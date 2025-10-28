Jonathan Morel: "Le agradezco a la fiscal de LLA por su compresión cuando me amenazaron"

El líder y cofundador de la agrupación ultraderechista Revolución Federal, Jonathan Morel, conocido por su discurso violento y por realizar escraches y amenazas contra funcionarios del Gobierno, habló de su vivencia en las recientes elecciones. Ante la situación, en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), afirmó: “Le agradezco a la fiscal de LLA por su comprensión cuando me amenazaron” y relató los incidentes que enfrentó mientras presidía su mesa.

El joven de 23 años, Jonathan Morel, es conocido por haber sido líder y cofundador de la agrupación ultraderechista Revolución Federal, señalada por su discurso violento y por realizar escraches y amenazas contra funcionarios del Gobierno. Siendo investigado por posibles vínculos entre su agrupación y el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, fue detenido en 2022. Actualmente enfrenta diversos procesos judiciales por amenazas y coacción.

Le tocó ser presidente de mesa. Había faltado el presidente de mesa y le correspondió ocupar un cargo que ya había desempeñado en el pasado. Anteriormente había sido fiscal por La Libertad Avanza (LLA), y nuevamente asumió como presidente de mesa ante la ausencia del titular. El destino, parece, coloca a Jonathan siempre en situaciones de exposición, y en esta ocasión volvió a enfrentar problemas.

El domingo, cuando fui a votar a las 8:30 de la mañana, faltaban tres presidentes de mesa. Esto también refleja el cansancio de la gente de participar. Por lo tanto, un policía retuvo mi documento y me indicó que debía quedarme como presidente de mesa. Incluso me permitió elegir la mesa porque faltaban dos o tres titulares.

Ya me había pasado antes. Voto temprano; esta vez llegué a las 8:30, cuando todavía no había abierto el colegio. Me quedé, saludé a los fiscales sin inconvenientes, se abrió la mesa y, alrededor de las 9:30, se acercó una chica morocha. No recordé su nombre; se me aproximó y me dijo: “Ya te tenemos, ya te reconocimos, sabemos quién sos, te vamos a tener muy vigilado”. A partir de ese momento, todos los fiscales comenzaron a moverse. En un momento había cuatro fiscales generales de Fuerza Patria. Yo no respondí ni reaccioné, y seguí cumpliendo mi función sin inconvenientes.

El presidente de mesa contaba con fiscales de cada partido: de Fuerza Patria, de La Libertad Avanza (LLA) y del Propuesta Republicana (PRO). El problema surge con los fiscales generales, que pueden entrar y salir del colegio. Hasta ahí todo transcurrió sin novedades. Sin embargo, a eso de la 1:30 o 2 de la tarde, un hombre con remera verde se acercó directamente a mí, me insultó y me dijo que me esperaba a la salida del colegio, asegurando que era muy guapo.

Desde las 8 de la mañana hasta esa hora habían pasado cinco horas sin ningún inconveniente en la mesa. Estábamos tomando mate con la fiscal de Fuerza Patria (FP), explicando a cada persona cómo votar, y todo marchaba perfectamente. Me sorprendió la actitud de esta persona. No era la primera vez que me pasaba algo similar: en 2023, en las elecciones que ganó Javier Milei, me organizaron un escrache a la salida del colegio. Fue una concejal de Vicente López, que convocó a entre 30 y 50 fiscales de Fuerza Patria, y tuve que retirarme con móvil policial.

Durante toda la jornada del domingo hablé con la fiscal de Fuerza Patria (FP). Conversamos sobre el tema, la causa y distintos asuntos. Al finalizar el recuento, la saludé, le dejé mi número y le agradecí la conversación. Entiendo que no me conozcan, pero ya pasaron tres años y la Justicia se expresó. Ahora la causa supuestamente irá a juicio por incitación a la violencia y amenazas hacia legisladoras, aunque nada tiene que ver con el intento de asesinato; las acusaciones siguen siendo las mismas. La fiscal había visto nuestra entrevista, así que espero que esta también la vea y sepa que estoy sumamente agradecido, ya que seguramente ayudó a calmar la situación.

En 2023 la situación había sido más complicada, así que avisé a amigos, familiares y algunos periodistas por precaución. Agradezco a Leonardo y Agustín, que acudieron de inmediato. Yo había llegado en moto al colegio y, tras ser asignado como autoridad de mesa, llamé a Leonardo para que retirara la moto y evitar inconvenientes. En la mesa tuvimos un resultado de 100%. Hablamos de Vicente López, Olivos, donde suele ganar La Libertad Avanza (LLA). Hubo 135 votos para La Libertad Avanza (LLA), 56 para Fuerza Patria (FP) y 16 para la izquierda, para Nicolás del Caño.

Respecto a ocasiones anteriores como autoridad o fiscal, no recuerdo con precisión, pero la del 2023 fue más reñida. Esta vez la diferencia fue notable, aproximadamente dos veces y media más a favor de La Libertad Avanza (LLA). La nueva metodología de la boleta única funcionó muy bien. Preguntábamos a los votantes si tenían dudas y casi siempre era sobre cómo doblarla; se les explicaba y votaron rápido, con la decisión ya tomada. Solo hubo dos casos de demora: una boleta tenía un dibujo inapropiado y otra estaba marcada, pero todo lo demás transcurrió de manera ágil y eficiente.

