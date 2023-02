Juan Carlos De Pablo: "Es imposible atacar la inflación si no se corrigen los precios relativos"

El columnista del diario La Nación, Juan Carlos De Pablo, aseguró que "el comienzo del próximo Gobierno será complicado". Las hipotéticas victorias y medidas de la oposición en las PASO en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En tu última nota de La Nación dijiste ‘los Precios Justos son ahora el problema’. ¿Podrías desarrollar aún más esta idea?

Cuando arrancó Precios Justos en medio de determinada acción fiscal mencioné que se le podía dar el beneficio de la duda a Sergio Massa como fue al principio el Plan Austral, pero agregué que si en diciembre la tasa de inflación está más cerca de 5% o 6% y en enero es 6% había que olvidarse de Precios Justos.

Ahora el Gobierno quiere llevarlo hasta junio y se está comprando un problema más grande del que ya tiene. Se fija un precio, la inflación sigue y en algún momento hay que cambiarlo.

Junio sería una fecha arbitraria si no es para cuando se definan las listas para la presentación de las PASO.

Evidentemente. Si a alguien le gusta la política, no le alcanzan las 24 horas para seguir las dinámicas del oficialismo y la oposición. A mitad de año es la hora de la verdad, ahí se involucra la gente. A los políticos no se les puede pedir que no hagan política, están en una pulseada gigantesca que se dirime en el momento en el que se definen las listas.

¿Esto condiciona la economía?

Las elecciones del 2021 fueron muy importantes. Cuando alguien dice que el Congreso no funciona que bueno que sea así porque quiere decir que cada una de las cosas que se le ocurra al oficialismo no le salen por falta de votos. Técnicamente, estás en los últimos dos años de un Gobierno que se va.

Cuando tenés una debilidad política que no se puede recuperar estás muy limitado desde el punto de vista de la política económica.

"Precios Justos" busca sumar 124 empresas y se extenderá hasta junio de 2023

Escribiste 'la realidad inflacionaria es de oscilaciones. Lo mejor que nos puede pasar en 2023 es esto y lo peor es una hiper. La pretendida continuación del esquema de Precios Justos agregará más presión a la caldera de las distorsiones, no insistan con la prolongación de un esquema que a la luz del resto de las variables económicas forma parte del problema de la solución'. ¿Qué va a pasar después?

No lo sabemos. ¿Decís el 10 de diciembre?

O el 1 de julio.

Acá tenemos el fantasma de las PASO de 2019, el cual se da porque lo que los encuestadores habían dicho empate y terminó en una goleada en contra de Mauricio Macri y al otro día subió el dólar y bajaron las acciones. En este caso, el de las PASO de 2023 no tiene esas características, salvo que gane el oficialismo. Si gana la oposición no se sabe lo que va a pasar, pero difícilmente sea peor de lo que estamos viendo.

No veo por qué en las próximas PASO puedas tener un shock económico. Escuché a miembros de la oposición que en caso de una hiperinflación que dijeron que el Gobierno tendrá que hacer el ajuste y no, María Estela Martínez de Perón fue echada y Raúl Alfonsín entregó antes el Gobierno. En caso de pasar ahora, Alberto Fernández y Cristina Kirchner agarran la llave, convocan a una asamblea legislativa, se despiden y piden que otros se hagan cargo.

Si uno va para atrás hubo otras PASO que podrían ser más asimilables con el actual cuando lo que ganó en las mismas fue un Gobierno de oposición más pro mercado como podían ser las PASO de 2015 que beneficiaron al gobierno saliente porque las expectativas de la llegada de un nuevo gobierno más pro mercado generó un clima positivo.

Si. En esta no se puede esperar tanto porque desde el punto de vista económico Macri desilusionó.

Las nuevas autoridades tienen que saber que la credibilidad no se la van a dar por descontada, la van a tener que remontar y crear.

Una encuesta ubica a Massa como ganador en las generales pero segundo en las PASO, y pierde en el balotaje

¿Es probable que un triunfo de un gobierno más pro mercado esta vez no se repita ni lo del 2015 y 2019 y modifique para mal al gobierno saliente?

Es imposible atacar la inflación si no se corrigen los precios relativos.

Si se quiere pensar a grandes rasgos, el primer semestre del 2024 hay que recordar el primero de 1959 cuando Arturo Frondizi lanza el plan de estabilización y desarrollo, unifica el mercado de cambio, lo libera, reemplaza el régimen comercial y allí se duplicaron los precios.

El comienzo del próximo Gobierno será complicado.

Imaginemos que se produce un salto inflacionario e implica que los actores económicos descuenten eso en agosto y no esperen al primer semestre de 2024, sino que sea en el último de 2023. ¿Es posible esa anticipación?

Supongamos que las PASO dan un triunfo bastante probable a la oposición, traerá tranquilidad y nada más que eso. La gente pide un plan, pero no saben en que condiciones recibirá la economía.

Un gobierno que propuso ajuste nunca ganó las elecciones

¿Creés que la sociedad estará predispuesta al costo que significa corregir los precios relativos, con la cantidad de damnificados iniciales que tendrían esas medidas, independientemente de que luego haya muchos beneficios?

Cito a Roberto Lavagna. "Lo que en 2001 no se pudo hacer, se hizo en 2002 multiplicado por cinco". Yo quiero ver cómo vamos a estar en noviembre del 2023. No hay que explicarle nada a quien se toma el tren y paga el boleto a veinte pesos, porque sabe que con esos veinte pesos no alcanza ni para pagarle el salario al boletero, entiende que cuando algo no funciona hay que hacer algo.

En este momento, el shock tiene un atractivo fenomenal, porque se habló mucho de gradualismo y no funcionó. El shock hay que diseñarlo muy bien, porque no podés volver atrás, no es como en el caso de un esquema gradual, que se puede ir modificando. Desde el punto de vista técnico es más difícil.

Hay que tener prioridades, secuencias. No podés bajar la inflación si no corregís las distorsiones. El austral tuvo medidas previas, la convertibilidad tuvo medidas previas, es elemental.

¿La palabra shock en la mayoría de los votantes genera escozor?

Puede ser. Pero yo, como profesional, tengo que llamar a las cosas por su nombre.

