Jorge Macri: "El PRO es como la frase de El Eternauta, 'lo viejo funciona'"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a la tensión entre el PRO y LLA, tras el rechazo de Ficha Limpia en el Senado y consideró que ese tema fue un punto de inflexión en la relación. “Es una situación de la cual es difícil volver, se perdió la confianza que requieren las posibilidades de armar frentes”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Jorge Macri es el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2023. Antes había sido ministro de Gobierno de la Ciudad durante la gestión anterior de Horacio Rodríguez Larreta, y previamente se desempeñó como intendente de Vicente López, en 2011, y fue el primer intendente del PRO en territorio bonaerense. En el año 2004 fue, además, fundador del PRO en la provincia de Buenos Aires, y fue electo en 2005 como el primer diputado del partido en ese distrito. Es licenciado en Administración de Empresas, además de haber sido empresario.

Hay toda una discusión respecto de si fue oportuno o no para el PRO el adelantamiento de las elecciones, y también un punto de discusión: si fue positivo para el PRO o no que finalmente Ficha Limpia cayera, porque le dio una visibilización que hasta ese momento carecía la candidata Silvia Lospennato. Mi pregunta es: ¿en realidad lo que hizo la anticipación de las elecciones fue simplemente mostrar anticipadamente que ese punto de quiebre ya se había producido? ¿Estaba tácito o simplemente no había sido percibido?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y la segunda pregunta es si, finalmente, también benefició indirectamente a Lospennato al visibilizar más su posición con la caída de Ficha Limpia.

A ver, primero, yo creo que es valioso que la elección sea desdoblada, como lo es en otras provincias. Nunca entendí bien por qué se planteó como un tema tan dramático cuando ya llevamos elecciones en Santa Fe, cuatro provincias también ayer. La semana que viene va a ser otra elección anticipada. Este domingo es la de la Ciudad.

La Ciudad tiene una cultura de hacer elecciones desdobladas. Me parece que era la única manera de tratar de instalar una agenda de la Ciudad, que se logra siempre parcialmente, porque obviamente la Ciudad de Buenos Aires es como el epicentro de todo. Siempre lo nacional acá se cruza un poco.

Pero nos ha permitido tratar de debatir algunos temas, como por ejemplo la necesidad de una ley “anti trapitos”, el proyecto de ley que presentó Silvia Lospennato, que tiene que ver con el fomento del empleo a las personas de más de 50 años, que es un problema grave en la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros queremos acompañar a las empresas que tengan esa iniciativa con incentivos impositivos. Una serie de ayudas adicionales a jubilados, sostener la cultura… Hemos podido instalar, aunque sea parcialmente, una discusión local.

Después creo que, en realidad, con Ficha Limpia perdimos todos, o todos los buenos, toda la gente que quería que se apruebe. Y efectivamente fue un punto de quiebre. No dicho por mí, dicho por el propio presidente del partido, Mauricio Macri. Es un antes y un después.

Porque es muy difícil entender qué es lo que pasó en el Senado, sin entender que, obviamente, el primer beneficiado es el kirchnerismo. Pero es raro que se haya avanzado con el tratamiento de una ley que el propio gobierno, el jefe de Gabinete y otros decían que tenía garantizados los votos. Y que dos aliados estratégicos para el gobierno, porque le votaron todo hasta ahora, inclusive hasta los pliegos de los jueces, el nombramiento vía decreto, de golpe desaparecen y votan en contra. Y ni siquiera les avisan. Fue raro todo eso.

No diría que fue la única, pero sí fue una de las situaciones más complejas. Y que, bueno, Mauricio la definió como un punto de inflexión, un punto de quiebre. Es una situación de la cual es difícil volver, se perdió a la confianza que requieren las posibilidades de armar frentes.

No nos olvidemos también que hace más de seis o siete meses Mauricio Macri propuso la conformación de una mesa de trabajo para entender para qué nos queremos juntar. Si uno busca un acuerdo, primero tiene que acordar el para qué. Antes de definir por qué nos juntamos o cómo son los acuerdos: ¿para qué? ¿Qué perseguimos? ¿Qué valores tenemos en conjunto? ¿Qué diferencias necesitamos saldar? Y eso nunca ocurrió. Nunca estuvo aceptado ese ámbito de parte del gobierno.

