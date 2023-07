Juan González: "En La Libertad Avanza dicen 'si ganamos, duramos dos semanas'"

El periodista y escritor, Juan González, aseveró que "Milei dice que Cristo le reveló que tiene una misión divina, que era meterse en política". Todos los detalles del nuevo libro "El Loco", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Está loco Javier Milei?

No sé si en esos términos, porque me excede mi capacidad de periodista. Sí te puedo contar que "loco" es la palabra que lo acompaña a lo largo de su vida. Te diría que lo acompleja y es la justificación que le da el padre cuando ejerce esa violencia tan terrible que sufrió de niño.

Es el apodo que le ponen en el colegio Cardenal Copello donde hace primaria y secundaria y siempre estaba al límite del bullying, y también es la palabra que más teme cuando 40 años después él empieza a desarrollar todo un esoterismo oculto, que fue el anticipo que dimos en la revista Noticias de la semana pasada.

Esto último cuando se lo cuenta a algunas persona o incluso le recomienda a algunos conocidos que se trate con su medium, que se llama Celia Melamed, siempre lo remata de la misma manera que es "te prohíbo contarlo porque van a decir que estoy loco" y "vi tres veces la resurrección de Cristo, pero no podés decir nada porque van a creer que estoy loco". No sé si está loco, pero teme que le digan que está loco.

¿Dice que vio la resurrección de Cristo?

Entre otras cosas místicas y llamativas. Cuando me tomé el trabajo de hacer toda la película de lo que es la vida de Milei y uno ve que esa vida tan compleja, la infancia muy dura y con mucha violencia del padre, que era ausente, y la madre cómplice, el colegio siempre al límite del bullying, sin amigos y sin pareja, entiendo un poco más por qué cuando Conan (perro/hijo), en 2017, menciona que es su verdadero y más grande amor.

Por eso cuando fallece el perro uno entiende por qué el impacto emocional tan profundo, porque es ahí cuando empieza a desarrollar todas sus cuestiones esotéricas que arranca con la medium.

Que habla con su perro muerto, ¿es así?

Sí, se comunica con el perro. En 2018, antes de que muera Conan lo hace clonar, le llegan en el arranque de ese año seis clones. Menciono a Melamed porque es también quien lo ayudaba a hablar también con unos clones que mueren porque los clones de animales tienen menos esperanza de vida. Hay que muere al año y entre la charlas con el Conan muerto y con el "Angelito" muerto, que es un clon. Milei empieza a desarrollar su lado esotérico cuando se murió su perro, al que hizo clonar. Esto, luego lo lleva a ver a Cristo y las conversaciones con él.

Juan González: "La palabra loco acompaña toda la vida a Javier Milei"

Está muy relacionada una cosa con la otra, porque es el misticismo tan fuerte de Milei lo que lo lleva a la política porque es el "número uno", como le dice a Dios, que en un momento le revela que tenían tanta conversación porque, como habían hecho antes con Moisés, tenía para él una misión divina. Milei dice que Cristo le reveló que tiene una misión divina que era meterse en política para derrotar al "maligno" y no parar hasta ser presidente.

El motivo por el cual Milei se introduce en la política

Estás naturalizado con esto porque lo trabajaste, lo contaste y escribiste, pero dice, con todo respeto lo digo, que habla con su perro muerto, lo hizo clonar y después que habla con los clones y que, a partir de ahí, habló con Dios, que le dijo que tiene que ser candidato. ¿Ese es un poco el camino por el que llega a la política?

Ese es el camino. En ese sentido, lo que más me impresionó es que Melamed es una figura central de la psicología de Milei, es quien entrena a la hermana, Karina Milei, que tiene la misma capacidad que se llama "comunicación interespecies" el término. La medium es bastante reconocida en este campo en Argentina, es alguien que dice habla no solamente con los perros sino que con todo tipo de ser vivo, como los mosquitos.

De hecho, ella afirma que no usa repelente hace años porque tiene un trato con los mosquitos, que no la pican y ella no los mata, por lo que tiene un acuerdo.

Otra cosa llamativa es que en 2020 ella habló con el Covid.

¿Se puede hablar con los virus? Eso también es una novedad. ¿Qué le dijo el Covid?

Eso también llama la atención porque menciona que es medio hippie y que es "buena onda, tiene un mensaje de unión para la humanidad".

El Covid "es buena onda y trae un mensaje de unión para la humanidad", pero se le fue la mano matando gente...

Ahí se le salió su costado hippie.

Además de todo esto, ¿se le conoce alguna novia o esposa? ¿Alguna persona que no sea el perro?

En la vida privada de él me metí en función de lo que explica la política y creo que es imposible separar el esoterismo del lugar que ocupaba Conan en su vida, que era muy importante, que tiene que ver con que le faltaba o nunca tuvo mucha relación.

Solamente tuvo una pareja que fue la cantante Daniela Mori que duró seis meses y no fue hace mucho y fue su primera pareja a los 48 años.

Juan González: "Milei tiene un gabinete de sus perros"

Nuria Am (NA): Parece poco serio que encima en tele lo diga, ¿no? Pero a veces fueron grandes amores y conocimos grandes parejas de alguien que uno en un principio diga "qué raro", pero era una combinación particular.

