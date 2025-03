Hernán Lacunza: "Este año va rebotar el PBI y el consumo pero no a tasas chinas"

Hernán Lacunza resaltó que, aunque el gobierno tiene un "10" en lo fiscal, la política cambiaria enfrenta mayores desafíos, otorgándole solo un "4" en comparación. Además, el economista explicó que el gobierno se enfrenta a un dilema con el tipo de cambio, que se encuentra "a la mitad de lo que era hace 15 meses", lo que complica la posibilidad de ajustar la política cambiaria de manera repentina. A través de la metáfora del "desafío Colapinto", destacó que, al igual que en la Fórmula 1, el camino hacia el éxito no es una línea recta y que "por ahí este no hay que agarrar todas las curvas a 100" dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Hernán Lacunza es economista, ex ministro de Hacienda en el Gobierno de Mauricio Macri y ex ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal. Previamente, fue gerente general y economista jefe del Banco Central y ejerció el cargo de director del Centro de Economía Internacional de la Cancillería.

Una de las curvas parece ser la política monetaria, porque vos antes habías dicho que le ponías un 10 en lo fiscal, y a la política cambiaria solamente un 4. Y pareciera ser que hay discusiones respecto de que el Fondo Monetario Internacional pide que, en el momento que desembolsen los fondos frescos, si fuera a mediados de abril, como dice el presidente, haya alguna corrección cambiaria. ¿La mayor curva de este gobierno puede ser el tema cambiario?

Hiciste varias referencias… el desafío Colapinto refiere no al piloto, que es un talento y que seguro nos va a poner de nuevo en el primer nivel mundial, sino en la Argentina que reacciona a esas apariciones, por ejemplo, a nuevos gobiernos que aparecen muy veloces. Pero así como Colapinto, que para sentarse en la Fórmula 1 hay que ser igual de rápido que de confiable. Porque es importante llegar al podio, pero el camino no es una línea recta, no es una autopista, sino que está lleno de curvas. Y a veces se puede morder la banquina, para eso está. Pero otra cosa, es cuando te vas al pasto… y a eso refiere que a veces es más importante, por ejemplo, crecer continuamente al 3% anual y no un año 6, y al año siguiente caer 4, porque eso no genera inversión. Los empresarios se hacen miope, no contratan gente, etcétera. A eso refiere la metáfora. Respecto a las fortalezas y fragilidades del programa económico, que también se simboliza con el 10 fiscal y el 4 cambiario... Bueno, porque en lo fiscal, la verdad, que es la viga maestra de este programa muy sólido, inédito… Y eso se ve, digo, ese es un 10 en matemáticas. Y eso nos permite pasar de año y nos permite bajar la brecha, bajar la inflación. Bueno, y con todos los derrames que eso tiene.

Por ejemplo, que vaya, por mencionar uno, que haya crédito hipotecario a casi un año y medio, era impensable. Así que ese es el pilar central. Ahora, eso no quiere decir que sacarse un 10 en matemáticas no quiere decir que se aprueba lengua, digo. Y la política cambiaria ha sido muy audaz, funcional a ese descenso inflacionario, pero incubando… Yo no voy a hablar de nivel para no irritar a nadie, pero digo, el tipo de cambio hoy es real. O sea, corregido por inflación, es la mitad de lo que era hace 15 meses, y bueno, eso empieza a crujir. Y de hecho, no se puede levantar el cepo por eso, porque ¿cuál es el tipo de cambio que equilibra los flujos de demanda y de oferta? Bueno, al tipo de cambio oficial, evidentemente, se vio esta semana que hay más demanda que oferta. Y creo que lo que está, creo, no me consta, pero creo, lo que está demorando… Él ya ha pronunciado varias veces, y DNU, proyectos de ley, y informes públicos, el acuerdo con el fondo, que evidentemente, si estuviera resuelto, ya se habría publicado. Y sin embargo, estamos esperando.

Nos decía en una entrevista ayer Carlos Melconiana aquí que es imposible que haya flotación, porque si hay flotación, la Argentina se dirige incluso hasta situaciones de inflación inimaginables. Que lo que pueda haber es ir desarmando el cepo progresivamente. Al revés, el gobierno de Mauricio Macri al comienzo, en el año 2016, hizo flotar rápidamente la moneda. Vos, ¿qué recomendarías? ¿Creés que el proceso de salir del cepo debería ser gradual o sos de los que piensan que es mejor tomar el trago amargo de una sola vez?

Por supuesto que las referencias históricas como las de 2015 son referencias. Nunca las situaciones son idénticas. Y este programa ya está en marcha, ya tiene más de un año en marcha. En aquel momento se optó por otra estrategia, más de shock en lo cambiario, más gradual en lo fiscal.

Dejame hacer la comparación entre 2015 y 2024, es decir, en aquel era de shock en lo cambiario y gradual en lo fiscal. Este, al revés, es de shock en lo fiscal y gradual en lo cambiario. No sé si tiene que ver con cierto aprendizaje o creencia de aprendizaje respecto a los mismos actores que estuvieron antes y ahora.