Bueno, y ahora estamos compitiendo. Y no es tan dramático. Yo estoy convencido de que Silvia Lospennato es la mejor candidata en la Ciudad. Que tiene la capacidad de cuidar todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que va a venir... Pero bueno, decide la gente, ¿no?

Javier Milei denunció un "acuerdo" entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner por Ficha Limpia

Supongo que usted no lo escuchó, pero hace unos minutos habló el Presidente habló sobre Silvia Lospennato y sobre el PRO. Permítame compartirlo con usted y con la audiencia, para pedirle posteriormente su reflexión.

Javier Milei dijo esto: “Ese proyecto llevaba mi nombre. Me rompí el alma por ese proyecto. Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. Lo puse a eso a Fargosi, que lo hizo desinteresadamente, un trabajo profesional enorme, y Luis Petri”.

“O sea que al proyecto yo le puse el cuerpo, yo lo mandé a extraordinarias, yo logré que lo sacaran, obviamente con la muñeca de ese ministro maravilloso que tengo, que es Guillermo Francos. Lograron que saliera el proyecto en Diputados, fue a Senadores.”

“Los amarillos, que tanto se quejan, hace 17 años que gobiernan la Ciudad. Son unos mentirosos permanentes, porque también te dicen que te van a bajar los impuestos. Lo hicieron cuando fui yo, en la campaña del 2021, y yo le dije a Vidal: "Bueno, decile a Larreta, si está gobernando la Ciudad, ¿por qué no los baja ahora?". No los bajó nunca. Es más, Jorge Macri, Lospennato, todos se quejan de la motosierra y dicen... El propio Macri dice: "No, no hay que tocar el Estado". Si vos no tocás el Estado, si no achicás el Estado, no podés bajar los impuestos”.

A ver, entonces, si no hay ficha limpia en la Ciudad, ¿es porque La Libertad Avanza apoyó que hubiera ficha limpia o, al contrario...?

No, no hay Ficha Limpia en la Ciudad porque no fue una prioridad definida por el gobierno de Larreta. Nosotros tenemos ya un proyecto diseñado, justamente por Silvia Lospennato, que es, me parece, quien más le puso el cuerpo a este proyecto, junto con otros diputados.

Nada se hace solo. Podemos tomar la frase, ahora que El Eternauta está tan en boga, hay dos frases que a mí me gustan mucho. Una es que "nadie se salva solo". Y ese concepto es: nadie puede solo. Y me parece que acá hay que correr un poco el "yo" y entender un poco el "nosotros". Y el PRO ha sido un sostén, un acompañamiento de muchas de las políticas que necesitó el gobierno durante todo el año pasado.

Y hoy no está en riesgo, en la discusión de la Ciudad de Buenos Aires, la economía nacional. No es esa la discusión. Y la Ciudad de Buenos Aires hace años que tiene equilibrio fiscal. De hecho, el año pasado, también, en la Ciudad, aún teniendo equilibrio fiscal, bajamos 8,6% el gasto. Y eso es mucho, para una ciudad que venía con equilibrio fiscal. Eso nos permitió, pese a la caída económica, sostener servicios públicos, atender 20% más de gente en la salud pública, hacer 25% más de cirugías, por ejemplo. Porque la clase media dejó de tener cobertura, mucha de ella, y vino a la salud pública a buscar mejor atención.

Entonces, yo creo que sí. Yo creo en un Estado presente, eficiente, que no agobie, que permita al privado crecer. Y si el privado no hubiera percibido eso en la Ciudad de Buenos Aires, no ocurriría lo que ocurre, que es: casi uno de cada cinco pesos de la Argentina se producen acá.

O sea, el 20% del PBI está en la Ciudad de Buenos Aires. Porque el privado confía en nuestro gobierno. Y eso también se nota en los títulos de deuda de la Ciudad de Buenos Aires, que cotizan, aunque es muy baja la deuda, igual que las mejores empresas privadas. O sea, cotizan mucho mejor que los títulos nacionales.