Duró poco, y lo que sé es que duró por decisión de Milei que le cortó. A él no le cierran el tema de las relaciones de pareja.

Claudio Mardones (CM): Yendo a la política. ¿Cuánto de este proceso de esoterismo y misticismo ordena las relaciones políticas en el liderazgo de Milei al frente de La Libertad Avanza?

Bastante. Tiene dos andariveles que uno es esto que venimos hablando de él y su vida, y otro de La Libertad Avanza, y todo los claroscuros.

Al estar convencido de que es un elegido que de Dios, todo el resto de las cosas le parecen menudencias. Esto explica el caos infernal que es La Libertad Avanza que Milei que, creo que es más por omisión que por acción, al desentenderse de todo y dejar entrar ya no solamente a la casta, eso es lo curioso del espacio político porque el partido que dice combatir a la casta termina no con la casta sino que con la resaca de la casta, la tercera línea que es el descarte de la casta.

Cuando en estos días dice "no está mi cara en la boleta" es una fiel representación de lo que piensa, está muy arriba para meterse a ver quién va a ser. Pero termina con que se llene de vivos el espacio.

La falta de afectos cercanos

Fernando Meaños (FM): En ese sentido, dejando el esoterismo, los perros y metiéndonos con los seres humanos es un hombre que nunca formó familia, aparentemente su familia original tampoco tiene demasiado vínculo, tampoco se le conoce una mesa chica política o vínculos políticos de larga data.

Es decir, es un hombre que está complemente solo y, más allá de lo que le pueda pasar hoy de lo circunstancial, las alianzas electorales, entre otras cosas, ¿no tiene vínculos cercanos, profesionales, políticos, ni familiares de ninguna clase?

En el libro cierro con esa idea, yo fui a buscar la historia de un político que siempre muestra su enojo y lo que termino contando es la historia de un hombre profundamente solo desde hace 52 años.

En estos días, me junté con alguien central en su armado en el pasado y me nombraba esto de la soledad en el sentido de lo que pasó con Viviana Canosa, y me dice "ahí te das cuenta que el tipo no tiene a nadie cercano desde lo político que lo ordene" porque se tiene dos grandes comunicadores afines, como son Canosa y Esteban Trebucq.

La primera te hace una pregunta tan central, un tema tan vital para ella como es la cuestión de Sergio Massa de sí o no, y no se puede contestar que estás comiendo y después le respondés.

Los que tiene al lado tampoco están muy calificados, Karina Milei hasta hace dos años nunca había militado en ningún lado, fiscalizado una elección.

FM: Es un personaje central en su vida política y personal, su hermana.

Totalmente. Con esto de ver la película entera, se explica el rol que ocupa Karina, hay que entender que ella en La Libertad Avanza ocupa lugares que en cualquier otro partido están divido entre 10 personas.

Es la operadora, cajera, jefa de prensa, la que organiza los actos, la que dice quién entra y quién no. Todo eso tiene que ver con que a lo largo de su vida ambos tuvieron una relación casi de codependencia porque también ella vivía en la misma casa en donde pasaron un montón de cosas.

¿Y la relación con el dinero? Porque de afuera pareciera que tiene una relación casi enfermiza, una obsesión con la plata cuando uno lo escucha hablar. ¿Tiene alguna relación especial con el dinero?

Con lo del misticismo de Milei, eso un poco le resbala. De hecho, nunca fue un hombre de mucha plata, hasta el 2020 vivió en un departamento tres ambientes, en el Abasto, en una zona media compleja, que le regaló el padre y todo el 2020 y hasta dos semanas antes de jugar como diputado en lo de los padres, en la cuarentena que es cuando se amiga con ellos.

Recién en la actualidad se mudó a un country medio coqueto en Benavidez. La pulsión de él no pasa por la plata, no así lo que pasa con Karina y Carlos Kikuchi.

NA: Te escuchaba cuando le contestabas a Fernando sobre su soledad y no sé si habla bien de él o mal de los argentinos, que mucho pudo construir igualmente estando absolutamente solo y con esta mirada un poco esotérica y hasta subrealista de hablar con los animales. ¿Es mérito de él o falla de los otros? ¿Lo ayudaron los otros?

Toda esta configuración de lo que estamos hablando es la razón de su éxito, te diría que no llegan a cinco personas los políticos, en Argentina, que puedan poner sentimientos arriba de la mesa como él, que vos lo ves a través de la cámara sea a favor o en contra, pero te llega.

NA: Te moviliza algo.

Te moviliza. En el caso de él, tiene que ver con todo esta cosa tan terrible que él lo vuelca en esa ira, furia que no impostada y coucheada para nada, y entiendo cómo puede conectar esa ira él, que es genuina, viene del bullying en el colegio, el golpe del padre, como también puede conectar con el que del otro lado está enojado porque le robaron, no llega a fin de mes, la inflación no baja, este Gobierno y el anterior no dan respuesta.

Si "El Loco" no fuera como es, no tendría el éxito que tiene.

