Germana Figueroa Casas: "En Rosario nadie cree que ganaron los narcos"

Germana Figueroa Casas, diputada santafesina, aseguró que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le contestó respetuosamente su planteo en cuanto a la lucha con los narcos y sostuvo que el pueblo santafesino sabe que puede ganar frente a los criminales. “No es algo imposible, hay que tener la esperanza de que se puede”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo le cayeron los dichos del ministro de Seguridad? ¿Cómo sintió su presencia en la comisión de Seguridad Interior?

Cuando empezó a hablar de manera genérica, parecía que me hablaba de otro país y otra situación, como que estaba todo bárbaro.

Rosario está en un camino distinto a lo que se marcaba y te genera impotencia, porque me pongo en el lugar de cada familiar de las víctimas, que ve un montón de gente reunida hablando y no pasa nada. Entonces me empiezo a sentir mal, porque si uno se mete a trabajar en esto, es porque quiere dar soluciones.

Hace poco el Presidente dijo que en Rosario también somos argentinos. Se creó la bandera acá, más argentinos imposible.

Cuando uno mira los números, saca un ranking del dinero invertido por provincia, que sale de la propia información del Estado, y lo divide por la cantidad de habitantes, Santa Fe es la última. Se invirtieron $2200 por habitante el año pasado.

Si te fijás en el gasto, de enero a febrero, se mandó el 6% del presupuesto a la provincia, y a La Rioja el 90%. Esas diferencias te ratifican lo que era una sensación, que Rosario está olvidado.

Se te veía sintiendo tus palabras con mucha sensibilidad por el tema, y generó la tensión de quienes escuchábamos lo que pasaba en la comisión. ¿Qué recepción sentías por parte de Aníbal? ¿Te conformó lo que dijo?

Cuando le empecé a hablar de los números, me ninguneó diciéndome que quienes publicaban eso no sabían nada, pero es lo mismo que publica su Ministerio, y eso me puso mal. Los números son fríos, pero detrás de eso hay otra cosa.

Después me contestó bien y con respeto, me dijo que me iba mandar los números. Si los veo, los entiendo y me parece que están bien, por supuesto que voy a decir que en Rosario se invierte en seguridad.

Nos planteó poder reunirnos los 19 diputados con él, así que quiero creer en la buena voluntad. Si vamos por el lado de sumar y no agredir, vale la pena intentarlo.

¿Elegís creer?

Sí, porque sino ¿qué hago? Él dice que ganaron los narcos, y yo le dije que por favor no crea eso, porque si cree eso él, que es quien puede hacer las cosas, ¿qué nos queda a nosotros?

En Rosario nadie cree que ganaron los narcos. Todos sabemos que vienen creciendo, pero no todos los rosarinos son así.

Pedimos las Fuerzas Federales, pero no para chicanearlo, sino porque se vio cómo aplaudían cuando la Gendarmería llegó al barrio donde murió Máximo, y eso demuestra que hay gente que quiere ser cuidada.

No pasaba hace días que no hubiera muertos en Rosario, pero ayer hubo otra muerte. ¿Cómo está la situación hoy?

Ya no en Rosario, pero sí en Santa Fe, balearon a un chofer de un camión que llevaba gente a la penitenciaría de Piñeiro.

Solo nos queda reclamar y esperar que se haga algo. El ministro dice que tiene un plan pero no puede decirlo para no alertar a los narcos.

Hablamos de la grieta pero, en Santa Fe, para firmar el refuerzo a la Justicia Federal no hubo grieta, con diferencias ideológicas todos los diputados presentamos un proyecto de fortalecerla y lo firmamos.

Lo presentamos el año pasado y recién se empezó a tratar. Ahí también te muestra falta de voluntad, porque se trató en dos comisiones nada más. Yo estoy en la Comisión de Presupuesto y no fue convocada. Sí convocaron a dos podían convocar a tres y así sacar el dictamen definitivo. Vamos a seguir insistiendo de todas las maneras.

Estaba viendo la manifestación que se está llevando a cabo en Rosario por la muerte de Máximo Jerez. Los números de chicos envueltos en esto son dolorosos. ¿El 50% del total de fallecidos son menores de 19? ¿Fueron registrados 266 homicidios en el 2022?

Si, el 50% del total. Fueron 288 homicidios.

En 2023 hay un muerto por día y la mitad son menores de 19 años. La familia de Messi vuelve a hacerle un favor al país. Ojalá esto traiga situaciones positivas.

Otros países, como Colombia, lo hicieron. No es algo imposible, hay que tener la esperanza de que se puede.

MVB JL