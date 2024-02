Juan José Aranguren, ex ministro de Energía y Minería durante el gobierno de Mauricio Macri, analizó que la discusión económica actual es la misma que había en el 2016: gradualismo o shock, y aseguró que la primera opción no dio los frutos que se esperaban. “Prefiero dar las malas noticias de una en vez de darlas en etapas”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan José Aranguren fue ministro de Energía y Minería durante el Gobierno de Mauricio Macri, anteriormente presidió la filial argentina de Shell.

Alejandro Gomel: En medio de la disputa entre Ignacio Torres y Javier Milei, usted aseguró que Chubut tiene todo para perder. ¿Por qué cree eso?

Considero que, en función de la información que se hizo pública, había un acuerdo entre las partes, y ese contrato indicaba que, si por algún motivo la provincia no podía hacer frente a la devolución de un préstamo, podía garantizar el dinero con la coparticipación de manera que el Gobierno nacional integre la culpa de ese préstamo.

AG: Respecto a la suba de precios en los combustibles, ¿fue una buena política de las petroleras o podría haber sido más gradual?

Está dentro de las posibilidades, podría haber sido. Está dentro del contexto de un cambio de la manera de administrar el sector público y, particularmente, el energético. Lo que sí nos debe parecer anormal es que un mercado como el de los combustible, que no es un servicio público, a partir de un llamado del Gobierno a la petrolera con mayor participación del mercado, le pidan que no aumenten para controlar la inflación. Creo que la consecuencia de no haber cumplido con los marcos regulatorios es que estemos donde estamos, en algún momento hay que empezar.

Mauricio Macri y Juan José Aranguren.

En el gobierno de Macri el inicio de la discusión fue gradualismo o shock. Siempre estamos pensando en que si aplicamos gradualismo las oportunidades o las posibilidades de no hacer lo que hay que hacer son mayores. Por lo tanto, era cuestión de valorar la situación. Y en este caso estimo que la administración actual consideró que estaba en lo correcto.

En el caso de las tarifas ha pasado exactamente lo mismo, y justamente la administración dijo que en el caso del gas natural, en vez de actualizar las tarifas en forma inmediata, iban a esperar un par de meses, más allá de que el estado de situación de electricidad y gas natural requiere recomponer las tarifas en función del nuevo marco económico vigente.

AG: ¿El precio de los combustibles y el gas tiene que regirse únicamente por los precios internacionales? Es difícil entender la ventaja de vivir en un país con petróleo si pagamos el mismo precio que un país internacional…

Para poder producir combustible se necesita inversión, y para que alguien esté atraído a invertir debe tener una rentabilidad. Si en Argentina, porque hay petróleo (a pesar que seguimos siendo importadores), se disminuye el precio, el inversor va a elegir el costo internacional. Entonces, cuando uno valora las decisiones que toma en el presente debe tener en cuenta la implicancias que tiene para el futuro y para que se siga promocionando la Argentina como un lugar para invertir. En un mundo globalizado como el de hoy, excepto cuando hay una situación de emergencia y se deben alterar las reglas del mercado, lo mejor es respetar las reglas del mercado y en este caso reflejar en el mercado interno los precios internacionales.

Fernando Meaños: ¿Considera que en el régimen vigente hasta diciembre los combustibles estaban subsidiados? Hace un rato conversamos con el ex secretario de Energía, Darío Martínez, y él aseguraba que no, que el precio que regía era el correcto porque todas las empresas del sector tenían buena rentabilidad. ¿Comparte esa visión?

No, es cierto que el mercado es un mercado seudo-desregulado porque no existe intervención estatal formal, no hay resoluciones que digan cuál es el precio del petróleo. Pero es muy evidente que las empresas petroleras, por decisión propia y por YPF (donde creo que Martínez terminó siendo asesor de la compañía), mantenían un precio para el pago de los productos que estaba entre un 15% y un 20% por debajo del precio internacional. Es decir que, a pesar de un mercado desregulado, las compañías se pusieron de acuerdo en que el precio en el mercado interno iba a ser más bajo porque así era el requerimiento del Gobierno nacional, liderado por una empresa de bandera, que si bien es una sociedad anónima, me permito decir que creo que el directorio de la compañía debe preocuparse por aceptar estas decisiones, porque en una sociedad anónima, el órgano de conducción de la empresa es el directorio y la responsabilidad de éste es darle rentabilidad a la empresa. Si el 51% es el Estado nacional, el directorio no cumple con su función.

FM: ¿Crees que ese 20% lo asumió el Estado?

No, en realidad lo asumen las empresas productoras que, en lugar de estar vendiendo a un precio de paridad de exportación, lo hacían por debajo, porque presuponían que si no lo hacían podía haber algún tipo de regulación o de intervención del Estado y preferían aceptar esa situación mientras se deje la venta abierta para exportar algo. De hecho, también en el mercado interno hay una regulación en el cepo, es decir que las empresas dentro del país reflejan un tipo de cambio de 760 pesos cuando el dólar libre está 1050 pesos, un 25% más alto, que de hecho es el tipo de cambio que reciben cuando exportan, más allá de que la exportación tiene una especie de impuesto para que el Estado nacional obtenga una parte de la venta petrolera cuando se exporta.

La comparación entre Cambiemos y La Libertad Avanza

FM: Usted decía que la discusión económica actual es la misma que teníamos a comienzos del 2016: gradualismo o shock. ¿Cree que Mauricio Macri debió elegir un camino parecido al de Milei?

Con el diario del lunes muchos pueden estar opinando distinto a lo que pensaban en ese momento. Claramente la política de gradualismo no dio los frutos que uno esperaba. Desde mi punto de vista, cualquier aumento va a ser considerado un shock, independientemente de si es gradual o no. Prefiero dar las malas noticias de una en vez de darlas en etapas, es mi opinión, pero obviamente hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta. Lo que sí tenemos que hacer es no volver a tropezar con la misma piedra, hay que desterrar el populismo energético, sacrificar el futuro en el altar del presente.

AG: ¿Cree que el Gobierno debería levantar inmediatamente el cepo?

Deseo que lo hagan, pero hay que hacer otras consideraciones que seguro el ministro Caputo y Milei están haciendo y creo que el objetivo de la actual administración es poder liberar un precio más de la economía como el tipo de cambio. En la administración de Macri se hizo en forma casi inmediata. Recuerdo que JxC ganó la elección de medio término a pesar del shock o de ese frustrado gradualismo con aumentos de tarifas en el medio. Es psicológicamente inteligente para la mentalidad de la Argentina, donde vivimos con una moneda de ahorro que no es la nuestra. Por lo tanto, ponerle un cepo a la manera que tiene de pensar el argentino para proteger sus ahorros es equivocado. Creo que lo mejor es abrirlo pero hay que hacer otras consideraciones de tipo económicas financieras que seguro los que saben las están haciendo.