FM: No es un personaje, es así.

De hecho, el libro en el epílogo cierra con una anécdota que me comprueba que no era un personaje cuando, en 2019, en el ciclo de charlas que hace la Escuela de Comunicación de Perfil, él viene, y la mayoría son alumnos de 18 o 19 años. Uno de ellos le hace una pregunta de Keynes totalmente bien intencionada y se saca completamente, yo lo tenía sentado a medio metro.

Le preguntan por Keynes y tiene una reacción abrupta, esas que a veces lo vemos gritar, y en una escuela de comunicación con jóvenes de 18 o 19 años.

Claro. En 2019, uno tampoco lo tenía tan estudiado al personaje, era uno más de la mediática fauna local y uno podía suponer que era un personaje, que la tele exageraba. Cuando ví que se sacó con los chicos dije "esto es real".

CM: Quería consultar por fuera de su hermana. Hay otra figura que está muy vinculada, a partir de su carrera legislativa, me refiero a Victoria Villarruel. Estamos hablando de una figura que controla las relaciones legislativas de Milei, pero también representa a un sector organizado de sectores de derecha y ultraderecha que, además están muy vinculados con ex militares o en ejercicio.

¿Cómo operan, en el Congreso, a través de Villarruel, esos contactos con la ultraderecha? ¿Están activos? ¿No están activos?

Es importante la figura de Villarruel porque la convivencia entre ambos es mucho menos armónica de lo que se cree. Villarruel de base fue la tercera opción para ser candidata en 2021.

Primero estuvieron Rebeca Fleitas que es la actual legisladora porteña, que en el libro aparece contando como la obligaron a entregar cargos de La Libertad Avanza. En el comienzo del 2021, como ella se reveló, empezó a recibir amenazas cada vez más serias al punto tal de que terminó denunciando y viviendo todo el 2022 con custodia policial.

CM: ¿Para protegerla de las amenazas de su propio espacio?

Claro. Le querían hacer entregar los cargos en la Legislatura, que es lo mismo que después denuncia Carlos Eguía de Neuquén. Ya desde el primer minuto había malos manejos. La segunda opción había sido Lizy Tagliani, en 2021, y la tercera termina siendo Villarruel.

En 2021, en un acto en Boedo que fue la última vez que ví a Milei mano a mano porque después de que publicamos en la revista los plagios de Milei no habló nunca más con Noticias y Perfil, y ahí como casi rebolea un teléfono enojada porque él canceló el acto sobre la hora. Eso era una expresión de cosas que no venían cerrando.

Hay temas en los que tienen diferencias profundas. Cuando él habla de arancelar algunos espacios de la educación pública, por ejemplo, no tiene nada que ver con el nacionalismo católico del que viene ella. Es un matrimonio por conveniencia.

Si te diría que ella opera activamente en cuanto a llevar a Milei a posiciones más extremas. Si uno ve el detalle, hay un giro del paso a paso y cómo cambió la mente de él, yo creo que ahí ella tiene un lugar.

¿Te podés imaginar a un Milei presidente? Me acuerdo lo que trabajó mucho Nuria en cuanto a que le cuesta mucho el armado, mismo los problemas que tuvo en las provincias. ¿Lo ves como posibilidad real de ejercer el poder de un presidente?

En La Libertad Avanza dicen "si ganamos, duramos dos semanas", y "la primera hace todo lo que dice que quiere hacer y la segunda nos vamos".

No creo que ni lo pueda ejercer y, sobre todo, no creo que llegue. En el caso de que llegue a un balotaje, porque no hay ningún escenario en el que lo vea ganando en primera vuelta, se activaría lo que se llamó en Francia el voto patriótico con Marine Le Pen y Emmanuel Macron, por un lado. Segundo, lo del armado, las provincias y esas elecciones malas no le impacta tanto como la crisis casi ideológica, de militancia que viene teniendo que uno lo nota mucho en Twitter.

Por ejemplo, Mario Russo fue el estratega de campaña de Milei en 2021, un tipo muy central en la psicología y en su armado, es quien le trae el concepto de la casta, y que lo saca del movimiento italiano 5 Estrellas, decía que en ese año el 10 del 17% fue por la comunicación en Twitter.

De hecho, si uno hace memoria, en todos los actos estaba rodeado de los grandes influencers de la nueva derecha de Twitter como Carlos Maslatón, entre otros. Luego se peleo con todos y uno lo ve fuerte en lo que es la comunidad Twitter como empieza a darse su propia base.

El votante de Milei no sabe ni quién es el candidato a intendente de su espacio en La Matanza o si en San Juan le fue mal, pero que se rompa su propia base es un tema, además de que corrió sistemáticamente a todo el Partido Libertario de todo el armado nacional. De hecho, el miércoles, y les agradezco, el Partido Libertario de Buenos Aires me mandó una bandera pero a modo de agradecimiento.

Con el libro se recorre mucho porque la contracara de que cierre con la resaca de la casta en toda la Nación y con Kikuchi a la cabeza es cómo va corriendo al Partido Libertario, el cual vendría a ser el PRO del 2015.