Entonces, nosotros tenemos un compromiso con una administración austera. Ya hace dos años se bajó Ingresos Brutos. Yo bajé Ingresos Brutos y volví a mandar un proyecto de ley a la Legislatura, que no se trató ahora porque estamos en plena campaña. Pero ya tiene despacho de los bloques, en este caso, despacho de La Libertad Avanza también, acompañando, para bajar Ingresos Brutos a los no profesionales, porque los profesionales ya están exentos. Entonces, le estamos bajando impuestos a los no profesionales, a los emprendedores, a muchos comerciantes.

Entonces, yo creo que la discusión es un poco más sutil en la Ciudad de Buenos Aires, porque la realidad es diferente. Hace tiempo que administramos con cuidado. Y creemos en la obra pública, sí. La verdad que, seguir... haber acelerado el plan hidráulico en la Ciudad de Buenos Aires para garantizar lo que se iba a hacer en cuatro años, lo estamos terminando en dos. Para garantizar que los barrios no se inunden.

Cuando un barrio no se inunda, no solo dormís más tranquilo: tu propiedad vale más. O sea, esa es la mejor manera de devolverte impuestos. Es que yo te dé, o te permita que con las obras que hice, con más iluminación, sin inundaciones, si llega el subte, si llega el Metrobus, si va a pasar el tranvía, si ahora volvemos a tener transporte eléctrico…Por primera vez vamos a tener buses eléctricos, ya están funcionando en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, en todo el recorrido del centro histórico desde Plaza San Martín hasta Lezama. Eso, ¿qué genera? Que al privado le vaya mejor.

Entonces, es una combinación donde no es una cosa o la otra. Es un claro equilibrio: moderado, respetuoso, entendiendo el rol que tiene el privado, que es el gran motor de desarrollo, pero un rol que tiene que tener el Estado, indiscutible, que es garantizar igualdad de oportunidades, hacer obras que no son viables para un privado, y que fomentan que después sí el privado invierta.

Cuando nosotros anunciamos la línea de subte F, que me dicen que la anunciamos con demasiado tiempo. Es que la anuncio porque le empiezo a hablar a los desarrolladores, diciéndoles: "Miren que en la zona de La Boca, en Barracas va a pasar un subte". ¿Eso qué hace? Que las propiedades que están en ese tendido de lo que va a ser el subte valgan más, que se empiece a desarrollar el sur de la Ciudad. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos: un equilibrio, un Estado liviano, eficiente, pero presente, que abrace, que cuide.

El otro día me lo decía un pastor: "Libertad y solidaridad pueden convivir". Bueno, nosotros las queremos hacer convivir.

Alejandro Gomel (AG): Lospennato lo dijo con todas las letras: “El presidente Javier Milei me defraudó” ¿A usted también lo defraudó el Presidente?

Es que lo importante es qué es lo que siente Silvia. Porque ese es un proyecto al que ella le puso el cuerpo durante nueve años. Por eso, que ahora el Presidente diga que solo él lo hizo, me parece que es injusto. Nadie, de nuevo, nadie hace nada solo.

Encuesta en CABA: Leandro Santoro sigue primero y Lospennato puede superar a Adorni

Ahora, si hay alguien que estuvo nueve años trabajando con esto, recorriendo los pasillos, convenciendo bloques, esperando los momentos, llorando cuando fracasó el tratamiento, la otra vez en Diputados, y poniendo mucha luz sobre qué había pasado con algunos diputados que se habían excusado de distintas fuerzas políticas, fue ella.

Entonces, de Ficha Limpia, prefiero que hable Silvia. Y todo lo que dice Silvia, para mí es como verdad.

Mi pregunta iba un poco más allá de Ficha Limpia, lo decía más en general. Por la manera en que gobierna, por la manera en que se relaciona con ustedes, con el PRO. ¿Ahí se siente defraudado por el Presidente?

No, yo no me defraudo. A mí la gente me eligió para un cargo muy complejo y difícil, de mucha responsabilidad, que disfruto mucho. Y mi tarea no es andar enojándome por lo que hacen otros. Yo me focalizo en laburar, y mucho.

