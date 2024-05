Día 170: La casta tiene jefe de Gabinete

“Después de varios días de especulaciones, ayer a última hora y antes de tomar el avión hacia Estados Unidos, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia del ahora ex Jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Uno de los dos principales amigos que tenía Javier Milei en la Corporación América deja el Gabinete en un contexto de desavenencias”, indicó Jorge Fontevecchia en la apertura en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 14 de mayo de 2024.

En la apertura de ayer decíamos que, por más que el Presidente se jacta diciendo que es “el político más popular del mundo” mientras hace “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, la realidad empezaba a tocarle la puerta.

Esa realidad hoy aparece con toda su fuerza y forma, con la renuncia de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Guillermo Francos, actual ministro del Interior será quien reemplazará a Posse como jefe de Gabinete.

En un comunicado oficial de la oficina del presidente, publicado el día de ayer durante la noche, se informa que el ingeniero Nicolás Posse presentó su renuncia. Agregan que Guillermo Frascos tomará su lugar, y en ese marco, la Jefatura absorberá las competencias del Ministerio del Interior en una Secretaría del Interior, a cargo del Dr. Lisandro Catalán.

Es muy interesante la palabra con la que termina el comunicado, consenso y volumen político. El Consenso tiene resonancias de acuerdo político y rosca, lo que muchos seguidores de Milei llamarían casta.

El día de ayer demuestra que, incluso en un gobierno como el de Milei, conceptos como “volumen político” son muy valiosos. Si tratamos de ordenar los acontecimientos que precedieron a la renuncia de Posse, podríamos ubicar un arco temporal narrativo que inicia en el triunfo del Gobierno en la media sanción de la Ley Bases, luego tuvieron el número de la inflación en un sólo dígito y siguiente a eso, todas noticias (no muy positivas) de la caída en la actividad económica.

También tuvimos el conflicto con los movimientos sociales, que terminó con un fallo del juez Casanello exigiendo al Gobierno que entregue las 5 mil toneladas de alimentos que tiene guardada, la disparada del dólar, el conflicto con España, la votación en contra del financiamiento universitario en Diputados, la explosión del conflicto en Misiones y las protestas con represión, incluída la del 25 de mayo, que finalmente terminaron sin el Pacto de Mayo.

En el medio estuvo el Luna Park, que parece haber sido hace meses, y que cuesta interpretar que haya impactado positivamente en la realidad cotidiana. En los últimos hitos de esa gestión ya pudo verse a un Posse ausente, o simplemente desdibujado.

En la página oficial, argentina.gob.ar, la Jefatura de Gabinete se define como un órgano designado por el Presidente de la Nación con las tareas de “rendir cuentas sobre el rumbo del Gobierno, recaudar las rentas de la Nación, y ejercer la administración general del país”.

Se podría decir que el último triunfo de Milei fue obtenido, justamente, por la política y el perfil de búsqueda de consenso de Guillermo Francos en el área más política del Gobierno. La parte más casta, podríamos decir, si atendemos a que Francos es un político profesional que estuvo en diferentes gobiernos de distintos colores políticos.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete

Un técnico de fútbol célebre, Alfio Basile, solía repetir una frase que aplica en este caso: “Equipo que gana no se toca”. En general, cuando se va un jefe de Gabinete es porque hay una orientación política que fracasó y se intentará otra cosa.

¿Esto también es así en el caso de Posse? ¿Estaba Nicolás Posse cumpliendo el papel real de jefe de Gabinete? ¿Parte de esas funciones eran absorbidas por Adorni, como comunicador oficial de las políticas del Gobierno, o fue el propio Francos? ¿Qué políticas u orientaciones se van con Posse? ¿Qué nos dice de la gestión libertaria que se hayan ido 32 funcionarios en 169 días de gobierno? Un funcionario importante cada cinco días.

Lenin, el dirigente de la Revolución Rusa, decía que la teoría es siempre gris y el árbol de la vida siempre es verde. Es decir, la teoría es un conjunto de ideas frías, por así decirlo, pero luego la realidad siempre es más compleja que la teoría. Presenta todo tipo de matices que hacen que las teorías deban ser modificadas.

Milei pensó que si mostraba números de la inflación bajando abruptamente todo lo demás se ordenaría detrás de ese logro. Ahora se encuentra con una sociedad que aguanta el ajuste sólo con la perspectiva de estar mejor, pero si no ve esa expectativa cumplida en un futuro próximo y la esperanza no se consuma, comienza a molestarse y provoca lo que sucede en Misiones, que tiene la potencialidad de extenderse a otras provincias de la Argentina, donde Milei obtuvo la fuente principal de sus votos, porque obtuvo más apoyo en el interior que en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

¿Qué función ocupa un jefe de Gabinete? Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho y posdoctor en Derecho UBA, explicó el origen de la figura política. “Fue incorporada por la reforma constitucional de 1994. (...) El jefe de Gabinete ejerce la administración general del país, coordina el vínculo del Poder Ejecutivo con el Congreso de la Nación”. “El volumen de la importancia del jefe de Gabinete depende, pura y exclusivamente, de la entidad que le otorgue el Presidente”, explicó.

