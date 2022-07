José Luis Espert: "El discurso de Batakis fue la nada misma, es Guzmanismo sin Guzmán"

El actual diputado, José Luis Espert, dialogó en Modo Fontevecchia, por por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y expresó que "Argentina, en los últimos 60 años, este es el octavo plan económico que termina en crisis". Además, manifestó "estoy muy agradecido a los ciudadanos que nos apoyan" y enfatizó en que "el discurso de Batakis fue la nada misma, es Guzmanismo sin Guzmán".

Te pido una reflexión del paro del campo en el día de hoy al cual de estás dirigiendo para apoyar.

SI, estoy yendo a San Pedro que está la gran Asamblea de Productores Agropecuarios. Yo también formo parte, lo soy. Voy como laburante, no como político. Fui en el pasado a reuniones del agro, estoy alineado en este reclamo. El campo se queda corto en este reclamo que están haciendo. Al campo se lo viven fumando en pipa. El tomar al campo como enemigo, tal cual lo hacen los políticos, es tirarse un tiro en el pie como sociedad.

¿Qué te pareció el discurso de Silvina Batakis?

Siempre el primer discurso, cuando asume un ministro, lo transcribo textualmente, lo pongo en papel y lo estudio. El discurso fue la nada misma, es Gusmanizmo sin Guzmán. No entiendo por qué lo despidieron porque Batakis dijo lo mismo. No hay medidas, es un conjunto de enunciados en materia económica, fiscal y de sector externo. Después de ver el relato volvieron a caer los bonos, las acciones y el dólar volvió a subir.

Ese Guzmanismo sin Guzmán, ¿cuál es tu conjetura de por que pasó lo de Guzmán?

Creo que no lo dejaron hacer lo que pretendía. Batakis asume condicionada, aún más que Guzmán. Ella no puso condiciones, sino que asume en las mismas que lo hizo el saliente ministro. Hay un tema político muy chico y sí, considero que Cristina avanzó algunos casilleros.

¿Ese silencio de Cristina y de sus cercanos sobre Batakis te dice algo?

Si, me dice que estamos en la previa de un nuevo problema como también ocurrió con Guzmán. Argentina, en los últimos 60 años, este es el octavo plan económico que termina en crisis, la cual recién comienza y ya se lo tragó a Guzmán y puede ser que también a la actual ministra.

Me da la sensación de que la Argentina no cambia, no hay retorno y vamos a ser Sri Lanka. Las empresas compiten en donde la gente vive bien. Acá una bombacha o corpiño te sale lo mismo que un auto.

Cómo reaccionaron los mercados a los anuncios económicos de Silvina Batakis

Se conocieron unas encuestas que te posicionaron muy bien como gobernador de Buenos Aires. ¿Contame cómo creés que va a ser el escenario electoral en la Provincia y cómo te ves vos en él?

Nosotros no tomamos una decisión. Vivo en Provincia de Buenos Aires, que es donde tuvimos una gran convocatoria, le vamos a dar mucha importancia. No definimos candidatura, estamos pensando en la parte legislativa. Yo fui el único que presentó una declaración jurada. Soy un servidor del pueblo. Desde el Congreso, trato de hacer que la gente la pase lo menos peor posible.

Nuria Am (NA): En relación a este trabajo que se mencionaba hace un instante, lo posicionan como una sorpresa detrás del Frente de Todos peleando el lugar con Javier Milei, unen a los liberales de él y Espert. ¿Usted se sorprendió?

A nivel nacional hay libertarios con Milei. La sensación que tengo cuando recorremos las ciudades es muy buena, puedo estar un poco sorprendido del tercer lugar. Estoy muy agradecido a los ciudadanos que nos apoyan, ya que es apoyar ideas de sentido común, quiero dejar un legado. Lo que más me alegra es que usar a la política para darle soluciones a los argentinos. Hasta ahora los jóvenes se identifican con grandes como yo, quiero que tengan participación en las listas.

NA: En relaciòn a la medición del gobernador de la Provinicia, que es bastante desgastante, ¿le llama la atención que Axel Kicillof tenga un 35% y Diego Santilli esté un solo punto por debajo?

Eso sí me llama la atención. Es más, en off the récord charlé con otros políticos porque me resultó raro el número y me decían que no compartan ni ese ni el segundo lugar, como que están diez puntos abajo de lo que mide eso. También pregunté, sí están abajo Santilli y Kicillof cuántos estoy abajo yo y me dijeron que los once puntos que tengo yo son muchos más sólidos que los de ellos.

Claudio Mardones (CM): ¿Usted cree que exista una confluencia en las elecciones primarias del año que viene?

Así como las encuestas son ciencia ficción, hoy hablar de candidaturas o alianzas también lo es. Lo que te puedo decir es que yo estoy en política para cambiar el país y con una agenda bien clara de las cosas que hay que hacer.

Qué chances tienen Tetaz, Santilli y Kicillof de ganar en Buenos Aires en 2023

CM: Usted se solidarizó con el encuentro de la Mesa de Enlace. Contábamos, antes de tener contacto con usted, que esta ha llevado adelante un trabajo de lobby legislativo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Se llevaron el compromiso de cada uno de los bloques de que iban a estar alerta ante cualquier intento del Ejecutivo de aumentar las retenciones. ¿Cuál va a hacer la agenda del Congreso? ¿En que quedó la agenda de lobby legislativo que llevó adelante la mesa de enlace con los distintos jefes del bloque y también el suyo?

Como economista profesional te puedo decir que no existe que un país le cobre a exportar al mundo, los derechos de exportación e importación no deberían existir. Presenté un proyecto de ley en el Congreso y que todavía no tuvo eco, el cual consiste en que se retome esa atribución que tiene que fijar derechos de exportación e importación y diría que tiene ser cero directamente

Por otro lado, contrariamente a lo que se dice porque este es otro relato, los derechos de éstos no representan nada de la recaudación, menos del 7% de la total que incluye a municipios y provincias.

