Javier Timerman: "Hay un hartazgo con la incapacidad de tomar decisiones de la Argentina"

El analista financiero y fundador de la Financiera de ADCAP, Javier Timerman, dialogó en Modo Fontevecchia, por Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y afirmó que "no va a ser fácil reconstruir la confianza" de la gente para el próximo Gobierno que tome el poder". Además, sostuvo que "hay que reducir la grieta para gobernar mejor" y, por último, declaró que "hay un hartazgo con la incapacidad de tomar decisiones de la Argentina".

Queríamos preguntarte por la AMIA, en primera instancia. ¿Por qué considerás que el Mossad demoró tanto tiempo en publicar los datos de la investigación?

La verdad que no sé. La información es tan cruzada y constantemente aparecen diferentes informaciones, sinceramente ya no sé qué creer de lo que surgen de estas investigaciones. Prefiero no hacer conjeturas, ya que es una causa que está muy ensuciada de política global.

Me llama much la atención porque cuando se firma el memorandum, y lo acusan a mi hermano de traidor a la Patria, él consultó por qué y respondieron que el memorandum era una forma de encubrimiento hacia quiénes pusieron las bombas y que se caigan las alarmas rojas.

Este era el argumento de Nisman, la DAIA, AMIA, de todos. Lo único que podía hacer caer las alarmas rojas era el juez de la causa, no había ningún peligro y eso lo manifestaron mi hermano, la Interpol, todos.

Actualmente, con el surgimiento de este documento del Mossad, muchos dicen que se caerán, pero la DAIA y AMIA dicen que solamente el juez podría hacerlo, que era lo que decía mi hermano y lo trataron de traidor a la Patria.

¿Vas a tener una reunión con Silvina Batakis?

Hay una reunión a la 10 am, hora de Estados Unidos, con el Consulado, fondos de inversión y gente de Wall Street principalmente, analista de los bancos, etc. Será bastante protocolar, siempre que vienen ministros de Economía, ya sea a Washington o Nueva York, se juntan con las personas anteriormente mencionadas.

¿Cuál es la visión que vos creés que tiene Wall Street de la economía argentina, si es que tiene alguna?

El precio de los bonos dice todo de lo que piensa Wall Street de la Argentina. El mercado habla a través de sus representantes que son los activos financieros y, claramente, hay mucha incertidumbre sobre sí se podrá controlar la inflación y la acumulación las reservas, tomar todas las políticas necesarias para estos momentos, en donde es una corrida contra la moneda.

Supongo que es lo que estará en la mesa de este desayuno porque el escepticismo principalmente de los operadores de Wall Street es más sobre la capacidad que tenga esta ministra o cualquier otra que pueda tomar decisiones en este contexto donde hay tanta interna en el Frente de Todos. En eso, se va a concentrar.

¿Habrá la posibilidad de, nuevamente, un Gobierno que no sea el actual y sí de Juntos por el Cambio que genere condiciones de confianza para que vuelvan los fondos de inversión y los inversores vuelvan a querer invertir en la Argentina o pasarán muchos años hasta que pueda suceder sin importar la ideología gobernante?

No va a ser fácil reconstruir la confianza porque tanto la gente de ambos frentes creen que si viene el opositor a la Argentina va a ser ingobernable y los inversores escuchan esto. Supongamos que el próximo gobierno es de Juntos y afirman que si vuelve el Frente de Todos, se vuelve al precipicio, la gente va a decir que va a invertir en otro país.

Hay que reducir la grieta para gobernar mejor. Es lo que le pasó a Juntos en 2019 cuando fue a Wall Street que comentaron que se venía lo peor y todos sacaron sus activos del país, algo que se volvió contraproducente para el gobierno actual. Es un círculo vicioso.

Fernando Meaños (FM): ¿Fue difícil reunir a los inversores para que conversen con la ministra Batakis, entendiendo que gran parte de la convocatoria de esta reunión estuvo a tu cargo?

No, para nada. Me enteré de casualidad. Tengo entendido que fue una convocatoria de último momento porque el Presidente suspendió su viaje, según lo que leí en los diarios, como así tampoco se sabía si la ministra iba a viajar, así que no tengo nada que ver con invitar gente y demás. Solamente me reúno con diferentes ministros y todo es relacionado al mercado financiero. El interés lo demuestran los precios de los activos.

FM: Teniendo en cuenta los bonos que cotizan en 16 o 18 dólares. ¿Los fondos de Wall Street ya están mirando lo que viene y una eventual reestructuración en el futuro o todavía tienen una expectativa de que esos precios puedan recuperarse.

La Argentina en estos precios no es que valga $16 o $18, no está de sobremanera en dólares, no tiene las amortizaciones que en los próximos años que la pondrían en peligro, que cuando las tenga que pagar en 2024 o 2025 son cantidades pequeñas. Hay un hartazgo con la incapacidad de tomar decisiones de la Argentina y armar consenso.

Nuria Am (NA): Usted dijo hace algunos meses que un Gobierno de unidad nacional sería el que pudiera derrotar a la inflación. ¿Cree que más allá de la crisis que hoy atraviesa el Gobierno y que Alberto Fernández llegue al final de su mandato habría que hacer cambios importantes?

Creo que va a terminar su mandato, está en la Constitución y es lo que corresponde. No me parece que sea un tema de persona. Los presidentes en un régimen presidencialista son los que mandan y deberían empoderar a quién sea, pasa por la capacidad que tenga de mostrar un rumbo y encaminar hacia allí.

En todos los caminos o políticas vas a tener situaciones difíciles, gente que no va a estar de acuerdo porque va a impactar en sus intereses y en muchas casos el remedio al principio empeora la situación. De eso se trata la política, de tomar decisiones que tienen consecuencias.

