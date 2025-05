Humberto Schiavoni: "El Gobierno ha tenido una actitud sinuosa con Ficha Limpia"

Luego del rechazo en el Senado a Ficha Limpia, el expresidente del PRO, Hugo Schiavoni, aseguró que la actitud del oficialismo ante la ley siempre fue "sinuosa" y recordó que la ausencia de legisladores oficialistas al primer debate del proyecto. A su vez, cuestionó el accionar de los dos senadores de Misiones que modificaron su postura de apoyo al Gobierno en el Congreso y rechazaron la iniciativa. "No tengo forma de probar esto, pero el gobierno provincial siempre fue funcional al nacional", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Humberto Schiavoni es abogado, empresario y exsenador nacional del PRO por la provincia de Misiones. Fue presidente del PRO entre 2012 y 2020. También fue titular de la Corporación Buenos Aires Sur, presidente del Ente Nacional Yacyretá, concejal de la ciudad de Posadas y jefe de Gabinete de la Nación por 3 días en diciembre del 2001, cuando Ramón Puerta ocupó la presidencia.

Acá me recordaba la producción una entrevista que hicimos hace un tiempo, en la que yo le preguntaba por Patricia Bullrich y usted nos decía, con mucha seguridad, que Patricia se iba a quedar en el PRO. Por favor, no lo tome como una crítica: nosotros todo el tiempo nos equivocamos, y el futuro es absolutamente impredecible. Pero en el contexto actual, además de preguntarle si le sorprende la actitud de Patricia Bullrich, me gustaría compartir con usted un fragmento de Mauricio Macri ayer:

“Tenía, por ejemplo, a Horacio diciéndome, como crítica, que yo no tenía que haber bancado los vetos. Y yo le decía: ‘Pero eso llevó al país a la hiperinflación’. Me decían que era problema de ellos. Y yo decía: ‘No, no es problema de ellos. Es un problema de todos los argentinos. Estamos acá para tratar de cuidar a los argentinos’”, declaró el expresidente en un reportaje para Infobae. Ante la consulta de si había faltado astucia política, Macri contestó: “Es la historia de mi vida. Me podés decir que me faltó astucia política apostando a Patricia Bullrich, apostando a Larreta. Mi vida ha sido tratar de confiar, pero siempre confiar bajo el esquema de hacer algo correcto”.

A lo mejor lo correcto hubiera sido dejar que ganara las primarias, aunque se enojara con él su discípulo Horacio Rodríguez Larreta que ganara las primarias. Finalmente, el error clave fue apostar a Patricia Bullrich más que a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué visión tiene hoy en retrospectiva?

Es muy difícil porque había que situarse en el momento en que se tomaron esas decisiones que fueron generándose esos apoyos. Recordemos que Patricia siempre tuvo una actitud más combativa respecto del cambio, más firme. Y además, objetivamente, era la que tenía mucho más apoyo interno y de la ciudadanía, como quedó demostrado en las urnas. Yo no creo que el apoyo de los dirigentes, por más importantes que sean, den vuelta el voto de la gente. Nunca lo creí y no lo creo ahora.

¿Usted dice que aunque Mauricio Macri no la hubiera apoyado, ella igual le hubiera ganado a Horacio Rodríguez Larreta?

Yo creo que sí, así como estoy seguro que aunque Perón no hubiera mandado la famosa cinta pidiendo votar por Frondizi, igual el voto peronista hubiera sido para Frondizi en 1958. Creo que, por más importantes que sean los dirigentes, sería subestimar lo que la gente piensa. El caso de Milei fue un caso por demás paradigmático en el 2023. Yo creo que por más que Horacio hubiera tenido el apoyo de todos nosotros juntos, tampoco hubiera ganado. La diferencia fue muy grande, le duplicaron el voto. Perdió en la Capital Federal, el distrito que gobernaba, y que lo gobernó bien, además. Ahí tenemos una muestra de que es muy difícil direccionar desde arriba el voto de la gente. Estoy convencido de esto, especialmente en este momento, cuando está mucho más democratizada la conversación pública.

Y cuénteme ahora de Patricia Bullrich. ¿Lo descorazonó la decisión que terminó tomando?

Yo creo que la decisión fue coherente con lo que vino haciendo este último tiempo. Lo que me descorazonó fue, desde el momento que arrancó este Gobierno, que ella se cortara sola y negociara con el Gobierno, al margen de lo que hubiera implicado un acuerdo más global, partidario. Yo creo que a partir de ahí me descorazonó.

