la gestión como ministro de Trabajo de Claudio Moroni?¿Y qué perspectiva tiene de su sucesora, Kelly Olmos?

Moroni fue un buen Ministro de Trabajo porque generó transparencia en su gestión. Ese ministerio debe ser ecuánime entre el sector sindical y el empresarial. Fue capaz de gestionar en un momento difícil como la pandemia para que el sistema productivo no se destruya. Hasta tuvo presencia internacional.

En cuanto a Kelly Olmos, va a tener como definición la imparcialidad de mantener el vínculo ecuánime entre el sector empresarial y el sindical. Va a formar un buen equipo para trabajar seriamente para que la Argentina siga creciendo y generando reglas de juego claras en el desarrollo económico productivo.

¿Cuál es su balance de la presidencia de Alberto Fernández?

Es de sabor amargo, nos gustaría que fuera más rápido y con resultados más conducentes. Me gustaría un Alberto Fernández que sea pilar de la concertación política. No hay una fuerza política en la soledad que pueda resolver los problemas estructurales del país. No tiene que ser egoísta y buscar los caminos que viabilicen el dialogo para generar políticas a mediano y largo plazo.

