Roberto Cachanosky, economista: "Milei es una especie de kirchnerista"

El titular del sitio Economía para Todos, Roberto Cachanosky, analizó los primeros 80 días de gestión de Milei en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). "Si las jubilaciones, pensiones y salario de empleados estatales aumentan por debajo de la inflación es fácil el superávit fiscal, pero es insostenible", alertó. Además se refirió a los cruces que el Presidente tuvo con diversos sectores de la sociedad. "Usa el poder presidencial para descalificar personas", denunció.

Alejandro Gomel (AG): Javier Milei tuiteó hoy que la inflación es un fenómeno monetario originado por un exceso de oferta de dinero, provocando la caída del poder adquisitivo de la moneda y el aumento generalizado de precios. Además, enfatizó que el dólar, al ser un activo financiero, anticipa la variación de precios en lugar de causarla. A su vez, sugiere que se analicen los agregados monetarios en términos nominales, reales y de PBI, para comprender la situación actual y entender las preocupaciones de la élite. ¿Qué piensa de esto?

Está bochado de acá a marzo de 2050. Milei habla de agregados monetarios en términos reales y eso significa que si en términos nominales la cantidad de dinero crece menos que la inflación, estamos bien. Él, que se la pasa diciendo que hay que cerrar el BCRA porque la inflación es algo que usa a su favor la casta, soluciona el problema monetario. Es contradictorio.

Fernando Meaños (FM): Haciendo hincapié en el punto que Milei dice que “el dólar, al ser un activo financiero, anticipa a los precios”. Es decir que esta baja o equilibrio en la divisa puede ser una señal de lo que va a pasar con los precios. ¿Es así?

Entiendo que quiso decir eso, pero el apretón que hay en clase media sobre todo, hace que mucha gente tenga que vender dólares a fin de mes para pagar la tarjeta de crédito o los gastos, o sea, desahorrar dólares. Un país no crece desahorrando, imaginense cuando se acaben los dólares de abajo del colchón, se dispara todo porque la gente no va poder pagar.

La baja del dólar es algo transitorio, de hecho, la Argentina se volvió cara en dólares porque como los precios siguen subiendo y el tipo de cambio se mantiene quieto o con tendencia a la baja, se volvió como en la época de la convertibilidad. En algún momento va a ser más conveniente importar que exportar, viajar afuera que hacer turismo interno, etc.

FM: ¿Qué creés que pasa con el superávit fiscal que tanto festeja el Gobierno y que viene abriendo un frente de conflicto con todos los gobernadores para que hagan su propio ajuste?

Él no hizo ajuste, el que lo hizo fue el sector privado. En enero se dio a conocer el Movimiento del Tesoro y el Estado gasta y paga, aunque a veces gasta y queda pendiente pagar más adelante. Entonces, para conseguir ese superávit fiscal subieron las jubilaciones y pensiones, los salarios de empleados públicos y los planes sociales, todo por debajo de la inflación. Además, no pagaron los subsidios a la Energía. Así es fácil el superávit fiscal, pero es insostenible.

FM: Al mismo tiempo ese recorte se hizo más firme después del episodio con la ley ómnibus, con lo cual fue una especie de castigo a los gobernadores. En ese sentido, ¿no hay una similitud con el kirchnerismo al querer castigar económicamente a quienes no se alinean con su ideología política?

Milei es una especie de kirchnerista, y esto lo digo porque lo conozco personalmente, no tolera una opinión distinta a la de él mismo, se pone mal. En Salta, en 2018, le dijo “burra” e insultó a una periodista cuando le preguntó sobre la teoría keynesiana en la crisis del 30. Y esa pregunta fue válida porque hay mucha confusión sobre el tema. En ese momento nos mandó audios a un grupo insultándonos a nosotros porque no lo apoyamos en un tema histórico. Imagínense cómo se va a poner con los gobernadores.

O ahora cuando se peleó con Lali me hizo acordar a Cristina Kirchner hablando del “abuelo amarrete" y al empleado de la inmobiliaria, o sea, desde el poder presidencial descalificaron a personas. Es tan intolerante que le resultará difícil sacar leyes para hacer reformas estructurales en el Congreso. Y si eso no lo logra por su forma de ser, quedará en un simple “Rodrigazo” y en una licuación como lo hizo Duhalde en el 2002.

FM: ¿Pero qué dejaría cómo positivo la parte de eliminar distorsiones, todo lo que venía ocurriendo con las tarifas y el tipo de cambio, por ejemplo?

Eliminar las distorsiones fue lo que hizo Celestino Rodrigo en 1975, es decir, corrigió las distorsiones de precios de las tasas de tarifas de los servicios públicos del tipo de cambio que había dejado José Gelbard. Pero quedó ahí porque no había un plan económico, al igual que tampoco lo hay ahora.

No se resuelve el problema de fondo de esta forma, porque cambiaste los precios relativos, pero no hay inversiones, no modificó la legislación laboral para que las empresas puedan invertir en nuestro país, entre algunos ejemplos.

No hay un plan económico, está haciendo lo inverso a lo que dijo en la campaña, en donde sostuvo que el peso era excremento y no servía ni para abono. Pero pongamos este ejemplo: imaginate que vos sos exportador, vendés tu soja afuera y te dan los dólares, pero viene Milei y te dice “dámelos que yo te pago con este excremento que es el peso” y ni siquiera te da un tipo de cambio de equilibrio porque el oficial está por debajo del mercado. Ese mismo es el que quiere cerrar el Banco Central, o sea, hay contradicciones descomunales. Me preocupa sinceramente el futuro de Argentina.

FM: Vos defendés las ideas liberales desde hace mucho tiempo, ¿qué ves en la impronta de las decisiones, no tanto en lo discursivo, que mostró en estos casi 3 meses de gestión? ¿Son decisiones que tienen que ver con el liberalismo?

En cuanto a implementaciones liberales no hizo ninguna, al contrario, intervino más en la economía. Vos fijate que le dijo al Central cuánto pueden pagar los bancos a los depósitos a plazo fijo, bajó la tasa de interés de los pases pasivos, controla el tipo de cambio, hay cepo, etc.

Además, dijo que va a sacar una ley para mandar presos a los que emitan moneda para financiar el Tesoro, pero al mismo tiempo dice que quiere cerrar el BCRA. ¿Para qué querés sacar esa ley si lo vas a cerrar, idiota? De todas maneras, debo reconocer que estoy de mal humor porque la Argentina está infumable y encima este espécimen dice que representa al liberalismo.