Tengo la firmeza y el equilibrio necesario para administrar decisiones difíciles: de haber levantado manteros, de haber terminado también con los piquetes, que ahí tenemos una discusión de quién es el crédito Bienvenida la discusión, lo bueno es que lo logramos, que hoy en día ya no se discute más el circular en libertad por la ciudad de Buenos Aires; de enfrentar mafias como la de los trapitos.

Pero necesito herramientas más serias, porque yo voy a un trapito, le puedo poner una multa... se me cagan de risa, con todo el respeto. No suelo decir malas palabras, pero se me ríen cuando le ponemos una multa a un trapito. Yo necesito que eso se transforme en una forma de delito extorsivo, prepotente, como ocurre en la calle hoy.

Y bueno, yo laburo, yo no estoy para ofenderme. A mí no me parece mal que La Libertad Avanza quiera competir. Es un partido nuevo, está formando su espacio en todo el país. Un día el PRO también fue nuevo, hizo lo mismo, y a mí me parece que eso está bien.

Después, me parece que hay cosas que a veces al país no le sirven. Y lo que pasó con Ficha Limpia no le sirve al país, porque quita confianza. Y este país necesita recuperar confianza para que haya más inversión y más trabajo, que es lo que nos falta.

Los números macro están mejor, pero la calle está complicada. El comercio está difícil. Negocios que antes hacían 10, 15, 20 tickets al día, están haciendo 4, 5 u 8. Ese tejido social de clase media está muy estresado. Entonces, yo no voy a pelearme públicamente, porque no hay que ponerle más tensión a la tensión que la gente ya tiene.

Pero hay que entender que tenemos que tener la responsabilidad de administrar con cuidado y darle respuesta también, más allá de los números grandes, al día a día de la gente.

Claudio Mardones (CM): Además de la nacionalización de esta campaña porteña, también surge un elemento muy nuevo y tiene que ver con Horacio Rodríguez Larreta buscando entrar a la Legislatura porteña.

Hace poco, su antecesor dijo: “Bueno, creo que me equivoqué en apoyar a Jorge Macri, que viniera de la provincia a la ciudad de Buenos Aires. Creo que conurbanizó la gestión porteña y también la política”. ¿Usted se esperaba una crítica de este tipo de quien hizo campaña por usted hasta hace un tiempo atrás? ¿Qué le responde a Horacio Rodríguez Larreta?

No, yo la verdad que no lo entiendo mucho a Horacio. Me parece que es una pena que haya procesado mal su última elección. Evidentemente, quedó enojado, resentido, y está jugando a una confusión que puede permitir que el kirchnerismo gane en la ciudad por primera vez en muchos años.

Porque ganó una vez con Ibarra, no nos olvidemos, apoyado por Néstor Kirchner. Y después fue un desastre eso. Pero, a ver, como digo yo siempre: yo tengo mi mismo número de teléfono, vivo a tres cuadras de él. Si él veía algo mal, me lo podía decir. No quiso. Ahora se siente muy dolorido. Yo creo que es una discusión más de reivindicación, algo de revancha. No lo entiendo.

Sí me queda claro que está jugando a una confusión en el electorado. Porque al menos Patricia fue honesta: fue, se afilió a La Libertad Avanza, y bueno, ya se sabe dónde está. Él juega a una confusión que no es buena, porque nos puede hacer perder. Pero bueno, es él. Habrá procesado, o estará procesando, su dolor y su duelo de esa manera.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires cayó casi 1 punto en abril y marcó 2,3%

Yo creo que lo importante es que la gente sepa que la única lista del PRO es la de Silvia Lospennato. Es la que sirve, es la lista que sirve para cuidar todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que se viene: obras importantes, transformaciones.

Estamos a punto de abrir la inscripción para TUMO, que es un sistema educativo que tiene origen en Armenia, pero que ya es un éxito en muchas capitales del mundo. Es a contraturno de la escuela para chicos del secundario. Es un modelo excepcional. Vamos a ser la primera capital del mundo con tres sedes.

