Germán Martínez: "No podemos ponerle un cepo al debate parlamentario"

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) sobre la actualidad del Consejo de la Magistratura.

Vos impugnaste la presentación para evitar la designación de Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, ¿cuál es el siguiente paso a seguir en esa impugnación?

El jueves materialicé el ingreso de un amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°11. Ayer, a última hora, nos fue notificado que no nos concedieron la cautelar interina y que teníamos que girar el expediente para que en el plazo de tres días se produzca un informe para que puedan tratarla. Hubiésemos preferido que se nos concediera la cautelar interina pero ya hemos dado el expediente a la Cámara de Diputados. Nos dieron tres días y algo similar hizo el Juzgado Contencioso Administrativo N° 9, con la solicitud presentada por Luis Juez.

¿Quedó algún deterioro en la relación con Massa después de la impugnación?

No, en lo más mínimo. Antes, durante y después de la decisión estuvimos comunicados, analizando la situación. Massa tiene la responsabilidad de conducir los diputados de distintos bloques, buscar acuerdos para poder destrabar situaciones institucionales como esta. Yo necesito defender los intereses de mi bloque, no me queda ninguna duda de que nuestro planteo es pertinente. Impugnamos esa decisión no solamente para velar por los intereses del Frente de Todos sino para cuidar las decisiones del propio presidente de la Cámara.

¿Te parece verosímil lo que dice Pagni? ¿Cómo creés que se va a terminar resolviendo la ley, que tiene media sanción, de reforma del Consejo de la Magistratura?

No me parece verosímil la versión de Pagni, es la primera vez que la escucho. Como bloque, sentamos posición sobre la designación de Reyes al mismo momento en que Mario Negri solicitó su designación. El martes a la tarde yo le pedí en una nota a Sergio Massa que se abstenga de nombrarla hasta que quede claro cuáles son los criterios de mayorías y minorías.

Eso es lo que fuimos a buscar a la Justicia, agotada la instancia administrativa. Las especulaciones políticas y las versiones no me corresponde ni aclararlas ni me parecen atinadas. Hay dos posibilidades: que hagan lugar a los amparos que hemos presentado o que no las consideren pertinentes y las rechacen.

¿Qué posibilidades hay de que salga aprobado el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura?

Lo quiero debatir, lo quiero analizar con profundidad en las comisiones, estamos constituyéndolas y decidimos no conformarlas esta semana porque necesitamos que baje un poco la espuma que se generó respecto a este tema.

Hay dos alternativas: reunir los consensos necesarios, en función de la media sanción del Senado, o tratar de avanzar en una iniciativa que pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados, volver al Senado y recoger mayores niveles de consenso. Necesitamos un nuevo intento para poder garantizar la composición, la representación de los distintos estamentos como dice la Constitución, que lo hagamos con equilibrio que permita funcionar al Consejo de la Magistratura. Ahí está puesta mi energía y mi trabajo.

¿Creés que se podría aprobar en Diputados con un aumento de la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia?

No podemos ponerle un cepo al debate parlamentario. Hace mucho tiempo que hay dificultades para que podamos encontrar una ley que pueda traducir en términos operativos lo que dice la Constitución respecto al Consejo de la Magistratura, hay debates respecto a la CSJN que vienen desde hace tiempo.

Debatamos con argumentos, salgamos de los clichés, de las frases comunes, de los títulos de los diarios, de los twitters que intentan simplificar situaciones institucionales mucho más complejas.

¿Cuál es tu opinión sobre las chances electorales del oficialismo?

Las chances del Frente de Todos para 2023 están al alcance de nuestra mano, depende de nosotros construir el escenario que nos haga competitivos para el año próximo. Necesitamos mejorar la gestión de gobierno, fortalecer el liderazgo del Presidente y la Vicepresidenta. En función de eso nos podemos encaminar a resolver los principales problemas que tienen los argentinos y eso nos va a dejar posicionados para 2023.

¿Ves a Rossi gobernador de Santa Fe en 2023?

Cualquier situación de nombres es adelantarse en el tiempo. Una cosa es construir un escenario electoral y otra es apurarse en la definición de nombres. Hay mucho camino por recorrer, hay muchos meses por delante. El peronismo tiene muy buenos dirigentes para plantear un gobierno posterior al de Perotti. No puedo dejar de tener una opinión positiva sobre Rossi como persona y como dirigente político, pero falta muchísimo.

