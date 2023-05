Guillermo Dietrich: "Es increíble que no hayan abierto el Museo Casa del Acuerdo"

Guillermo Dietrich celebró el encuentro organizado por Esteban Bullrich y afirmó que lo considera un ejemplo inspirador. “Admiro su fuerza personal y su capacidad de no bajar los brazos”, afirmó el ex ministro de Transporte en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Cuál es tu reflexión del encuentro organizado por Esteban Bullrich? ¿Creés que debería haber tenido mayor participación de la dirigencia política?

Yo tengo una relación personal muy cercana con Esteban, él me dio el impulso para entrar a la política. Creamos juntos el G25, un espacio pensado para que el sector privado se involucre en lo público. Admiro su fuerza personal y su capacidad de no bajar los brazos.

Me parece que en esta Argentina de hoy, tan quebrada en tantas cosas y con tantos desafíos, que él esté iluminando la posibilidad de una búsqueda de consenso es súper valioso. Si ayer tendría que haber ido más gente o no, no lo sé. Hay que reconocer que ayer era 1 de mayo y el encuentro no era tan cerca de capital. Fue súper valioso el esfuerzo por movilizarse junto a su familia, porque hay gente que lo ve a Esteban y se inspira.

Resulta paradógico que no se haya llegado a un acuerdo para abrir la Casa del Acuerdo, algo similar sucede en la dirigencia política, ¿cómo analizás el problema de la falta de acuerdo en la interna de las dos coaliciones?

No sé si la Casa del Acuerdo depende de Nación o de Provincia, pero la verdad es que es increíble. Estamos en una situación muy compleja del país y paradójica. Esta crisis es similar o peor que las dos más recientes que vivimos, tanto la del 89, como la del 2001. Esta crisis puede ser más grave porque tiene todo el componente del gasto público nacional que se produjo durante el kirchnerismo.

A su vez, creo que Argentina está ante oportunidades increíbles y si se acomodan algunas cuestiones estructurales podemos pasar a otra categoría de país, de generación de empleo y de exportaciones. La incursión del kirchnerismo en la política nacional viene siendo muy conflictiva, hubo periodistas atacados, vos lo sufriste con diario Perfil.

Nuestro espacio tiene enormes desafíos, encontrar los consensos es uno de ellos. Yo viví toda mi vida en el mundo de las empresas familiares y entiendo que es clave poder encontrar estos consensos. En la política también lo viví con la construcción del metrobús de la 9 de Julio. Fue clave el consenso entre ecologistas, taxistas, colectiveros, escultores, arquitectos, urbanistas, etc. Por eso aplaudo el intento de Esteban Bullrich que no sé cuánto éxito tendrá, pero seguro será mayor a cero que es lo que hubiese sido si nadie hacía nada.

Tanto en Juntos por el Cambio, como en el Frente de Todos pareciera haber una horizontalidad y que no hay ningún dirigente que pueda marcar el rumbo de las coaliciones, ¿creés que es difícil conducir así?

Creo que al final es espectacular. Estamos en un mundo más horizontal. La relación que tengo con mi hijo es mucho más horizontal que la tenía con mi padre, entre otras cosas, porque me enseña cómo usar el Chat GPT, me enseña lo que pasa en el futbol inglés, porque estoy media hora con él y la mitad de las cosas se las enseño yo a él y la otra mitad me las enseña él a mi. Eso no pasaba hace 20 años. Entonces, en una sociedad que es horizontal, en la que las redes sociales permitieron un diálogo directo, es imposible imaginar que podemos seguir con un sistema político vertical donde hay una persona que decide y ordena todo. Mauricio siempre tuvo un liderazgo muy horizontal, yo destaco como una de sus mayores virtudes la capacidad de aceptar un "no" como respuesta.

La horizontalidad es un desafío y una oportunidad porque, si la ejercemos bien, nos va a mejorar. El sistema de liderazgo en el que creo es con equipos diversos y con distintos tipos de opiniones. Culturalmente, esta mirada del jefe está muy metida en todos los sistemas, pero no tengo dudas de que va a cambiar rotundamente. Por otro lado, las organizaciones empresariales, el mundo, la dinámica de la información y los gobiernos son mucho más complejos que lo que eran hace algunos años y requieren otro tipo de liderazgo.