Así que nada. Es con Silvia, es con el PRO, es ahora, es con la Ficha Limpia para la ciudad. Pero es para seguir discutiendo la Ficha Limpia en Nación también. Así que, ¿cómo procesa Horacio su enojo? No sé. Es más para él y su entorno. Yo sé que el PRO ha transformado esta ciudad en equipo, y lo va a seguir haciendo.

Elizabeth Peger (EP): En los últimos días hubo cruces bastante fuertes, incluso entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri. Macri dijo que no tenía más ganas de ir a comer milanesas, con una ironía, en referencia al vínculo actual con Milei, con La Libertad Avanza. En ese sentido, pasando la elección del próximo domingo en la ciudad, ¿qué chances concretas hay de algún entendimiento electoral en la provincia de Buenos Aires?

No, no lo sé. Eso es algo que lidera Mauricio Macri y que se discutirá en cada provincia y en cada momento. Hoy, como definió Mauricio Macri, todo se ha complicado más. Pero veremos, veremos. Yo no quiero meterme en otros distritos, en otras estrategias.

Mauricio es el presidente del partido a nivel nacional. Él lidera una mesa donde se acuerdan estas cosas, y la provincia tiene sus autoridades. Yo estoy enfocado en que este domingo tengamos una buena elección. Y sobre todo, seguir gestionando todos los días, que me parece que es lo que espera la gente de mí.

A mí me parece que el adelantamiento de las elecciones no solamente permitió que se discutan proyectos más locales, sino que permitió que se discuta también el proyecto nacional. Es decir, hasta qué punto la intención de La Libertad Avanza es cooptar totalmente al PRO. Y la importancia que tiene que exista una alternativa de centro-derecha a La Libertad Avanza por la pluralidad democrática.

Me parece que lo que está en discusión aquí es si finalmente se busca otra forma de hegemonía, de la misma manera que en su momento lo buscó el kirchnerismo. Y que lo que se logró al desdoblar la elección es anticipar algo que estaba vedado, pero que estaba latente, que era, en realidad, que La Libertad Avanza quiere cooptar todo lo que pueda del PRO.

Y cuánto, para la sociedad, es útil que exista una alternativa de centro-derecha a La Libertad Avanza.

Parece que eso es algo que el desdoblamiento logró, inclusive promover también el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, y ver si el peronismo puede renovar o no sus liderazgos.

Entiendo que vos estás focalizado en la ciudad, pero comprendés nuestra preocupación a nivel nacional también. Creo que en la elección de la ciudad hay mucho más que una elección en la ciudad. Que no tiene que ser en contra de nadie, pero sí a favor de que exista pluralidad.

Sí. A ver, yo creo que una de las cosas que están en tensión es: cuando uno plantea un intento de acuerdo, lo hace desde el respeto al otro. Cuando, me acuerdo Mauricio, Ernesto Sanz por la UCR, Lilita Carrió por la Coalición Cívica plantearon un acuerdo de cara al 2015, se hizo desde el respeto al otro.

Y entonces había un frente donde cada espacio político empezó a trabajar en bases y acuerdos. Hay un mirar al otro y respetarlo. Si uno quisiera plantearlo, es una especie de Pax Romana. Donde uno respeta los dioses del otro, de alguna manera, si fuéramos a la historia.

Puede haber alguien que lidere, pero el otro existe. No se lo borra, no se lo hace desaparecer, no se lo cancela. Eso me parece que es lo más difícil. Y lo que está claro es que en ninguna de las otras provincias tampoco La Libertad Avanza buscó un acuerdo con el PRO.

O sea, esto no es que no ocurrió en Ciudad: no ocurrió en general. Y yo no me enojo con eso. Ahora, sí creo mucho en la necesidad de que el PRO sea una fuerza política que permanezca, que dé un equilibrio y una alternativa a la Argentina en un espacio de centro-derecha moderado, equilibrado, moderno, ágil, con gestión.

Y aunque no somos los más nuevos, creo que El Eternauta también tiene una frase ahí muy linda que dice: “Lo viejo funciona”. Bueno, esto, que para algunos, porque Adorni nos decía que somos un Nokia no sé cuánto mil, o no sé que… Bueno, a veces lo viejito también funciona. Y me parece que no descartar al otro es un concepto interesante. Entender que el otro también existe.

MC