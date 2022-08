Juan Grabois: "El Gobierno no está resolviendo los problemas del 30% del pueblo"

Uno de los referentes del Frente Patria Grande, Juan Grabois, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y enfatizó que los funcionarios "no bajan a la realidad". También cuestionó al Estado porque "no está resolviendo los problemas del 30% del pueblo" y volvió a pedir por el salario básico universal.

Este domingo publicamos un reportaje con Guy Standing, uno de los mayores especialistas de renta básica en el mundo, y creador del concepto del precariado. Él sostiene que los subsidios, al no ser básicos, terminan siendo una trampa de pobreza. ¿La lógica del éxito sería quedarte sin trabajo?

Yo trabajo de otra cosa, la militancia que tenemos es voluntaria. Los que tuvimos la posibilidad de estudiar en la Universidad tenemos que tener nuestro trabajo por fuera de eso. Más allá de eso, es extinguirnos, al menos en la forma en que existimos actualmente. Pareciera que tenemos un plan para nuestra propia destrucción, porque con la renta básica se resuelve uno de los problemas que tiene la sociedad, no todos. Siempre hay causas nobles para seguir, como la vivienda, el acceso a la tierra o la ecología. Hoy tenemos una función que no me gusta, que es la de presionar por cupos en las políticas sociales para tener un ingreso complementario. La idea de la renta básica, como lo dice Standing, pone los conceptos básicos que son muy parecidos a los nuestros. Si alguien consigue trabajo registrado y está cobrando el Potenciar, lo lógico no es que se lo saquen, sino que el primer año cobre el 50% y eso se reduzca con el tiempo. Si todas las personas que quieren trabajar tuvieran la posibilidad de tener un empleo registrado, con un muy buen salario, que hoy sería de 120 mil pesos, no habría nadie solicitando programas sociales. No es cierto que la gente no quiere trabajar, es que muchas propuestas parecen de la esclavitud, trabajando nueve horas por 50 mil pesos.

Guy Standing: “La trampa de la pobreza: hacer esfuerzos por dejar de ser pobre es perder el subsidio”

¿Pensaste en ser candidato a Presidente?

Cuando era chico, mi papá trabajaba en Corrientes. Una vez que fui a visitarlo estaba Carlos Menem de recorrida y la gente que estaba ahí me decía que le pregunte cómo se hace para ser Presidente. Él me contestó que tenía que hacerle mucho caso a mi papá y a los maestros, entonces le respondí que no me interesaba y me fui.

Cuando ves que nadie imaginaba un año antes que Boric iba a ser candidato en Chile, ¿pensaste que podrías enfrentar esa situación?

La idea ronda, pero tengo otro rol en la sociedad, que es tratar de expresar los intereses del 30% más pobre. Soy un convencido de que no hay forma de realización de la comunidad si ese 30% sigue en este estado de postración.

¿El kirchnerismo dejó de representar a ese 30% más pobre?

El Gobierno no está resolviendo los problemas del 30% del pueblo, por eso tenemos que poner toda nuestra fuerza social en los tres diputados que tenemos y al resto de los legisladores, en una situación de tener que correrse del bloque por la falta sistemática de medidas para los sectores más pobres. Guzmán no tomaba las medidas, Batakis tampoco y ahora Massa es lo mismo. Llega un punto donde uno se plantea cuál es el sentido de permanecer en un bloque que no está resolviendo los problemas de los más pobres y reproduce el estigma gorila de que la gente no trabaja. Lo triste es que no se tomaron el tiempo de venir a verlo. Los funcionarios tienen que conocer este mundo y no bajan a la realidad, por eso se equivocan en las políticas públicas. Estamos en medio de una puja distributiva, donde la lucha de clases permanece, pero es sólo la de la dominante.

Mencionaste que Guzmán, Batakis y Massa no les dieron respuesta a los reclamos. En ese orden, ¿quién es mejor y peor?

En el caso de Massa, la ventaja es que pareciera dar unidad política de los principales actores de la coalición, y eso le da un margen para tomar decisiones. Pero las que está tomando no benefician a los más pobres. Cuando nosotros hablamos de salario básico universal, como también lo hace el Papa Francisco, la gran mayoría de las personas de las clases populares trabajan, por eso la retribución es su salario.

¿Qué hay de cierto en la mala relación entre el Papa Francisco y Sergio Massa?

Si el Papa Francisco se acuerda de que existe Sergio Massa es porque tiene una memoria prodigiosa, pero no está con una lista de personas que le caen mal. Además, es muy piadoso y, si tuvo algún tipo de problema, el perdón es una de las características del cristianismo. Si hay una persona que tuvo la capacidad de perdonar las ofensas fácilmente es el Papa Francisco. Existe el mito sobre su relación, pero la gente cambia. El Papa Francisco hace fuerza por la Argentina y por todo el mundo, más allá de quién gobierne.

El significante flotante Massa

Nuria Am (NA): Teniendo en cuenta que participaste de la movilización de San Cayetano, ¿ustedes acompañarían a la CGT el 17 de agosto?

En referencia a lo que pasó ayer y a lo que dijo Mario Poli, me parece que planteó las cosas en los términos adecuados. Es un escándalo que en esta tierra haya gente que pasa hambre. Lo que está pasando en el norte salteño es un crimen de Estado por omisión, porque la desidia del Estado explica el aumento de la moralidad infantil en esos casos. En relación a la movilización de la CGT, vamos a acompañar. Entiendo que hay muchas personas que no quieren dañar al Frente de Todos, que piensan que la mejor forma es sacarle el brazo a la jeringa e ir lateralmente a plantear lo mismo que nosotros decimos de frente. Tampoco dejamos de denunciar las conductas especulativas de algunos sectores. El 18 de agosto vamos a poner la fuerza en una acción nacional para expresar los planteos de los hombres y las mujeres que están en una situación de extrema pobreza, y a donde las organizaciones no hemos llegado. Planteamos una política general, no sólo para nuestro sector.

Claudio Mardones (CM): Sobre la posible salida del bloque del Frente de Todos, ¿han recibido algún llamado por parte del Gobierno para negociar?

Hay diálogo y nosotros tenemos una posición muy sencilla, y es que tiene que haber algo para los más pobres. En esa puja distributiva no se pueden olvidar de los últimos.

CM: También se está hablando de avanzar en un ingreso complementario. Si hay alguna señal concreta, ¿podrían avanzar en ese sentido?

Si es concreto y tiene viabilidad, sí. El proyecto tiene muchos puntos de contacto con el nuestro. No es lo que queríamos, pero tiene cosas en común.

