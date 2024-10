Hugo Yasky: "Lo que dijo Milei es prácticamente como la confesión de Sabag Montiel"

"Me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro". Estas llamativas palabras del Presidente fueron repudiadas por Hugo Yasky, quien las comparó con el pensamiento de Sabag Montiel, condenado por intentar asesinar a Cristina Kirchner. Además, el sindicalista reivindicó la gestión de Axel Kicillof, rechazó las acusaciones de quienes hablan de "traición", y sostuvo que toda la energía de la oposición debe estar puesta en "evitar que el Presidente y su política dañen más al pueblo", en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hugo Yasky es diputado nacional de Unión por la Patria y titular de la CTA.

Alejandro Gomel: ¿Cómo termina esto? ¿Es demasiada la presión que se le puso a Kicillof en los últimos días?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Creo que ahora hay que dejar que las cosas transcurran y tratar de que sea de la mejor manera. Hay que bajar un cambio. Creo que esto implica tener claro que quien dijo “me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, Milei, tiene que ser el que concentre toda nuestra energía, nuestra fuerza y nuestra inteligencia. Un presidente que dice eso, confiesa lo mismo que Sabag Montiel, quien quiso asesinar a Cristina, y creo que hemos visto varios "sepultureros" del peronismo pasar a lo largo de la historia, es verdad que han hecho mucho daño y dejaron un río de sangre, pero nunca pudieron terminar con esa obra, liquidar al peronismo y arrancar de raíz al movimiento popular.

Entonces creo que esta interna no nos puede significar un solo agravio más, una sola grieta más. Hay que llegar a esa votación en condiciones de demostrar, a pesar de las tensiones y las disputas internas, que no nos dividimos. Tenemos que evitar que haya desgarraduras en todos los planos, en Diputados, en el Senado, en la provincia de Buenos Aires, y entender que nadie tiene derecho a utilizar el agravio. Desde el primero al último involucrado en esta historia, hay que trabajar para la unidad. Lo mejor hubiese sido una lista de unidad y no tener interna, estoy convencido de eso, pero eso aparentemente es historia pasada. Ahora hay que tratar de evitar que haya daños en el transcurso de la interna.

Axel y Cristina, enfrentados en una aguda interna en el marco de las elecciones para presidir el Partido Justicialista.

AG: ¿Sería buena una declaración de Kicillof en apoyo a la candidatura de Cristina Fernández?

Kicillof tiene una tarea primordial, que es gobernar una provincia que es muy difícil, y creo que hay que tratar de facilitarle a él, a Ziliotto, a Quintela en La Rioja, y a los que tienen que gobernar provincias bajo Milei, las condiciones como para que puedan hacerlo sin ningún tipo de piedras en el camino surgidas desde nuestra propias filas. De manera que creo que hay que dejar que Axel haga lo que el pueblo le pide, que es gobernar la Provincia de manera distinta a esta horrorosa política de Milei.

Kicillof se lanzó como alternativa a Milei y envió un mensaje de unidad a CFK: "No me interesa disputar ninguna interna"

Elizabeth Peger: ¿Teme que la disputa interna termine golpeando otros espacios que ocupan los representantes del partido? Me imagino que puede pasar con el gabinete de Kicillof, donde hay cuatro ministros que responden a La Cámpora. También con el tema de la legislatura bonaerense, el gobernador tiene que aprobar el presupuesto para el año que viene. Incluso en los bloques a nivel nacional de Unión por la Patria, ¿puede haber repercusión de la interna y generar divisiones que hoy no están en los bloques, o en el Gobierno provincial?