Lucas Romero, analista político, sostuvo que la salida de Posse, desde el punto de vista político, “es la consecuencia de un conflicto entre el presidente y su jefe de Gabinete, y no la consecuencia de una decisión de Milei de organizar el gabinete”. Sin embargo, no le parece un dato menor, tratándose de un gobierno que recién empieza. “Javier Milei no le pidió la renuncia a Posse, sino que Posse le renunció a Milei”, afirmó.

Destacó que la decisión de poner a Francos como reemplazo puede ser una señal de que Milei entendió que adolece de la “falta de gestión política”.

Repasando algunos jefes de Gabinete de los últimos gobiernos, hay que empezar Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y luego llegó a ser presidente. Días antes de presentar su renuncia en el 2008, Alberto Fernández anunció medidas para conciliar el conflicto campo - Gobierno. “Nosotros tenemos la certeza de que el sector agrícola ha tenido resultados ponderables”, decía entonces.

Poco tiempo después, Alberto Fernández se fue del Gobierno. El planteo inicial del kirchnerismo era que Cristina Kirchner iba a ser un gobierno mucho más institucional y menos “confrontativo”, por así decirlo, que el de su marido. Cristina incluso decía que su ídola era Angela Merkel, la jefa de gobierno alemán.

Finalmente, el conflicto con el campo aparece como si hubiese generado la necesidad, al contrario, de radicalizar su discurso y hacerlo cada vez más confrontativo. Cuando esto sucedió, Alberto Fernández se alejó del Gobierno, y quien lo sucedió fue, nada más y nada menos que, Sergio Massa.

Meses después de la renuncia de Alberto Fernández, Massa afirmaba que el país tenía que garantizar superávit fiscal, superávit comercial y un mayor nivel de reservas: “Son los fundamentos de la economía que nos permiten enfrentar con tranquilidad situaciones como ésta”.

Massa estuvo solamente un año como jefe de Gabinete, para ser sucedido por Anibal Fernández. El dirigente del Frente Renovador volvió entonces a la intendencia de Tigre a acumular poder y a construir su propio espacio.

Luego de Aníbal Fernández vino Jorge Capitanich, que nos dejó un recuerdo bastante extraño y un poco agresivo, por aquella vez que rompió el diario Clarín en una conferencia de prensa.

El 2 de febrero del 2015, Jorge Capitanich habló sobre la denuncia del fiscal, Alberto Nisman, “Es importante recalcar esto porque, acá, en la página 39, Eduardo van der Kooy dice que el periodismo intenta tapar la tragedia con la cantidad de gente en las playas”., a lo cual responde rompiendo el diario y sentenciando, “todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura”, y agrega “es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente”.

Luego del desempeño en la función de Jorge Capitanich, Aníbal Fernández asume como jefe de Gabinete y se expresa con una opinión un poco desagradable sobre el fallecido, Alberto Nisman. En una entrevista, Anibal Fernández se refiere a los viajes del fiscal y la malversación de los caudales públicos: “No se santifican a los muertos porque se murieron”.

Con respecto al jefe de Gabinete del macrismo, hay algo interesante en que Macri haya mantenido durante toda la gestión a Marcos Peña. Él mismo tuvo dos vicejefes de gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, de quien Macri decía que “eran sus ojos y oídos” en el gabinete.

En el 2018, Marcos Peña, durante su exposición en el Congreso, Peña le apuntó a Massa en torno a la falta de comunicación del gobierno anterior. “El Jefe de Gabinete que menos vino al Congreso fue Sergio Massa”, dijo, alegando que cada uno se tiene que hacer cargo de su sector político.

Muy alejado de la afirmación de Peña sobre Sergio Massa, fue el caso de Santiago Cafiero, primer jefe de Gabinete de Alberto Fernández.

En la sección informativa de 2021, Cafiero afirma que la deuda tomada durante el gobierno de Macri no pasó por el Congreso.“El crédito histórico del FMI se tomó en 5 minutos”, criticó, agregando que quienes negocian rápido siempre le representan una deuda a la Argentina. “No hubo posibilidad de debate democrático”.

Cafiero dejó de ser jefe de Gabinete luego de la derrota de las PASO de las elecciones de medio término en el 2021. Lo sucedieron Juan Manzur, gobernador de Tucumán, y luego Agustín Rossi.

Volviendo al presente, el 15 de mayo Posse defendió su gestión como si fuese una especie de balance de los seis meses de gobierno: “Encontramos un largo proceso de parche sobre parche y medidas contradictorias”, dijo, afirmando que el gobierno anterior había llevado al país a la desestabilidad.