Claro, tiene todo que ver. O sea, aquel gobierno, que hace la comparación, pues si se quiere, muy audaz en lo monetario, cuando está la apertura del cepo, y muy moroso, si querés, en lo fiscal. Un ajuste muy lento. Y agarró después la tormenta con el bote en la mitad del río con un solo remo. Y, bueno, empezó bien, pero terminó mal en lo económico. Este hizo lo contrario, que fue muy audaz en lo fiscal, muy ambicioso en lo fiscal, para cambiar el adjetivo, y muy prudente en lo monetario. Ahora, no sé, en ninguno de los casos se puede remar con un solo remo, porque vas dando vueltas. Y esto es, digamos, también, si aquel usó el remo derecho y este el remo izquierdo, digo, hay que usar los dos.

Entonces, el tipo de cambio como ancla, que es muy eficaz en bajar la inflación rápido y te da mucha popularidad. Y de cara a un año electoral... Claro, si todos nos sentimos más ricos en dólares y el changuito del supermercado no varía de precio, bueno, eso es claro en ese rincón con un remo, para la política, es muy confortable. Ahora, lo que pasa es que empiezan a crujir otras corrientes. Entonces, el balance cambiario, que era positivo al principio, un tipo de cambio alto, empieza a ser negativo y ya hace como 10 meses no se acumulan reservas y no puede salir del cepo. ¿Por qué? Aquel gobierno lo que hizo fue: bueno, sinceremos el valor del tipo de cambio que equilibra los flujos, que eso es mucho más importante que los stocks de cuánto tenemos de reserva, cuánto hay de peso dando vueltas, que el gobierno hace mucho hincapié en eso.

Me parece mucho menos relevante. Hay un tipo de cambio el cual se equilibran los flujos, hay más oferta que demanda, por inversiones en capital o real. Y porque a determinado precio dejamos de viajar a Uruguay, a Brasil, de vacaciones y nos quedamos en Villa Gesell o en Mar del Plata. Entonces eso me parece más importante. Y, en la medida que no sea el precio de equilibrio que haber hecho todo lo otro, el 10 en matemáticas no es irrelevante, porque el dólar de equilibrio no va a ser 2000, pero tampoco ¿de dónde sale que es 1070?. ¿Viste cuando el gobierno dice: "El tipo de cambio está bien porque hay equilibrio fiscal"? ¿De dónde sale esa cuenta? Nunca entendí ese argumento. Y no 1300 o 900, por ejemplo. Entonces, eso, hay que dejar trabajar el mercado. Con cepo no trabaja el mercado. No dice a qué precio equilibra la oferta con la demanda. Y eso, a esta altura, contestando tu pregunta, mira, me parece que es más prudente solo gradual en este contexto sin reservas, con el año electoral. Pero hay que empezar, porque el confort ahí, en ese margen del río, que no hago nada, se empieza a votar.

Sorprendió un informe del JP Morgan del economista Diego Pereira, diciendo que ahora, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina va a vivir un rebote económico en V. No conocemos a Diego Pereira, quizás vos lo conozcas. ¿Qué te parece el informe ese del JP Morgan?

Sí, lo conozco. Pereira es un gran economista. No vi el informe. Supongo refiere a la actividad. La actividad tuvo un rebote en el año pasado, sorprendentemente positivo. Cayó menos de lo pensado, cayó mucho en el primer trimestre, se mecetó el segundo, rebotó el tercero. Eso fue lo sorprendente, a un ritmo alto. Fue más corta y menos profunda la recesión. Pero también es cierto que desde que, por ejemplo, en los meses de este año, me da la sensación de que está en meseta y es más fácil rebotar que superar el nivel anterior. Bueno, por una serie de razones, que por ejemplo, porque el ingreso disponible, o sea, lo que le queda a la familia típica, que es cuánto le queda para el shopping o para el supermercado, después de pagar la luz, el gas, las tarjetas, las expensas y el alquiler. Hoy le queda en promedio un 13% menos que hace un año y medio.

Entonces hoy el consumo le cuesta, dice: Bueno, tenemos mejores fundamentos, es verdad, mejores raíces, es verdad, baja la inflación, el dólar, todo eso es cierto, pero no hay poder adquisitivo del salario que se recuperó, pero menos que lo que subió la luz y gas. Entonces, lo que te queda después, en la billetera, el día 6 del mes, después de pagar todos los gastos fijos, es menos. Y la gente no se pone a analizar si aquello era plan platita artificial o esto es más sincero, más genuino. La recuperación de eso es muy paulatina. No creo que siga un ritmo muy alto de crecimiento, más allá de los efectos estadísticos de rebotes, etcétera.

¿Esto podría explicar que la caída sea de menos de 2% del Producto Bruto cuando el consumo cae 9? El consumo en los supermercados, por ejemplo, aún un poco más, porque en realidad, el crecimiento cae en los lugares donde son mano de obra intensiva, y los crecimientos que se producen son lugares que no son mano de obra intensiva, como la energía, la minería. ¿Eso explicaría ese país a dos velocidades, que una parte está mucho peor y otra parte mejora?

Así es, Jorge. Si vos trabajás o estás en la cadena productiva de energía, de minería, agro, con las recuperaciones, estás mejor, y estás en niveles de producción superiores al año anterior. Y si estás en la construcción, está como 25% inferior. Que hay mucha gente. Entonces, sí, eso siempre es así. Esto, en este caso, esta heterogeneidad, muy marcada. El año pasado el producto habrá caído un 2%, el consumo como un 6. Y este año va a rebotar porque se va a recuperar todo eso y algo más, pero no a tasa china. Pero bueno, eso no es malo, es el desafío Colapunto otra vez. Mirá, por ahí este no hay que agarrar todas las curvas a 100, porque hay que ser confiable.