Siempre hay algunos "gurkas" a los que los estimula y los excita el clima que genera una interna, es como que piensan que llegó la hora que esperaban. Pero creo que quienes están en los cargos de responsabilidad son los que tienen que tener la lucidez para que quienes gobiernan en la provincia de Buenos Aires, integran un gabinete y son excelentes ministros, lo sigan haciendo. Que nada perturbe la tarea primordial, que es gobernar para que el pueblo bonaerense no sufra los coletazos de algo en lo que no está involucrado. Si esta es una interna, en este caso del peronismo, no debe repercutir en el Gabinete, no debe haber ningún tipo de traba ni de cerrojo en relación con las leyes que el gobernador de la provincia de Buenos Aires necesita, y debemos garantizar que a nivel nacional, los que formamos parte de los bloques, sigamos teniendo una brújula enfocada en tratar de mitigar y achicar el daño que está produciendo Milei en todos los planos de la vida de los argentinos, no solamente en las universidades y las jubilaciones.

EP: Se lo preguntaba por planteos de algunos dirigentes en los últimos días que tildaban a Kicillof de Judas, e incluso trascendió algún tipo de apreciación de la propia expresidenta, esto de Poncio Pilatos y la idea de traidor que sobrevoló en varias voces de figuras muy cercanas a La Cámpora y a la expresidenta. ¿A esto se refiere con lo de "gurkas" y planteos que poco sirven para la unidad?

Sí, me refiero a que hay, a veces, alrededor de quienes tienen la responsabilidad de conducir en momentos difíciles, quienes quieren ganar alguna medalla en el terreno de la pelea interna. Me parece que ahora hay que bajar un cambio y dar vuelta a la página. Espero que haya un espacio y un momento para que quienes dijeron aquellas cosas puedan sentarse y explicar. Creo que no hay que seguir atizando el juego de la disputa interna y esa idea, como decía Axel, de sometido o traidor, que huele a viejo, ya tuvimos y nos hizo daño, no sirve.

Ahora hay que mirar para adelante, la interna no nos tiene que producir más daño y que Milei, Macri y todos los que alientan la idea de que estamos en una especie de víspera de naufragio con la interna, se queden con las ganas. Esto es lo que pienso que nos corresponde a todos los dirigentes.

Cristina y Kicillof adelantan la disputa: interna peronista, armado y futuro electoral

Claudio Mardones: El 17 de octubre fue el acto en Berisso de Axel Kicillof, respaldado por una parte importante de la CGT, y en otro caso está Ricardo Pignanelli, una figura muy importante del CGTismo, dirigente de Smata, en la lista de Cristina como uno de los cinco candidatos a vicepresidentes del partido. ¿Cómo está jugando esta discusión por la presidencia del partido, tanto dentro de la CTA como de la CGT? ¿Cree que, en este contexto, se van a agudizar esas diferencias, o el sindicalismo puede forzar algún punto de unidad para el 17 de noviembre? ¿Ve que aún queda tiempo como dicen algunos?

No, creo que el sindicalismo tiene que enfocar toda su energía e inteligencia en elegir el mejor camino para confrontar con Milei.

Creo que Pignanelli y Abel Furlán, los dos que están en la lista del movimiento sindical que pertenece a la CTA, son dirigentes sindicales con una conducta irreprochable. Que se han puesto al hombro la defensa de sus representados y que creo que van a aportar, junto con los que no estamos en la lista, a consolidar un frente que tenga como principal cometido estar junto a la lucha de los universitarios y los jubilados, y llevar adelante acciones concretas que signifiquen tratar de parar el tarifazo y la política de hambre.

Si hacemos eso, estaremos haciendo el mejor aporte a la unidad y a la consolidación de una fuerza que tiene que devolverle la esperanza a la gente. Y cuanto más nos alejemos de la disputa interna, cuanto más pongamos el foco en la disputa con los que realmente están haciendo que el pueblo argentino viva un presente de penuria, mejor va a ser nuestro apoyo.

CM: Este fin de semana no ha pasado inadvertida la muerte de Eduardo Basualdo, un economista muy reconocido, investigador del CONICET y una figura muy importante para el Cifra de la CTA y para la generación de conocimiento en estos años. Queríamos conocer un poco su punto de vista sobre esta despedida a una figura tan importante para la economía, también para el debate político y para el sindicalismo argentino.

