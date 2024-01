Hugo Levin, figura de amplia trayectoria en el mundo editorial argentino, aseveró "el precio del dólar es una variable que juega muy en contra". "En los últimos años prácticamente la importación de libros no funcionaba porque no había acceso a los permisos de importación", comentó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hugo Levin es una personalidad con una basta trayectoria en el mundo editorial argentino, habiendo publicado las primeras obras de Silvia Arazi, Eduardo Sacheri, Silvia Plager, Silvia Iparraguirre, Marcelo Caruso, Juan Martini, Héctor Tizón, Héctor Lastra, Claudia Solans y Guillermo Vilas.

Arnold Schwarzenegger, escritor de autoayuda

Lo llamamos específicamente porque uno de los proyectos de ley del Ejecutivo, ya sea en forma de DNU o Ley Ómnibus, es la eliminación de la Ley de Defensa a la Actividad Librera. Antes que la Defensa de la Actividad Librera, el problema es que el dólar para importar libros pasó de $360 a $940, porque al dólar de $800 hay que agregarle el 17% de impuesto PAIS, es decir, se multiplica por tres. Evidentemente, si esto es así se venderán muchos menos libros el próximo año, ¿no?

El precio del libro siempre es una variable en contra y la cuestión del libro importado es bastante complicada, sobre todo para defender lo que yo defiendo a ultranza que es la bibliodiversidad, que es la variedad y la gran posibilidad que tienen los lectores argentinos de acceder a lo más diverso que se edita en el mundo.

El mundo del libro, contra la derogración de la Ley de Defensa de la Actividad Librera

Por supuesto que el precio del dólar es una variable que juega muy en contra, pero también hay que decir que en los últimos años prácticamente la importación de libros no funcionaba porque no había acceso a los permisos de importación, porque no se podía pagar. Esa es la verdad.

Pero aunque fueran los libros nacionales, como el papel es una commodity internacional, aumentó tres veces. O sea, aumentará tres veces el precio de los libros, aunque sean de fabricación nacional o importados.

Aunque la gran mayoría del papel que se usa aquí es papel nacional y no importado, hay una cuestión muy delicada que tiene que ver con caracterizaciones, entre otras cosas, y se toma con precio de commodities.

El pedido de Patricia Bullrich a JxC: "Voten la ley ómnibus, denle un primer cheque en blanco a Milei"

Exacto. Porque si no lo venderían acá, lo podrían exportar. Entonces, el papel nacional o importado vale lo mismo acá.

Exactamente. Pero hasta el momento esa diferencia en el costo del papel todavía no se vio en los presupuestos. Es de suponer que tendrá un gran incremento el precio del papel y la incidencia del papel hoy en los libros crecerá. Durante muchos años el papel era un insumo básico para la industria editorial, pero no era un porcentaje muy alto el costo de un libro. Al crecer el costo relativo del papel con respecto a la mano de obra de imprentas, encuadernadores y trabajadores que hacen la preproducción del libro, hoy el precio del papel es decisivo para el precio de un libro.

La Ley de Defensa de la Actividad Librera

Guillermo Piro: En primer lugar, le pediría si pudiera explicar brevemente en qué consiste la Ley de Defensa de la Actividad Librera. En segunda instancia, tengo entendido (y en ese caso le pediría ciertas precisiones o que apele a los recuerdos), que esta ley fue sancionada en 2001 y usted estuvo presente en el momento en el que esta ley se sancionaba.

Es una ley que tiene una página y media, es muy sencilla. Me opongo a la derogación, no tanto por lo que dice la ley, sino por el sentido de la misma. Usted sabe perfectamente, porque es escritor y publicó muchos libros, que las opciones de un escritor en Argentina son variadas. Usted, si es un escritor importante, publicó muchos libros como es su caso, o como quizás, si un día se decidiera hacer un libro Jorge Fontevecchia, que es un nombre y apellido importante, podrían editar su propio libro y sortear la cadena comercial y nada ni nadie lo impediría.

En este comienzo de año, Milei posa los ojos en el Congreso

Ahora, si usted quiere usufructuar el papel de las librerías, es decir, usarlas como medio para difundir su trabajo, hay una ley que ordena ese mercado que es la Ley de Protección a la Actividad Librera. Durante un tiempo posterior acotado, creo que son 18 meses exactamente aunque normalmente digo dos años, y lanzado un libro por el canal comercial de los libros, que nadie lo obliga a usarlo (pero si usted quiere que su libro esté en las librerías y vidrieras) y que los libreros hablen de su libro, tiene que ajustarse a determinadas reglas. Estas reglas son defensivas para el librero que lo ponen en igualdad de condiciones con cualquier otro comercio.

Es decir, el libro se puede vender en cualquier lado pero hay que respetar durante un lapso de tiempo, tras su lanzamiento, el precio que pone el editor. Esto lo ponen en igualdad de condiciones con respecto a cualquier otro tipo de comercio sea un kiosco, un supermercado o una plataforma que venda por internet.

Ahora, si usted no quiere ajustarse a eso nadie lo obligará. El mercado del libro en la Argentina es absolutamente liberal. Un señor con el nombre y apellido de Jorge Fontevecchia puede editar su libro por el canal que quiera, Perfil es un sello importante en Argentina, y podría prescindir de todas las librerías y venderlo, hacer un convenio con el mejor supermercado y no ajustarse a estas leyes, regalar todos los libros o venderlo como adjunto a su diario, podría hacer lo que quisiera. Si quiere que los libros se vendan por las librerías hay que aceptar que la librería está en una situación de debilidad por su característica, porque tiene que tener un stock muy variado, una diversidad de temas, clásicos que se venden muy poco, porque para eso es una librería que tiene 1.000, 2.000, 5.000 o 50.0000 títulos y no una mesa de un kiosco.

El Congreso arranca el año con la conformación de comisiones claves y el debate por la Boleta Única de Papel

Obviamente que nuestra defensa va para todas las librerías que son centro de cultura.

No tiene costo para nadie esa ley, es una que ordena, pone reglas de juego para el comercio librero.

BL JL