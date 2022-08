Luis D'Elia y Juan Grabois casi terminan a las piñas en un estudio de TV: "Discutimos mal"

El dirigente Luis D'Elia develó que estuvo cerca de irse a las manos con el titular de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, cuando se cruzaron en los pasillos de un canal de televisión.

"Hoy casi salimos en todos los diarios porque nos dijimos varias cosas cara a cara. Discutimos mal", resumió el integrante de Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) sobre el cruce con Grabois, que en estos días viene siendo noticia por su disconformidad con el Gobierno Nacional y las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Es cierto. Yo tuve la tarea de separarlos", sostuvo el periodista de C5N, Néstor Dib, que terció entre ambos para que el conflicto no fuera in crescendo.

El jueves comenzó caliente para Grabois, que mediante un comunicado del Frente Patria Grande había manifestado la necesidad de rediscutir el lugar de los tres diputados de su espacio dentro del Frente de Todos, post medidas de Massa. "Tengo una posición tomada. Si no hay medidas para los sectores populares y los más pobres, no tenemos nada que hacer en el bloque del Frente de Todos", dijo anoche en C5N.

Molesto y desencantado con el espacio oficialista, Grabois dejaba el estudio de televisión cuando se cruzó con D'Elia. "Me vino a increpar con que yo era un traidor. ¿Traidor de qué, pibe? Vos tenés de secretario a Pepín Simón Rodríguez, tenés 5.000 contrato con Larreta, bastardeás todas las iniciativas políticas del Frente de Todos y me venís a llamar traidor a mí. No tenés autoridad moral", relató el dirigente piquetero, redoblando la apuesta.

Además de las rencillas personales, en el medio se juegan la pertenencia que D'Elia ha detentado en los últimos meses con el gobierno de Alberto Fernández (y sobre todo con el Presidente), y la crispación de Grabois que continúa reclamando mejoras de vida para los sectores más empobrecidos, con la bandera del Salario Básico Universal como estandarte.

Qué dijo D'Elia sobre Juan Grabois

Luego de relatar el encontronazo con Grabois, el titular del FTV se encargó de desmenuzarlo al aire por un tweet publicado este jueves. "Juegan a ‘primero yo’. Y después a ‘también yo’. Y a ‘las migas para mí'. y cierran el juego. Porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo”, publicó el abogado en referencia al tema El Tesoro de los Inocentes de Carlos "El Indio" Solari.

“No me extraña en Grabois. Es consecuente. Le hizo lo mismo a Silvina Batakis y a Martín Guzmán. No me parece bueno. Siempre cualquier iniciativa que se construye, inmediatamente sale a sabotearla. Después de 48 horas desde que asumió Batakis, convocó a los saqueos", lapidó D'Elia.

"Él tiene funcionarios en este Gobierno: la Secretaría de Hábitat es de él. Tiene 5.000 contratos con Larreta, tienen un vínculo fuerte. Pero lo que a mí sí me molesta muchísimo es su amistad y sociedad con Pepín. Ese muchacho es de Larreta, no de nosotros, por eso hace estas cosas", acusó.