Sí, una pérdida enorme. Un gran maestro, una persona humilde con, yo creo, uno de los teóricos de la economía que van a seguir formando futuras generaciones. Eternamente agradecido, porque él fue el que llevó adelante ese centro que se denomina Cifra, que actúa en la CTA, y fue formador de muchos de nosotros. Una persona extraordinaria. Ayer estuvimos con sus hijos y su familia. Hoy lo vamos a despedir a mediodía.

Para mí, uno de los que deja ejemplo para los jóvenes y para los que queremos ser gente capaz de servir al pueblo. Él lo hizo desde la academia y la investigación, otros lo hacemos de otro lado, pero era un verdadero maestro. Yo lo voy a recordar siempre viniendo a las reuniones de la CTA. Él, que podría reclamar estar arriba de un pedestal, sentándose junto a nosotros, escuchando y aportando humildemente. Un hombre extraordinario.

Primera parte de la respuesta de CFK a Javier Milei.

Segunda parte de la respuesta de CFK a Javier Milei.

AG: Cristina Fernández de Kirchner acaba de publicar un texto en Twitter respondiendo a la frase de Javier Milei sobre ponerle el clavo al ataúd del kirchnerismo con Cristina adentro:

“¿Así que ahora también me querés matar? Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces. Y como no tenés la más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole ayuda a Macri. Resulta que ibas a dolarizar y terminaste copiándole la tablita del dólar a Martínez de Hoz; y lo tenemos otra vez al Toto Caputo con el carry trade, donde se la están llevando en pala los sectores financieros. Pensé que los plagios solamente los hacías con los libros. Dijiste que ibas a cerrar el Banco Central y terminaste pasando sus pasivos al Estado argentino con las LEFI y las LECAPS que están generando intereses mensuales por más de 2 billones de pesos y armando una bola que, cuando explote, mejor no estar cerca”.

“Sería bueno que, en lugar de insultar a diestra y siniestra, y amenazarme con mi muerte, encontrarás la forma de que los argentinos puedan volver a comer cuatro veces al día y en su casa, sus hijos crecer sanos para poder estudiar y progresar y los viejos tengan sus remedios para poder vivir. Ya hubo una época en la Argentina, en la que se pensaba que la muerte del adversario era la solución. De aquel tiempo podes preguntarle a tu Ministra de Seguridad que, de eso, puede dar cátedra. Así que dejá de amenazar y aprende a gestionar el Estado, porque ¿sabes una cosa Javier Gerardo Milei? Aunque me maten y de mí no queden ni la cenizas… tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena”.

“P/D: Lo hago responsable a usted y a los medios que han habilitado discursos de violencia sin límites (que finalmente terminan con un intento de disparo en la cabeza), no sólo de lo que me suceda a mí, sino a otros peronistas, integrantes de otras fuerzas políticas opositoras y organizaciones libres del pueblo”.

¿Qué opina de lo que publicó Cristina?

Me parece muy apropiada la respuesta de Cristina, porque pone al desnudo todo aquello que Milei quiere tapar con este tipo de frases. Todo el desastre que están haciendo con la economía.

EP: Aparte también hay un tema de la violencia y la agresión de parte del discurso institucional del presidente, que nos obliga a repensar esa situación.

Sí, claro, es gravísimo. Y creo que la oposición no tiene que seguir mirando para el costado, porque las democracias no mueren. No hay una fecha en la que muere la democracia. No va a haber golpe de Estado. Pero se puede matar de a poco la democracia, y el día en que queramos reaccionar va a ser tarde si no lo hacemos ahora. Un presidente que dice estas cosas no puede tener el silencio de los que realmente quieren seguir viviendo en la democracia.

AG: ¿El Congreso tiene que tener una reacción ante esto?

Absolutamente. Es gravísimo. Está diciendo lo mismo que dijo el que intentó gatillar y la bala no le salió.

MVB FM