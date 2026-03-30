Jaime Durán Barba analiza la comunicación digital: “La lógica de la ilustración se acabó, estamos en la ilógica del scroll”

El scroll infinito elimina fricciones como botones "siguiente", ofreciendo novedad constante y recompensas impredecibles (likes, videos virales), similares a las máquinas tragamonedas. Según la entrevista al consultor político Jaime Durán Barba en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), se analiza cómo la inteligencia artificial y el fin de la lógica de la Ilustración están transformando la política y el empleo. "Estamos en la ilógica del scroll”, aseguró.

El consultor político y asesor de imagen ecuatoriano, Jaime Durán Barba, es considerado uno de los fundadores de la consultoría política en América Latina. Se desempeñó como asesor de líderes como Mauricio Macri y otros candidatos en América Latina, dirigente campañas electorales y publicado varios libros sobre estrategia y comunicación política. Además, fue secretario de la Administración Pública en Ecuador.

La inteligencia artificial, que iba a acabar con los empleos no calificados, ahora termina haciendo lo contrario: parece que va a afectar a los empleos calificados, ¿no? Los abogados, los intelectuales.

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Lo que ocurre es que después de las últimas elecciones bolivianas volvimos a experimentar con Santiago Nieto lo que está pasando: nada funciona como debería. Ganó la elección un oscuro candidato, Paz, porque atrajo los votos un candidato a vicepresidente que es un típico representante de la Sociedad del Espectáculo, sin ninguna preparación, un señor que simplemente hacía un espectáculo berreta, pero que impactó y dio vuelta a la elección.

Nosotros lo experimentamos por primera vez hace tiempo, cuando Abdalá Bucaram ganó la presidencia de Ecuador con una campaña insólita. En la última época, a veces con candidatos amigos, a veces siendo derrotados nuestros amigos. Lo que está claro es que la lógica feneció, no hay más lógica. No es que se cambió de lógica: la lógica de la Ilustración ha caducado. Esa lógica que vino de algo que tú y yo hemos sido víctimas principales.

Según los estudios, lo mencionan más: aprendan porque el libro de él es alucinante, pero hay muchos más. Hemos pasado con Santiago Nieto meses estudiando y conectándonos con colegas norteamericanos. Uno puede hacer locuras ahora con internet, no solo leer el libro de Pendant, que es lo último que se publicó hace dos meses, sino además ver qué autores cita. Santiago y yo somos profesores de Washington y tenemos acceso a los papers de las universidades. Hemos estado leyendo los libros que se publicarán, no solo los que ya han sido publicados.

Pero, ¿en qué coinciden todos estos?

En que la lógica de la Ilustración se acabó. Estamos ahora con la lógica del scroll, o con la falta de lógica del scroll. En vez de leer libros que tienen un principio, un fin y una sucesión de capítulos y líneas, ahora agarramos el celular, movemos el dedito y observamos todo aquello que captura nuestra atención en los primeros 15 segundos.

Si no captura en 15 segundos, se va. El scroll es infinito. No es como el libro, que tenía un principio y un fin.

Pues sí, esa desestructuración de la forma de producir conocimiento se traslada a una desestructuración de la lógica y finalmente de la política, y da líderes como Trump, por ejemplo.

Sí, porque con el scroll, por un lado, ves las noticias del Mono Punch que altera la vida de los japoneses, y enseguida viene una noticia de Milei, y enseguida una del Golfo de Irán, y enseguida alguna idea de alguien que me hizo mucha gracia el otro día, alguien que decía que este gobierno argentino es tan perverso que le mató a Alí Jamenei para ocultar la casa de Adorni. Esta mezcla de todo hace que el mensaje político ahora llegue en ese mar que genera la confusión de ese hombre no es nada más que resultado del sistema informativo que utiliza.

Entonces hay una nueva forma de comunicación que es puntual, no es lógica, no es sucesiva, mezcla todo con todo, en la que lo que importa es el impacto. No necesariamente el ataque furibundo en eso.

Pues, Milei exagera.

Los que le interpretan a Milei exageran. Milei tiene éxito porque es divertido, no porque es violento.

Trump hablando de los haitianos que se comen perros y gatos en Springfield bailando el WMCA. Es una mezcla de una película de terror, que invade países y mata gente, con un señor que es divertido. Entonces, tratar de interpretar el sentido, si no era lógica, de esta nueva sociedad es lo que nos ha llevado varios meses de estudios y discusiones. El libro está prácticamente terminado. Esperamos antes de volver fuera de la Argentina entregarlo a Sudamericana, y creemos que va a ser un aporte el nuevo texto.

Más allá de la política, lo que vos ves es que se rompió la lógica antes que la política. Además, hay una pérdida de control humano sobre nuestra propia humanidad y el futuro, porque decías que hubo un proceso que fue un hito. En ese proceso se le enseñó a la inteligencia artificial a programar ella misma, generando una autonomía que hace que su proceso sea geométrico y, al mismo tiempo, no dependa de los humanos.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial es la nave capitana de esta nueva flota tecnológica, que incluye el internet de las cosas, la robótica, la impresión 3D, que ahora pasa a ser 4D. Es un conjunto de cambios tecnológicos que nos llevará a vivir un mundo completamente distinto del que conocíamos. Esto lo previeron los primeros doctores que estudiaron el tema, como Raymond Kurzweil, que a mí me encanta. Lo predijeron para 2050 y entre 2050 y el fin de siglo. También Harari, en Homo Deus, previno esto.

