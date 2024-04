José Urtubey: "No se puede hacer la apertura económica sin inteligencia"

José Urtubey, miembro del Consejo Empresarial Latinoamericano, analizó el panorama del sector industrial a partir de los ajustes del Gobierno: "El desafío es el tránsito de la corrección de la macroeconomía al trabajo en los distintos sectores, en términos microeconómicos", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Urtubey, dirigente industrial y ex miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina.

Inflación para todos

Alejandro Gomel: Hace algunos días usted afirmó que al Gobierno “le falta mostrar algunas cartas en la microeconomía”. ¿Cómo cuáles?

El desafío es el tránsito de la corrección de la macroeconomía al trabajo en los distintos sectores, en términos microeconómicos. Hoy tenes economías con distintas realidades. Tenés sectores, como el energético o el minero, con una realidad diferente a lo que puede ser la industria, el comercio, el transporte, ligado al mercado interno.

Ahí es donde todavía no se activó el crédito productivo en un país donde la carga impositiva pesa mucho debido al fortísimo nivel de informalidad. Hay que buscar una sintonía fina adecuada para que se contengan esos sectores, sobre todo cuando se trabaja sobre las importaciones o la reactivación. De lo contrario, el empleo en general va a caer y la realidad de muchos sectores ligados al mercado interno va a ser muy complicada.

AG: ¿La situación ya empezó a repercutir en la industria? ¿Cómo están afrontando estos primeros meses?

Tenemos indicadores como el de la capacidad industrial instalada que está ociosa en casi un 50%, ha bajado mucho. Y todavía tenemos costos en dólares altos para producir.

AG: Vemos como en el caso de las prepagas, el Gobierno tuvo que meterse para ajustar por los exceso. ¿Esa sintonía fina que describe tiene que estar también para el sector?

Sí, pero sobre todo en lo productivo. Cuando hablo de sintonía fina me refiero a que se pueda salir desde lo productivo y no desde el ajuste. Ese es el verdadero desafío.

AG;: ¿Hay preocupación en el tema de la apertura de las importaciones?

Hay que ser consciente de que no se puede hacer la apertura económica sin inteligencia, realmente sería complicado porque no se entendería que hay cuestiones de falta de competitividad que van más allá de las empresas. Lo podemos ver en las deficiencias infraestructural, crediticia o en materia impositiva. Es decir, creo que hay que revisar un poco más en detalle los sectores y con el trabajo consensuado y concienzudo entre los diferentes sectores públicos y privados.

AG: ¿Con respecto a los créditos no hay novedades?

No hay novedades en los niveles que deberían darse para que sean sustentables en la producción.

Claudio Mardones: Además de dirigente industrial, en algún momento estuvo dentro de UIA, en donde ahora persiste un notorio silencio. Y en un contexto donde el las reformas que pretende el Gobierno en cuanto a lo laboral, pasa por la Secretaría de Trabajo. Esta Secretaría está a cargo de Julio Cordero, una figura de Techint. ¿Cuál es el rol de Techint dentro de la UIA en este momento y por qué hay tanto silencio?

No estoy en la UIA desde el 2021, así que sería inapropiado hablar de una institución en la que ya no estoy. Sí creo que los distintos sectores deberían hablar porque es la única forma de construir positivamente. El diálogo es absolutamente importante, no hay que temerle.

