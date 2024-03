Desde que dejó su cargo en AySA, Malena Galmarini se mostró muy activa en redes sociales para manifestarse sobre la coyuntura política, particularmente en relación a las implementadas por el presidente Javier Milei.

Galmarini, que además es esposa del excandidato presidencial Sergio Massa, volvió a cuestionar al gobierno por las políticas de ajuste a los jubilados, con énfasis en los dichos del ministro de Economía Luis Caputo. Pero este viernes feriado, las críticas de la extitular de AySA apuntaron a Daniel Scioli, actual secretario de Turismo y Deportes del gobierno de Milei.

El dirigente peronista y exembajador argentino en Brasil - designado por Alberto Fernández- celebró el "boom turístico de Semana Santa", provocando la furia de Galmarini, quien lo acusó de "casta" y de ser "cómplice del ajuste". En ese contexto, también le respondió al dibujante Cristian "Nik" Dzwonik, creador de Gaturro y un ferviente detractor del kirchnerismo, por haberla chicaneado en una publicación.

Malena Galmarini pidió "no caer en provocaciones" tras el cambio de nombre al CCK mientras "pasan la motosierra a salud"

"Si hay alguien que vive del estado sos vos"

Scioli, actual secretario de Turismo y Deportes, celebró "el boom turístico de Semana Santa" en su cuenta de X, y destacó una serie de políticas que impulsó Milei, como la desregulación de los vuelos comerciales. Debido a su pasado de militancia en las filas del peronismo, el exgobernador de Buenos Aires recibió todo tipo de críticas, entre ellas la de Galmarini.

"Ay, Naniel…", ironizó Galmarini en el mensaje en el que le advierte a Scioli que "no se le puede mentir a todos todo el tiempo". "Te van a descubrir, campeón! Con políticas para un lado o para el otro, vos siempre sos un boom…? El único “boom” es el brutal ajuste del que sos cómplice", sostuvo Galmarini.

"Cualquier cosa te viene bien con tal de seguir siendo casta. Si hay alguien que vive del Estado hace décadas sos vos! Rajaste a tus compañeros y compañeras de la Secretaría? Eran ñoquis?", cerró.

El tuit de Malena Galmarini contra Scioli.

La indignación de Galmarini provino de un mensaje que publicó Scioli en sus redes sociales con motivo del éxodo por el feriado extra largo que unió las celebraciones de Semana Santa con la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

"Sí, hay un boom turístico de Semana Santa. Esto es fruto de la política de cielos abiertos, mayor desregulación y competitividad aerocomercial que impulsó el Presidente Milei, el programa cuota simple que coordinamos con los Secretarios de Industria y Comercio, el compromiso de cuidar a los turistas que firmamos con la Secretaría de Defensa al Consumidor y todo el trabajo que realizamos con el Ministro Francos y el equipo de la Subsecretaría de Turismo", escribió Scioli.

El Gobierno anunció que en abril pagará las jubilaciones en dos tramos

Galmarini acusó de "plagiador" a Nik

Otro de los cruces protagonizados por Galmarini en las redes sociales involucró a usuarios que respondieron a una publicación en la que Galmarini criticó a Luis "Toto" Caputo, titular de Economía, por el anuncio de que los jubilados cobrarán sus haberes en dos tramos. El ministro había dicho que se trató de un tema "puramente administrativo", lo que derivó en la dura respuesta de la extitular de AySA

"No, Caputo, no…! No es un tema administrativo! Son personas, que trabajaron toda su vida, que necesitan sus haberes para comer! Pueden pagar sus remedios en dos cuotas administrativas? Y el alquiler? Y la luz? Y los huevitos de Pascuas para sus nietos????", le respondió Malena Galmarini.

"Desde De la Rúa que no se pagaba la jubilación/pensión en cuotas!! Caradura! Te estás mandando una tremenda transferencia de ingresos de pobres a ricos! A la verdadera casta: tus jefes en los negociados! #MileiTeMintió #LaCastaErasVos PD1: ya te hizo el Gobierno de la Ciudad la obra para tu Paseo Gigena? O ahora sí te la va a hacer AySA? PD2: Seguís siendo el mismo que nos endeudó por 100 años! No deberías ser Funcionario NUNCA más", continuó.

La respuesta de Galmarini a Nik.

Como es habitual, decenas de usuarios de X le respondieron a la esposa de Sergio Massa y le recordaron su paso por la gestión anterior que terminó con números en rojo respecto a los indicadores sociales. Uno de ellos fue el historietista Nik.

"Malena, ¿Te quedó algún sillón de la Quinta de Olivos para comprarte en 2 cuotas?", le respondió el creador de Gaturro a Galmarini, una ironía que remite a la pulseada electoral que Milei le ganó a Sergio Massa en el balotaje de 2023.

La chicana fue interpretada como una burla a la difícil situación que atraviesan los adultos mayores, habiendo sido el recorte a las jubilaciones un eje central del plan de "motosierra y licuadora" del gobierno libertario.

Nik quiso "pegarle" al Conurbano por las inundaciones, pero se equivocó de video

"Qué pasa plagiador, no te animás a arrobarme? Sabía que eras tan mala persona como para robarte el trabajo ajeno; no creí que te daban las bolas para reírte de nuestros jubilados/as y pensionados/as que van a cobrar desdoblado después de 20 años", le respondió Galmarini.

"Se ve que para cobrar te piden muestras de sadismo explícitas. No tengo muebles, pero quise vender la colección de Gaturro de mis hijos y no tengo novedades!!! Me la comprarías vos???", cerró.

Las acusaciones cruzadas entre los Massa-Galmarini con Nik no son una novedad, luego de que éste último denunciara a la familia del exministro de Economía y referente del Frente Renovador por haberlo denunciad tras haber llamado "niño ñoqui" a uno de sus hijos.

cd / Gi