Lo que ocurre es que la aceleración del conocimiento se ha vuelto brutal, superando lo que fue la ley de Moore. Ahora tenemos una duplicación del conjunto de conocimientos creados por la humanidad cada 12 minutos. Se duplica todo el conocimiento, no por años, sino en 12 minutos.

Yo estuve siguiendo el tema: se produjo la duplicación en los primeros 100 días de la pandemia, que es la duplicación de la duplicación de la duplicación… y ahora está duplicando cada 12 minutos. Entonces decías que probablemente, dentro de un tiempo no muy distante, habrá una pérdida de empleo monumental.

Lo que provocó incluso la caída del índice Dow Jones es que el derrumbe de los empleos calificados ocurrirá en uno o dos años máximo. O sea, esta aceleración del cambio no estaba prevista, pero va a ser así, y vamos a tener una crisis laboral tanto de los menos calificados —desaparecen los trabajadores de todas las tiendas de comida rápida, por ejemplo— como de los más calificados, abogados, analistas económicos.

Habrá una caída perpendicular del empleo en todas las áreas muy pronto, que no depende de si el gobierno controla bien o mal la inflación o el gasto público, ¿no? Todo eso lo llamé en un artículo publicado en Perfil “jugar con canicas cuando está llegando un tsunami”. El tsunami está llegando, es inevitable, es mundial, lo cual agrava más la situación porque nadie va a poder defendernos. Y lo que veo es que los políticos latinoamericanos, no solo los argentinos, no le dan ninguna importancia a esto, y es lo más grave que está pasando.

O sea, China cerró directamente 11 carreras universitarias porque dice: “Estas 11 carreras de inteligencia artificial son mucho mejores que los seres humanos, y van a perder compitiendo con la tecnología”.

Podríamos decir que, siguiendo esta hipótesis, el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial va a producir un desorden monumental, fundamentalmente en el empleo, que es el fin humano más importante, al que la gente le dedica más tiempo. Es decir, modifica la humanidad, para decirlo de alguna manera, el fin del empleo. Esto vos lo decías al principio: nada parece lógico, nada funciona. Cada vez que estudiás elecciones, te encontrás con que un candidato que no podría ganar termina ganando, que no se responde a las lógicas habituales. ¿Será el preludio de eso, o algo que anuncia el tsunami?

Sí, es que es todo lo que cambia, no solamente el empleo. El empleo es vital porque podrá afectar la economía, cambiar la política, porque si no hay empleo se producirá un cambio en el sistema político, ya que la economía tendrá que dar satisfacciones a la gente. Si la gente se queda sin empleo, se va todo el diablo.

Pero no es solo eso: lo más importante es la forma en que aprendemos la realidad. No estamos comprendiendo las cosas con esta nueva falta de lógica, sino que pretendemos que funcione como un libro.

La gran pregunta que nos veníamos haciendo hace rato con mi socio Santiago Nieto, con quien trabajo en todos estos temas, era: ¿por qué pasan tantas cosas absurdas? ¿Por qué en varios países en los que hemos estado últimamente siempre gana el que no tenía ninguna chance? Y, ¿cuál es la respuesta?

Me parece interesantísimo: la gente no sigue el discurso tradicional que a nosotros nos gusta.

Tenemos en un país x dos políticos profesionales, excandidatos a la presidencia, expresidentes del Congreso, exministros, extodo, con programas perfectos. Eran los que estaban a la cabeza de las encuestas hasta el final, pero “final” significa 15 días antes de la comisión. De pronto, asoma un candidato muy opaco, tan opaco que su vicepresidente brillaba más que él, cosa que no suele suceder.

Este vicepresidente, ¿qué hacía? Spots con tanto contenido político como parecer llorando en la televisión diciendo: “Ay, me siento muy mal porque mi mujer se fue con mi mejor amigo, pero yo, como la quiero tanto, la he tenido que perdonar”. Dice: “¿Y eso qué tiene que ver con ganar votos?” Yo fui expulsado de la policía y el sueño de mi vida es volverme a vestir algún día con el uniforme de capitán, que ahora está prohibido. ¿Qué necesidad del país se soluciona de esa manera?

Soluciona. ¿Qué tiene que ver esto con algo lógico? Bueno, este señor fue quien impulsó al candidato anónimo para ganar la presidencia. Cuando hicimos la encuesta preguntando a quienes votaron por el presidente Paz, si habían votado por Paz o por Edmand Lara, ocho de cada diez votantes dijeron que por el capitán.

No puedo entender qué mensaje tenía el capitán, hizo varios videos conmigo que es el mundo de la inteligencia artificial. Yo mismo tenía que fijarme mucho, sé que no digo idioteces normalmente, pero aparecía Durán Barba con sus gestos, con su voz diciendo: “Hoy le dije al idiota de mi cliente que haga tal esto”. Unas cosas absurdas, pero la inteligencia artificial hace que para mí sea difícil distinguir que eso está creado, que es una falsificación artificial que se mete en todo. Entonces dices: bueno, ganaron estos, ¿por qué ganaron?

¿Puedo yo, desde el discurso racional, analizar sus propuestas para saber por qué ganaron?

No, porque no ganaron por las propuestas, ganaron por espectáculo.

Vamos a entrar con mucho interés algo así como política en el área de la inteligencia artificial, que nos ayudará a entender por qué, como vos decís siempre, los resultados nos sorprenden.

Gracias y perdón, Adorni

Sí, nos está sorprendiendo los resultados políticos y también la vida.

MV / EM