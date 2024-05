Pedro Galimberti: "Los viajes privados de Milei no se deben pagar con dinero público"

Pedro Galimberti, ex intendente de la ciudad de Chajarí, aseguró que la denuncia presentada por la UCR contra el uso de dinero público para los viajes del Presidente involucra también al secretario de Cultura, Francisco Sánchez, por haber viajado a España con un pedido de licencia por seis días con viáticos y fondos abonados desde la administración pública. Por otro lado, alertó sobre la crisis social y económica que se está viviendo en el Interior del país. "Acá no se advierten las problemáticas sociales que están a la vista de todos en las grandes ciudades", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pedro Galimberti es diputado nacional por la Unión Cívica Radical, electo en 2021 con mandato hasta el año próximo, fue intendente de Chajarí, Entre Ríos, en el 2015 y concejal y presidente de la Asociación Rural de su provincia en el 2019 hasta 2021.

Este viernes, diputados de la Unión Cívica Radical presentaron una denuncia penal contra Javier Milei por usar recursos públicos para viajar a España y participar del evento ultraderechista de VOX. A pesar de las reiteradas consultas que recibe por parte de la prensa, Manuel Adorni sostiene que Milei no realizó un viaje por agenda privada, sino que fue en calidad de mandatario, aunque el embajador argentino en Madrid había informado que era un viaje privado. ¿Cómo recibe estas denuncias y la postura del oficialismo?

Es un poco la mecánica que tiene, en cuanto a la comunicación, el actual Gobierno nacional. Más allá de lo que puede haber dicho el vocero Manuel Adorni, existe una comunicación oficial por parte de la Embajada Argentina en el Reino de España, donde le comunicaba al Gobierno que la visita del presidente Milei había sido de carácter privado. Pero los viajes privados de Milei no se deben pagar con dinero público.

Uno de los fundamentos que nosotros ponemos a los efectos de llevar adelante la presentación judicial para que luego se investigue por parte del juez que va a intervenir, tiene que ver justamente con lo que el propio Estado argentino, a través de una embajada, le ha expresado al país donde fue Milei. Entonces, ahí hay parte del camino para desentrañar una verdad que no está clara y que sobre todo la comunicación oficial no termina vislumbrando una claridad que es necesaria.

¿El juicio es penal o, en realidad, es un juicio político?

Es una presentación que se efectúa ante la justicia penal, el sorteo ha recaído en el Juzgado Federal número 4, que es donde está Ariel Lijo, que casualmente ha sido propuesto con otro abogado para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero respecto de la Comisión de Juicio Político, que se supone que va a ser muy estratégica a lo largo de este gobierno, ¿no tendría que también ir a esa comisión?

No, porque en realidad aquí está sujeto a una investigación. Obviamente no es fácil que la Justicia se pelee con el poder cuando quien está denunciado ejerce la máxima magistratura en la Argentina. Lo que sí podría acontecer es que, si hay una denuncia que avanza y que eventualmente tenga una condena, eso sí obligue a actuar a la Comisión de Juicio Político, pero sería una instancia posterior.

La denuncia ha involucrado no sólo a Milei sino también para que se investigue el resto de la comitiva. Incluso hay una denuncia que también está presentada, dentro del mismo escrito, contra Francisco Sánchez, que es el secretario de Culto que viajó aparte y que manifestó que lo había hecho a título personal, pero que los fondos por los que pagó su viaje y el pedido de licencia por seis días para ir a España con viáticos, han sido abonados desde la propia administración pública.

Particularmente, considero que está probado el delito, donde además no se ha hecho nada para ocultarlo, lo único que se ha dicho del secretario es que había hecho un viaje para acompañar al Presidente, pero en realidad no había ningún motivo para que esté allí con fondos públicos. Este viaje lo podría haber hecho por su cuenta, pero no utilizando fondos de la secretaría que tiene a su cargo.

Claudio Mardones (CM): En el horizonte, por fuera de la discusión en torno al viaje del Presidente, asoman algunas definiciones en la Cámara de Diputados, especialmente luego de los cuatro dictámenes que surgieron finalmente luego de la reunión de la Comisión de Presupuestos y Educación, todo para aumentar el presupuesto universitario y definir un mecanismo de actualización. Hay un pedido de Unión por la Patria para sesionar el 4 de junio, mañana continúa el emplazamiento con la posibilidad de dictaminar en torno a la reimposición del Fondo Nacional del Incentivo Docente. Las diferencias que hay en torno al dictamen de Unión por la Patria y del radicalismo junto con Hacemos Coalición Federal y demás bloques son pequeñas, incluso coinciden en la actualización bimensual a través del Índice de Precios del Consumidor. ¿En el caso de que haya sesión el 4 de junio, existe la posibilidad de que puedan aumentar las coincidencias entre el radicalismo y Unión por la Patria en torno al debate de la actualización presupuestaria?

En realidad, el 4 de junio está convocada una sesión que fue pedida justamente por el bloque radical para tratar el tema vinculado a la actualización de la fórmula de los haberes previsionales. Lo que entiendo es que Unión por la Patria intenta colar allí esta cuestión relativa a los haberes de las universidades.

Hoy va a existir una reunión entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional y hay que ver qué sale de allí, qué es lo que se logra. Todo esto está pasando, para decirlo en pocas palabras, por un decreto que a veces pasa muy desapercibido, el decreto 88 de diciembre del año pasado que dictó la administración del presidente Milei y que le permitió reconducir el presupuesto del año 2023.

Entonces, algunos ya alertamos de los problemas que se iban a terminar dando, como el vencimiento del Fondo Incentivo Docente. Lo que tiene que ver con el presupuesto universitario que vos me estabas preguntando, se relaciona con que no hemos tenido un presupuesto que se haya discutido y que se haya sancionado. Entonces, el presupuesto termina siendo la herramienta para darle los elementos que debe tener la administración y que, a su vez, también es una manera de controlarlo por parte nuestra.

Hoy mismo se ha autorizado, con base de ese decreto 88, un endeudamiento por 35 billones de pesos, que se dice que es para limpiar el Banco Central, tratando de pasarle esas deudas al Tesoro, pero que también puede tener otro destino. En definitiva allí hay un manejo discrecional por parte del Ejecutivo Nacional, producto de no tener el presupuesto. Por eso es que se están dando tantas de estas discusiones que vos me planteabas.

La crisis económica desde la óptica del Interior

¿Se ve distinta la crisis económica desde su provincia, Entre Ríos, que lo que se ve en el AMBA, donde, por ejemplo, hay continua cantidad de gente en situación de calle o locales cerrados?

Sí, son realidades absolutamente distintas. Por supuesto, la caída de la actividad existe, producto de una economía que tiene otras características de las que hubo hasta los primeros días de diciembre del año pasado, pero aquí se sobrelleva.

La verdad es que cuando uno hace el contraste, los que tenemos la posibilidad de irnos tres días a la semana a la Capital y luego venimos al Interior, si bien uno advierte que hay una situación económica que es más ajustada, no se advierten las problemáticas sociales que están a la vista de todos en las grandes ciudades.

