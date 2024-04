Industria textil: por la crisis el 80% de las empresas no realizará inversiones en 2024

Es una idea instalada que vestirse en Argentina es más caro que en cualquier otro lugar del mundo, incluso en las principales ciudades de la moda europea. Pero, ¿es tan cierto que los responsables de estos precios distorsivos son los productores locales? ¿En qué situación se encuentra la industria textil argentina? Los datos surgen de un relevamiento privado, una encuesta de coyuntura enero-febrero de 2024, realizado por la Fundación ProTejer, que hizo foco en un sondeo de la cadena de valor textil e indumentaria y en la dinámica empresarial del sector.

La encuesta de desempeño evidenció la evolución de la actividad productiva y las ventas dentro de la cadena textil e indumentaria durante los dos primeros meses de 2024. Los datos son contundentes y dan una señal de alarma. Un gran porcentaje de las compañías relevadas que llega casi al 90% (87%) registró una caída significativa en las cantidades vendidas en el mercado interno para el periodo enero-febrero, en comparación con el primer bimestre del año anterior.

Facturación en rojo, ventas a la baja

Por consiguiente, el panorama para el sector textil es preocupante, la mayoría de las empresas (48%) indicó que las fuertes caídas en el mercado interno oscilaron entre el 21% y el 40% interanual, es decir, respecto de los niveles alcanzados en 2023. "En promedio, según el relevamiento, la producción textil cayó un 35%”. Por otra parte, del informe surge que solo un 5% de las empresas textiles consultadas indicó que sus ventas aumentaron en ese mismo periodo sondeado. Asimismo, un 8% refirió que las ventas se mantuvieron en los mismos niveles.

Los datos que dan cuenta de la caída en los niveles de facturación que impactó sobre el 87% de las empresas del sector textil consultadas, también muestran que hubo un retroceso del 35% en la demanda. Cabe mencionar que esta recesión en el consumo se dio en paralelo a un fuerte incremento en los precios, con una suba del 33% en el primer trimestre del año.

Salarios pulverizados: perdieron un 23,9% de poder adquisitivo, más que en la crisis del 2001

Desplome en la producción: causas

El informe también reflejó un impacto negativo en los niveles de producción sectorial. “El 68% de las empresas disminuyeron la producción de forma interanual. A la par de aquellas que vieron reducida su producción, el 25% indicó que mantuvo constante su nivel de actividad, mientras un 7% de las empresas sondeadas incrementó el volumen producido. El promedio de la caída en la producción fue equivalente al 35%. Para el 40% de las empresas encuestadas la caída fue del 20%.

Al encuestar sobre las razones que explican la fuerte caída surgió que casi la totalidad de las empresas atribuyen esta dinámica a la “pérdida del poder adquisitivo de la población”, precisa el informe de ProTejer.

En concreto el relevamiento muestra que el “96% de las empresas que redujeron su producción atribuyen esta dinámica al cambio del poder adquisitivo de la población”. A su vez, “el 34% de las empresas que registraron caídas en su producción identifican a las expectativas macroeconómicas y al cambio del clima de negocios respecto al futuro como causante”. También surgen de la encuesta, otros motivos destacados por las empresas: un 26% señala como causante a la “variación de costos de las materias primas e insumos”.

Industria textil en crisis: la producción cayó 14% y advierten por la flexibilización de importaciones

Más de la mitad de las empresas afectadas

Desde la Asociación Obrera Textil (AOT) señalan que el informe de la Fundación revela “el impacto que tuvo en los distintos eslabones el desplome de las ventas producto de la pérdida de poder adquisitivo de la población”. En ese sentido, señalan que ante la crisis que afecta al sector, el 51% de las empresas debió tomar alguna medida que perjudicó a las fuentes de empleo durante los primeros meses de 2024.

La mayoría tuvo que implementar medidas que afectaron el empleo, las tres primeras fueron “cancelación de horas extra”, “reducción y cierre de turnos de trabajo” y la “no renovación de contratos”. También anunciaron despidos y suspensiones. “La mitad de las empresas textiles aplicaron recortes en el empleo y el gremio advierte que ya son 1500 los trabajadores afectados por las medidas”, afirman desde ProTejer. Por otra parte, el 49% de las empresas encuestadas no tomó “ninguna acción al respecto”.

Puntualmente respecto de la “variación de puestos de trabajo”, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, el 21% de las empresas encuestadas indicó que “disminuyó la cantidad de puestos de trabajo”. Un 71% señaló que el nivel de empleo se mantuvo “igual”, mientras un 7% respondió que “aumentó los puestos de trabajo”.

El éxito económico de la destrucción de ingresos y la producción

Cero inversiones

La encuesta de coyuntura del sector textil también preguntó sobre la planificación de nuevas inversiones en ampliación de capacidad instalada y/o bienes de capital. “La caída de la demanda y recesión en la actividad ya está afectando a las inversiones”, destacó ProTejer.

“Las perspectivas no son buenas a futuro tampoco, ya que el 79% de las empresas no realizará inversiones durante el 2024 y/o han cancelado inversiones previamente planificadas", alertaron los especialistas a cargo del relevamiento. El análisis desagregado muestra que el 63% directamente descarta la posibilidad y respondió que no invertirá, mientras un 17% también respondió en sentido negativo, pero además de no planificar nuevas inversiones también canceló las que tenía entre planes.

El costo de producción es lo de menos

Contrariamente a lo que es una idea generalizada instalada, desde la Fundación ProTejer, destacan que los costos de producción de ropa en Argentina no son los que encarecen los precios de venta. “Un pantalón producido en Argentina que sale $100.000 tiene un costo de fabricación local que no supera los $10.000. El resto son impuestos (IVA, IIBB, cheque, etc), costos de financiación de compra en cuotas, costos de logística para llevarlas a los puntos de venta que es alto, costos de alquiler de shopping, entre otros”, remarcó su titular, Luciano Galfione en declaraciones a Radio Delta. Y agregó que “la producción pasa a ser un costo ínfimo que representa solo el 8,5% del precio final que terminamos pagando. Los impuestos representan más de la mitad del precio al público de la ropa”.

