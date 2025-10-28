Perfil
Jonathan Morel: "Le agradezco a la fiscal de LLA por su compresión cuando me amenazaron"

El líder y cofundador de la agrupación ultraderechista Revolución Federal estuvo presente en las elecciones legislativas de Vicente López, donde su mesa registró una amplia ventaja para el partido oficialista, reflejando la clara preferencia del electorado local.

Jonathan Morel, líder re Revolución Federal
Jonathan Morel, líder re Revolución Federal | Twitter

El líder y cofundador de la agrupación ultraderechista Revolución Federal, Jonathan Morel, conocido por su discurso violento y por realizar escraches y amenazas contra funcionarios del Gobierno, habló de su vivencia en las recientes elecciones. Ante la situación, en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), afirmó: “Le agradezco a la fiscal de LLA por su comprensión cuando me amenazaron” y relató los incidentes que enfrentó mientras presidía su mesa.

El joven de 23 años, Jonathan Morel, es conocido por haber sido líder y cofundador de la agrupación ultraderechista Revolución Federal, señalada por su discurso violento y por realizar escraches y amenazas contra funcionarios del Gobierno. Siendo investigado por posibles vínculos entre su agrupación y el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, fue detenido en 2022. Actualmente enfrenta diversos procesos judiciales por amenazas y coacción.

Le tocó ser presidente de mesa. Había faltado el presidente de mesa y le correspondió ocupar un cargo que ya había desempeñado en el pasado. Anteriormente había sido fiscal por La Libertad Avanza (LLA), y nuevamente asumió como presidente de mesa ante la ausencia del titular. El destino, parece, coloca a Jonathan siempre en situaciones de exposición, y en esta ocasión volvió a enfrentar problemas.

El domingo, cuando fui a votar a las 8:30 de la mañana, faltaban tres presidentes de mesa. Esto también refleja el cansancio de la gente de participar. Por lo tanto, un policía retuvo mi documento y me indicó que debía quedarme como presidente de mesa. Incluso me permitió elegir la mesa porque faltaban dos o tres titulares.

Ya me había pasado antes. Voto temprano; esta vez llegué a las 8:30, cuando todavía no había abierto el colegio. Me quedé, saludé a los fiscales sin inconvenientes, se abrió la mesa y, alrededor de las 9:30, se acercó una chica morocha. No recordé su nombre; se me aproximó y me dijo: “Ya te tenemos, ya te reconocimos, sabemos quién sos, te vamos a tener muy vigilado”. A partir de ese momento, todos los fiscales comenzaron a moverse. En un momento había cuatro fiscales generales de Fuerza Patria. Yo no respondí ni reaccioné, y seguí cumpliendo mi función sin inconvenientes.

El presidente de mesa contaba con fiscales de cada partido: de Fuerza Patria, de La Libertad Avanza (LLA) y del Propuesta Republicana (PRO). El problema surge con los fiscales generales, que pueden entrar y salir del colegio. Hasta ahí todo transcurrió sin novedades. Sin embargo, a eso de la 1:30 o 2 de la tarde, un hombre con remera verde se acercó directamente a mí, me insultó y me dijo que me esperaba a la salida del colegio, asegurando que era muy guapo.

Desde las 8 de la mañana hasta esa hora habían pasado cinco horas sin ningún inconveniente en la mesa. Estábamos tomando mate con la fiscal de Fuerza Patria (FP), explicando a cada persona cómo votar, y todo marchaba perfectamente. Me sorprendió la actitud de esta persona. No era la primera vez que me pasaba algo similar: en 2023, en las elecciones que ganó Javier Milei, me organizaron un escrache a la salida del colegio. Fue una concejal de Vicente López, que convocó a entre 30 y 50 fiscales de Fuerza Patria, y tuve que retirarme con móvil policial.

Durante toda la jornada del domingo hablé con la fiscal de Fuerza Patria (FP). Conversamos sobre el tema, la causa y distintos asuntos. Al finalizar el recuento, la saludé, le dejé mi número y le agradecí la conversación. Entiendo que no me conozcan, pero ya pasaron tres años y la Justicia se expresó. Ahora la causa supuestamente irá a juicio por incitación a la violencia y amenazas hacia legisladoras, aunque nada tiene que ver con el intento de asesinato; las acusaciones siguen siendo las mismas. La fiscal había visto nuestra entrevista, así que espero que esta también la vea y sepa que estoy sumamente agradecido, ya que seguramente ayudó a calmar la situación.

En 2023 la situación había sido más complicada, así que avisé a amigos, familiares y algunos periodistas por precaución. Agradezco a Leonardo y Agustín, que acudieron de inmediato. Yo había llegado en moto al colegio y, tras ser asignado como autoridad de mesa, llamé a Leonardo para que retirara la moto y evitar inconvenientes. En la mesa tuvimos un resultado de 100%. Hablamos de Vicente López, Olivos, donde suele ganar La Libertad Avanza (LLA). Hubo 135 votos para La Libertad Avanza (LLA), 56 para Fuerza Patria (FP) y 16 para la izquierda, para Nicolás del Caño.

Presos por votar: quisieron cumplir con su deber cívico y quedaron detenidos

Respecto a ocasiones anteriores como autoridad o fiscal, no recuerdo con precisión, pero la del 2023 fue más reñida. Esta vez la diferencia fue notable, aproximadamente dos veces y media más a favor de La Libertad Avanza (LLA). La nueva metodología de la boleta única funcionó muy bien. Preguntábamos a los votantes si tenían dudas y casi siempre era sobre cómo doblarla; se les explicaba y votaron rápido, con la decisión ya tomada. Solo hubo dos casos de demora: una boleta tenía un dibujo inapropiado y otra estaba marcada, pero todo lo demás transcurrió de manera ágil y eficiente.

