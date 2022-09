La experta en tarot y astrología, Jimena La Torre, explicó los mejores métodos para evitar las malas energías. "Hay que tomar té de laurel, utilizar sahumerios, usar el anillo de San Benito o la cruz, o un cuerno rojo que es más poderoso". Y subrayó que "el mal existe" y por eso hay que "hacer energía catalizadora devolviendo la mala onda a quien se la merezca", garantizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué en la Argentina se toma el martes 13 y en otros países el viernes 13, y dónde viene esa superstición, esa creencia con la mala suerte?

En todos mis libros de horóscopos siempre le doy un tinte esotérico. Siempre escribo que hay una martes 13, de hecho el diario El Argentino que sale gratuito, el horóscopo está hecho de martes 13. Este día viene de un hecho histórico de cuando los caballeros templarios son tomados de rehenes por el Rey de Francia, en 1307, un viernes 13 de octubre.

Eran 13 caballeros que fueron quemados, pero el último antes de ser incinerado lanza una maldición y dice que se va a morir el Rey y el Papa. A partir de ahí se siempre se le tuvo pavor a este día, es muy anglosajón.

En caso del día martes 13 es más mítico, ya que figura en la Biblia, como lo de la torre de Babel que dicen que fue ese día. O que se puede tener en cuenta que en la última cena que eran 12 apósteles, pero con Jesús eran 13. Hay muchas teorías.

El tarot tiene el número 13 en su carta. Pero la realidad es que el paternalismo ha hecho que dentro del año calendario tengamos en cuenta los 12 soles y no las 13 lunas. Mirá desde dónde viene. La realidad que la luna siempre se relaciona con la oscuridad y al sol con la conciencia, la luz. Es algo instalado.

Sucesos contemporáneos marcados por el martes 13

Otro ejemplos: el candidato Daniel Scioli cumple un martes 13 de enero en el 2015 y pierde. Sampaoli cumple martes 13 de marzo y quedamos afuera en el Mundial. Y un 13 de septiembre de 2011 fue la tragedia de Flores, en donde siempre pasaba por esa barrera, pero justo ese día pasó el tren.

El día que Trump le declara la guerra fortuita a China, que después lo borra, eso fue un martes 13 de abril. Que, encima, ese mes siempre es terrible: bajo el signo de Aries pasan cosas complejas.

Creas o no creas, vox populi, vox dei. Tené en cuenta que hoy no tenés que ir corriendo, ni hacer cosas que te puedan salir mal. Hay gente que está cumpliendo años hoy y se pregunta si va a ser un año terrible. Pero no, siempre y cuando tengan en cuenta que lo tenés que dar vuelta, el mal existe, pero hay que hacer energía catalizadora devolviendo la mala onda a quien se la merezca por la maldad que tiene adentro de sí mismo.

Jimena La Torre anticipó las predicciones para la Argentina y para un "dual" Sergio Massa

Hay un montón de cosas que se pueden hacer: encender sahumerios, yo doy un té con laurel, limón y con mucha azúcar para alejar la mala onda, lo hacía mi abuela los domingos a la tarde, cuando estaban todos mal por los fideos con salsa del mediodía. La gente me dice que está buenísimo porque empezás a eructar y a sacarte esa energía oscura que tenés adentro.

Martes y viernes se limpia, especialmente si es un martes 13 porque tiene el componente de ese número que tiene que ver con la muerte, la inestabilidad y la luna.

Saliendo del martes 13, ¿los argentinos son más supersticiosos que otras culturas?

Lamentablemente ahora que estamos siendo "argenzuela" es cada vez peor lo que el argentino consume la magia negra y la brujería. Con cualquier persona que te haga un abre caminos, o que diga ayudarte con esos métodos. Por mi parte repudio la magia negra, la gente que dice "quiero hacer un endulzamiento porque me dejo". Eso es porque no tenemos cultura de desapego, si el señor se fue con otra, se fue con otra. No tenés porqué andar llamándolo ni prendiéndole velas a santos.

Qué significa mercurio retrógrado y por qué todos hablan de esto

Argentina está cada vez peor con eso, viene ya con ellos, hay muchos que desde chicos veían como la mamá iba al templo y ahora lo repiten. Cuando digo templo me refiero a la casa de una señora donde prenden humo y te pasan cosas por el cuerpo. Horrible. Por eso hay que ir en contra de eso, hay que usar el anillo de San Benito o la cruz. O en vez de la cinta roja, te ponés una pulserita roja con un ojito turco, que evita el mal de ojo. O usar un cuerno rojo, que da mucho poder, te alías con la oscuridad como para decirle que "conmigo no te metas porque sé el juego que estás jugando".

Son tips que doy para que no tengas que pagarle a alguien para que no pasen determinadas cosas. Y en la vida te van a pasar si vos querés. Y, vale aclarar, que arriba de las creencia o de la astrología, está Dios. Si te sentís muy abajo, te sentás en una iglesia a rezar y ves cómo las cosas cambian.

AO PAR