En su último testimonio como jefe de Gabinete, Posse reivindicó la Ley Bases y el RIGI: "Permite inversiones de gran volumen, que requieren una seguridad jurídica que no hemos demostrado”.

Los jefes de Gabinete consolidan políticas y orientaciones. Cambiarlos implica necesariamente que algo debe cambiar, más allá de la persona. Guillermo Francos es uno de los políticos con más experiencia del Gobierno, demostró tener mucha templanza en las negociaciones de la Ley Bases, cuando incluso el propio Presidente con sus declaraciones rompía los puentes que Francos construía con la oposición, ahí estaba Francos tratando de reconstruirlos para llegar a acuerdos.

Finalmente, logró media sanción para la Ley Bases, y ahora se puede decir que, en conjunto con el número de la inflación de Caputo, es el otro funcionario que trajo alguna buena noticia al Gobierno.

Pero, ¿Quién es Francos? Fue concejal porteño, estuvo cercano al partido de Cavallo, Acción por la República, partido con el que fue a elecciones y fue electo diputado nacional en 1997. Renunció a su banca por “cansancio moral”, que dijo tener a raíz del “deterioro institucional” producido por los presuntos sobornos por la aprobación de la reforma laboral.

Fue asesor de Cavallo cuando era ministro de Economía en el gobierno de la Alianza. En 2003, apoyó la candidatura de Luis Patti como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Tuvo finalmente desavenencias con Cavallo y, tiempo después, Francos comenzó a trabajar en la actividad privada dentro del Grupo Eurnekian, ocupando diversas funciones directivas como la de Director de Aeropuertos Argentina 2000 y presidente de ARG Línea Privada Argentina, ex LAPA​. Fue ahí que conoció a Javier Milei. Hay que decir que Francos ocupaba un lugar de mayor relevancia que Milei dentro del grupo Eurnekian cuando trabajaba allí.

En 2007 fue designado como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires por el gobernador Daniel Scioli,​ cargo que desempeñó entre el 2007 y 2011.

En 2015, participaría de la campaña presidencial de Daniel Scioli, desde la Fundación Acordar, un think tank que colaboró activamente en la campaña presidencial del exgobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese think tank, Francos incluyó a Milei como asesor, es decir que Milei fue asesor de la campaña de Scioli para presidente, lo que indica que los vínculos entre los libertarios y el sciolismo viene de larga data.

En 2019, Francos fue delegado como representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo, nombrado en ese momento por el presidente Alberto Fernández.

La carrera de Francos es la de alguien que va y viene entre el peronismo no kirchnerista, liberalismo y el libertarismo. Es un político pragmático, y probablemente sea lo que el Gobierno necesita para poder estabilizarse. Veremos cómo le va a Francos, esperemos por el bien de los argentinos, que muy bien.

Para cerrar, recordar dos momentos que a Francos le resultarían algo inquietantes, pero que son ilustrativos de la personalidad del Presidente y de su impronta en la gestión de Gobierno.

El 19 de febrero de este año, Javier Milei explica su fuerte relación con Nicolás Posse, poniéndolo a la misma altura que el propio Francos. “En un momento muy difícil de mi vida, mi amigo Posse fue quien más me ayudó”.

Nicolás Posse, ex jefe de Gabinete

Hace pocos días, el 23 de mayo, Javier Milei puso en duda la continuidad de todo su gabinete. “Queda bajo análisis todo el Gabinete, no sólo Posse”, dijo en un programa de televisión, argumentando que el desenlace de la Ley Bases serviría como evaluación de los resultados.

Hagamos un corolario, lo que vimos en el repaso por los jefes de Gabinete es que todos eran comunicadores. Alberto Fernández, Sergio Massa, Anibal Fernández, Capitanich, todos eran personas que hablaban mucho, mientras que Posse no hablaba nada.

Una de las funciones del jefe de Gabinete, como está estructurado en la reforma constitucional que le dio orígen a mediados de la última década del siglo pasado, era la de ser un mero coordinador, no era un jefe de Gabinete.

Los distintos presidentes elegían a alguien que fuera un comunicador. Eso lo vimos a lo largo de diferentes gobiernos, como el de Néstor y Cristina Kirchner. Cuando llegó Macri, por el contrario, colocó a un estratega, pero con la lógica de integrar a una persona que viene de la actividad privada. Para Macri, la jefatura de Gabinetes era como el rol de un CEO. Un cargo de gestión. Por eso colocó dos vicejefes de gabinete, dos personas que venían de la actividad privada, y que tenían capacidad de gestión.

Con una persona como Francos, se vuelve algo parecido a lo que fue el primer jefe de Gabinete de la historia, Eduardo Bauzá, durante el gobierno de Menem.

Más allá de esto, podemos ver que este es un momento complejo para el Gobierno en el que el Presidente no duda en echar funcionarios haciéndolos responsables de los diferentes fracasos. Esperemos que logre encontrar su rumbo. Mientras tanto, al Presidente, claramente se le va un amigo.

