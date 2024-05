Juan Carlos de Pablo: "Tengo una reunión de amigos con Milei una vez por semana"

El economista Juan Carlos De Pablo explicó cómo llegó a vincularse con Javier Milei y señaló que su amistad con el Presidente comenzó a formarse en el 2001. Por otro lado, sostuvo que la Ley Bases, después de tanto “manoseo”, está más cerca del plano político que de la economía. “Milei no está juntando material para escribir un libro, está llevando adelante, como puede, la presidencia”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos De Pablo es economista y doctor Honoris Causa de la Universidad de UCEMA. Fue presidente de la Asociación Argentina de Economía Política y economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), director nacional de política tarifaria e importaciones del Ministerio de Economía en el año 1969. Además, es autor de numerosos libros.

Te voy a hacer una síntesis de la caída del consumo según un informe reciente: Las ventas de artículos para el hogar, acumulado 2024 sobre 2023 a marzo, cayeron un 38%; En las ventas de motos hay un -21%, de autos -18%. En ventas minoristas se informa un -18% y en ventas de leche también hubo un consumo del -18%. En las ventas en el shopping hay un -17%, en indumentaria -13% y en supermercados -11%. En combustibles hubo un consumo de -9% y en ventas mayoristas de un 8% menos. La caída del consumo es incluso mayor, en algunos casos, a la de la pandemia. ¿Puede ser este el talón de Aquiles de la política económica del Gobierno?

Si entendés por talón de Aquiles que en base a esto el Presidente afloje en materia cambiaria o fiscal, yo diría que no es una buena base decisoria.

De todos esos números, me llamó la atención el caso de la leche, porque lo que uno espera es que las oscilaciones en una crisis sean mucho mayores en bienes durables, como motos y camisas, que en bienes no durables.

De cualquier manera, hay datos estadísticos, hasta marzo están todos y hasta abril son parciales. Lo que estoy escuchando en las conferencias y lo que estoy viendo por lo clientes, es que probablemente abril haya terminado más equilibrado que el primer trimestre, que tuvo caídas más significativas, y mayo algo parecido. Son observaciones puntuales, habrá que ver.

¿Cuál es el talón de Aquiles de la actual política económica?

Más que talón de Aquiles yo diría que hay pedazos de la política económica que estoy mirando con atención. Como la apertura de la economía: es todo traje a medida, los trajes a medida no me gustan. El tema de que iban a subir las tarifas de gas 300% y de repente no las aumentan, entonces si era 300% que expliquen, y si no era también hay que ver si otra cosa va a pasar.

Me da la impresión de que hay tasas de inflación donde los números son contundentes, donde probablemente al ala más política que económica eso le resulta cierta desesperación u obsesión. Como economista no tengo ningún problema de que la tasa de inflación de mayo sea 5% y la de junio 6%, pero de repente algunos dicen que si se llega al 5% tiene que ser el techo, y eso en el tema verbal no me calienta, pero cuando empieza a afectar a las medidas me preocupa.

Otra cosa que me preocupa es cuando se dice que llegado el momento se van a empezar a bajar impuestos, me parece que en términos comunicacionales y profesionales, parecería que la importación tiene mejores abogados que la producción local, y esto me preocupa. Entonces, probablemente, yo no empezaría una reducción impositiva eliminando el Impuesto País. Si se multiplican por dos los precios internos y se deja el dólar prácticamente constante, se reduce la protección a la mitad.

Hay toda una serie de razones del famoso costo argentino, que tiene una naturaleza multivariada, por la cual, de repente, podés dejar descolocado el producto local frente al chino.

No tengo problema de que se funda alguien si se tiene que fundir, pero no estoy de acuerdo en que se fundan porque un juez le liquide una indemnización, o si Moyano te bloquea la entrada o por tener un puesto nacional o una tasa municipal.

O que se fundan el 40% de las empresas…

Por eso digo. Acá a las discusiones doctrinarias yo no les doy pelota. Sé lo que dice la Escuela Austriaca, Marx y todo lo que vos quieras, pero tenemos que hablar de cosas concretas. Ha habido una revaluación del peso fenomenal de la cual hemos tenido varios ejemplos en la Argentina. Cuando el país se pone moderadamente creíble, las corrientes financieras en vez de salir entran. Viste que Argentina es el país de la exageración, en todo el mundo cayó el PBI con el Covid, pero acá cayó un 10%; no un 3%.

No hablo de atraso cambiario porque es otra música, pero ha habido una revaluación del peso, que tiene implicancia sobre la producción local.

¿Qué visión tienes respecto de la existencia del atraso cambiario?

“Atraso” es un calificativo. Si yo te digo revaluación del peso o caída del poder adquisitivo del dólar, estoy describiendo un hecho. Cualquier argentino que hoy tiene que cambiar dólares para pagar la tarjeta o la prepaga, sabe lo que es la caída del poder adquisitivo del dólar, eso es un hecho. “Atraso” sugiere que lo que tiene que hacer Bausili, como presidente del Banco Central, es poner el dólar oficial a 2500 pesos y compensar todas las ineficiencias locales en base a eso, no va a ocurrir. Si ocurre tienen que hacer la valija.