Después, todos los pasos que dio fueron coherentes con esa decisión. En su programa, en un programa que usted no estaba, dije que los que no estaban de acuerdo se tenían que ir. Fue cuando se fue Valenzuela, y el bullrichismo me criticó mucho. Pero creo que son coherentes con esa decisión. Incluso creo que es sano que hayan tomado esta decisión. No veo ahí nada grave.

Reflexionando sobre lo que usted dijo respecto de que ella, en la interna del PRO, representaba más el cambio y una posición más dura, a lo mejor Adorni tiene razón cuando dice que en las venas de Patricia Bullrich hay sangre liberal. Por lo menos nosotros no lo vemos como liberal, pero hay sangre de La Libertad Avanza, incluso antes de pasar a La Libertad Avanza, e inclusive cuando encabezaba la candidatura del PRO.

Habría que ver en qué momento se le hace el dosaje de sangre. Yo creo que, efectivamente, lo que Patricia proponía en campaña estaba más cerca de lo que finalmente proponía Milei. Eso lo hemos dicho varios dirigentes en campaña. O sea que tampoco me llama la atención eso.

Pero si así fuera, sería lógico su idea de que mejor que se vaya, porque en realidad eso no es el PRO, eso es La Libertad Avanza. El PRO tendría que encontrar su propia identidad separada de la de La Libertad Avanza, que es lo que viene sosteniendo desde hace muchísimo tiempo Jaime Durán Barba. El problema es que, en la medida en que se parezca al punto de que Bullrich podía estar en pie en cada lado, eso en lugar de beneficiar al PRO, lo vaciaba.

El PRO comparte una visión general del Gobierno respecto del orden económico, del rol del Estado y de muchísimas cuestiones que tienen que ver con la economía, pero nos diferenciamos en varios aspectos. Primero, en la gestión de gobierno, nosotros pensamos que el Estado no se puede desentender, por ejemplo, de la infraestructura del país. Y el país está rompiendo lo poco que tenía de infraestructura. Yo, que hago habitualmente la ruta por tierra Posadas–Buenos Aires, le digo que la autopista 14 está prácticamente intransitable en muchos lugares. Eso tiene que ver con la logística, eso tiene que ver con el costo argentino. No es inocuo para la economía desentenderse de la infraestructura.

Creo que el Gobierno tiene un problema claro de gestión en muchos aspectos. Además, tiene un grave problema porque no ha asumido tampoco reformas estructurales como la reforma laboral o la reforma impositiva. Fundamentalmente, nos diferenciamos en el espíritu republicano. Nosotros no estamos de acuerdo con las agresiones a los periodistas, a los economistas y no estuvimos de acuerdo con Lijo desde el primer momento, por ejemplo. Es decir, el PRO ha tenido una actitud de diferenciación clara respecto de lo que significa el espíritu republicano, que creo que el Gobierno ahí sí tiene un déficit muy marcado.

Estando en Misiones, ¿cuál es su opinión respecto de la implicancia que pueda haber tenido el gobierno de Misiones en la cercanía con el gobierno nacional para que sus senadores votaran en contra de Ficha Limpia?

El Gobierno ha tenido una actitud sinuosa con Ficha Limpia desde el principio. Recordemos que se abortó una sesión en la Cámara de Diputados porque faltaron diputados de La Libertad Avanza y, casualmente, dos diputados que después se fueron con Patricia Bullrich: el caso de Núñez y Chumpitaz. Me parece raro.

Los senadores dan quórum porque van a votar a favor del proyecto. El kirchnerismo, obviamente, no dio quórum y esperó que se consiguiera el quórum, que se consiguió con los dos senadores de Misiones. Por eso arranca la sesión. Varios senadores habían manifestado públicamente, incluso dentro del recinto. Y, de golpe, votan en contra y se retiran.

La verdad, no puedo aventurar si hubo un acuerdo, pero me parece raro que un gobierno como el de Misiones, que ha sido colaborador sin cortapisas de toda la iniciativa del Gobierno, y que ese mismo día abortó interpelaciones por el caso Libra, haya votado de la manera que votó si no había algún tipo de consenso. Me parece raro. No tengo forma de probar esto, pero el gobierno provincial siempre fue funcional al nacional y, de golpe, sus senadores votan en contra del proyecto de Ficha Limpia.

