Inflación: los "billetes mágicos contra la devaluación" existen

Tiempos complicados y de economías adversas, altos niveles de inflación y actividad frenética en el mercado cambiario. En ese contexto de caos, un artista busca aplicar un poco de su poder transformador. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Sergio Díaz, artista plástico del Museo de Arte Contemporáneo de la provincia de Salta, que desde hace un par de años, se aventuró en la intervención de billetes, afirmó que “es muy difícil ver cómo afecta la inflación a las clases menos favorecidas”.

“Respecto a los precios, respecto a la vida que podemos llevar, el aumento de todos los bienes de consumo y de uso diario. Los básicos y más necesarios aumentan muchísimo y es muy difícil, aun con dos trabajos, poder llegar cómodo a fin de mes y comprar cosas que antes era habitual consumir”, señaló.

Los inicios en el money art

“Cuando empecé en 2017 los billetes de $2 no valían nada. En realidad empecé con un billete de $10, que también había perdido mucho valor adquisitivo y estaba dando vueltas por la casa, mi obra como interventor empezó como un juego. Como artista, pintor y dibujante quise poner mi impronta en este tipo de trabajo, así que lo que intento es que los billetes intervenidos recuperen valor con el trabajo que les agrego”, afirmó Díaz.

A dos meses de su lanzamiento, ¿qué se sabe del billete de $2000?

El artista señaló que siempre busca una relación entre el personaje y el billete intervenido, que diga un poco más allá de la pintura visible, que lleve un mensaje. De ese modo, hizo trabajos que se viralizaron, con exposiciones en el exterior y se adentró en el mundo del money art. Además aseguró que intervenir billetes tiene un condimento especial. “si hubiese hecho los mismos trabajos en papel común, no tendría el mismo significado. Al hacerlo en un billete hay una cuestión de transgresión, cobra otro valor y otro significado”.

“En un principio recibí críticas, por intervenir billetes y tapar próceres, pero mi idea nunca fue destruir algo, sino transformarlo. Mi idea era pintar los billetes para preservarlos y devolverles su valor, destacó Díaz a Modo Fontevecchia.

La devaluación plasmada en arte “mágico”

El pintor salteño señaló que “la sensación generalizada es que gane el que gane no va a mejorar la situación, es una mirada dura y bastante desesperanzadora”. Además agrega que su trabajo más fuerte hoy es intervenir billetes. “Lo que en un comienzo empezó como un juego, luego se hizo más importante y lo mantuve en el tiempo por la inflación. Porque vivimos los fuertes efectos de la alta inflación y es una manera de reflejarlo a través del arte”.

“Siempre hago un juego entre el nombre que le pongo a los billetes ya intervenidos y lo que quiero decir. Casi siempre surge el tema de la devaluación, lo cotidiano que influye en nuestras vidas. Los billetes que uso, no son solo los que ya salieron de circulación, sino también uso billetes en vigencia. Eso tiene que ver con mi planteo como artista: que puedo hacer para revalorizar nuestra moneda que está cada día más devaluada”, puntualizó.

Devaluación, tasa de interés e internas: las incertidumbres del Gobierno

“El trabajo de los “billetes mágicos contra la devaluación”, reúne a personajes de la saga de Harry Potter y tiene el trasfondo de pensar en las generaciones futuras y un poco también en la magia que podría salvarnos de la devaluación. Muchas veces en situaciones límite, se quiere creer en algo que esté más allá de nuestro entendimiento y alcance, que tenga el poder de un toque mágico”, afirmó.

Díaz contó que “el trabajo se hizo sobre billetes de $5 y se vendieron en enero, a $30.000, actualmente ese mismo trabajo sobre esos billetes tendría un valor de $ 70.000 cada billete”.

En el caso de los billetes de $200 comidos por el tiburón, ejemplificó que “con un billete $200 podría apenas comprar un paquete de galletas, con la obra terminada intervenida puedo ir al súper y hacer la compra de un mes” Además explicó que fue en plena pandemia cuando empezó a retratar el billete de dólar en relación al billete argentino. “Al momento que vendí el billete del tiburón comiéndose a los billetes de $200, lo hice por un valor de $80.000. En promedio mis trabajos están valuados entre $50.000 y $70.000 en la actualidad.

Inflación y dólar blue | los memes se ríen de la crisis Argentina

“El trabajo fue con la portada que promocionó la película Tiburón, y hace alusión a nuestra devaluación, en un juego de humor. Pinté al tiburón comiéndose los $400, como un pequeño guiño humorístico, una forma de la realidad desde el arte”.

Un billete de $1.000 prendido fuego

El artista está diseñando en su mente la mejor forma de intervenir el billete de $1.000. “Estoy pensando, en el billete del dólar con una imagen de la película de Dark Knight, con el Joker de Ledger. Hay una escena concreta donde incendia una montaña de billetes. Mi idea es tal vez, poner el billete de un dólar y arriba el billete de $1.000, y con el fuego que genera el dólar incendia y consume al billete de mil pesos. Con la frase que usa el protagonista “no se trata de dinero, sino de dejar un mensaje”.

“Mi arte es como un termómetro de la economía, una forma de traducir la desesperanza que veo ante la devaluación, claramente reflejada en mis redes y el arte algunas veces sirve para sacarnos una sonrisa. Siempre disfruto mi trabajo pero tiene esa cuota amarga: si no fuese mi arte pintado sobre nuestros billetes tendría otro significado”. “Cuando empecé a pintar tenía otro sentido y no me hubiese imaginado nunca que en tan corto tiempo estaría pintando el billete de mayor denominación de $1.000 aun en circulación”, señaló Díaz. Hacerle recuperar el valor perdido. En eso consiste mi magia”, afirmó.

JL