¿Y respecto al cepo?

¿Qué apuro tiene Bausili para sacar el cepo? No entiendo la desesperación. Los tipos que están a favor de sacar el cepo inmediatamente, o aluden a principios generales o están pensando en sacar la plata. La toma de decisiones siempre se da con alta incertidumbre, es muy fácil escribir una columna que diga que hay que sacar el cepo ya, para sacarlo, que vuele todo por el aire y leer otra columna que diga que no había que sacar el cepo.

Milei no está juntando material para escribir un libro, está llevando adelante, como puede, la presidencia. La moraleja es que hay que entender que las políticas económicas son prioridades y hay urgencias. ¿Qué hace que un funcionario salga rajando y largue todo? Una corrida bancaria, una corrida cambiaria, etc.

Fernando Meaños: Hay muchos analistas que hacen una observación respecto a que si se extiende esta recesión, con los datos que mencionaba Jorge al principio, puede empezar a impactar en la recaudación y en el plan fiscal. ¿Ve el riesgo de que si cae la recaudación pueda impactar sobre el plan fiscal?

Hay algunos impuestos que tienen que ver con el nivel de actividad económica, tienen que hacer más ajustes del lado de los gastos. Presionar para terminar con la joda que se mandó Massa cuando era candidato a presidente y volver atrás con la reforma del Impuesto a las Ganancias. Además, ahí los gobernadores tendrían unos manguitos más.

FM: De todos los recortes posibles, ¿que ve más fácil de implementar?

Tenes que hablar con alguien que sepa más de la parte fiscal. Como dice Hernán Lacunza, hay que laburar con bisturí, no con un hacha.

FM: Usted hablaba de cosas concretas y exageraciones. En esas exageraciones siempre aparece la Ley Bases, en el Gobierno dicen que es la reforma más importante de la historia, en el mercado hablan de confianza. ¿Hay un poco de cuento con la Ley Bases? ¿Se está sobreestimando?

Más que cuento hay poesía. La Ley Bases tenía una forma de casi 800 artículos, ahora va a salir una de menos de 200. Primero la tienen que aprobar, después publicarla en el Boletín Oficial y después hablar con los expertos. Para decir que es la reforma más grande hay que ver qué sale. Y para decir que si no sale “vuela todo por el aire” hay que calmarse, no es ni una cosa ni la otra. Hoy me da la impresión, por cómo la están manoseando, que está más cerca del plano puramente político que de la cosa estrictamente económica, con el fin de decir que “al fin Milei logró algo”. Primero hay que ver qué se aprueba, qué se publica y después hablamos.

Respecto a tu relación con el Presidente, ¿cuándo se inició? ¿Cómo fue? ¿Por qué crees que te prefiere a vos por sobre otros?

Esto empezó en 2001 en un hotel de Tucumán, en la reunión de Asociación Argentina de Economía Política, estaba esperando que se abra el ascensor y un joven al costado estaba mal por una presentación. Cuando lo veo le pregunto qué le pasa, y me contesta que había hecho mal una presentación sobre los modelos de Sidrauski. Se abrió la puerta del ascensor, subimos los dos y le pedí que me explique en sus propias palabras lo que había querido decir, me explicó todo con sus propios términos y me bajé del ascensor diciéndole que así debería haber dado la presentación.

Esa conversación duró lo que dura un viaje en ascensor. Ahí empezó nuestra amistad, por supuesto que es él el que se acordaba de esa anécdota, no yo. Como resultado de eso durante años hemos comido una vez por semana, ha venido a mi casa a ver partidos del mundial y a despedir el año.

No fui profesor de él ni asesor, es una relación de amistad. Tenemos reuniones de amigos, voy los domingos después de visitar a mi mujer. Voy a Olivos, vemos una ópera, después cenamos y me voy a casa. En una reunión de repente hablas de cosas extensas y de repente de las estupideces más grandes, así son las reuniones de amigos.

Para tratar de entender y conocer más al Presidente, ¿que generó esa amistad? La amistad es un afecto, como puede haber en una pareja o entre amigos. Freud decía que había dos formas de relacionarse, la anaclítica, que era complementaria con dos personas que se ayudaban mutuamente, cada uno aportando lo que al otro le faltaba, o la narcisista, que era que a uno le gustaba una persona parecida a uno mismo. Yo te veo muy distinto de la imagen pública de Milei. ¿Por qué se hicieron tan amigos? Comer una vez por semana se hace con alguien cercano…

La verdad que nunca me lo puse a pensar. Se dio así espontáneamente.

¿Podrías ser como el padre que le faltó?

No sé, habría que preguntarle a Freud.

