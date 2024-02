Darío Martínez: "El tejido social sabe dónde manifestarse y vamos a tener un problema"

El diputado de Neuquén y ex secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó que Argentina ha dejado de ser un país con petróleo para ser un país petrolero por sus mayores grados de producción, pero a su vez advirtió que, debido a las subas de precios en sectores de energía y combustible, va a haber recesión. “El problema es que los salarios no se están dolarizado a la par, y eso va a generar un proceso de recesión abrupto y una caída en la actividad”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Darío Martínez es diputado provincial de Neuquén. Fue secretario de Energía de la nación durante la presidencia de Alberto Fernández.

Alejandro Gomel: Recientemente aseguraste que la paz social en la zona petrolera está bajo amenazas por políticas de ajuste, ¿por qué?

Surgió de la discusión entre los gobernadores y el Presidente refiriéndose al corte de la producción de gas y petróleo. Yo decía que en este sendero en el que vamos no va a hacer falta ninguna decisión de ningún gobernador, que lo más probable es que tengamos problemas de provisión de gas y petróleo en función del resquebrajamiento que tiene el tejido social. Las últimas dos veces que pasó esto en Argentina, en el Cerro Dragón, con el conflicto entre los trabajadores y el sindicato, y en Vaca Muerta en 2021, cuando el gobernador discutió con el sistema de salud, la población tomó partido y se terminó parando la actividad en Vaca Muerta. Creo que vamos en ese sendero.

En nuestro sector la parálisis de la obra pública generó desempleo, la quita del subsidio al transporte genera conflicto y hoy San Martín de los Andes perdió el transporte público. La quita de la zona fría que está establecida en el DNU va a generar un conflicto importante si avanza. Todo eso hace que no haga falta ninguna decisión ni de la industria ni de la política, sino que el tejido social sabe donde manifestarse y vamos a tener un problema.

AG: Con respecto a lo que tiene que ver con los nuevos cuadros tarifarios de electricidad de Edesur y Edenor, sostuvieron que debido a la permanencia en las tarifas se tuvo que hacer un aumento de esta magnitud, ¿es verdad que lo que sucede ahora con las tarifas y los aumentos está relacionado con la parálisis que hubo en cuanto a los aumentos en el periodo anterior?

Creo que no es así, las tarifas deben evolucionar pero de forma paralela a los salarios, porque vas a seguir pagando la energía pero vas a dejar de consumir otros bienes, y lo que no queremos en Argentina es recesión, porque para el Estado cae la recaudación, la coparticipación y afecta a las provincias.

Me parece que Milei ya está dolarizando el costo de vida, por eso el combustible lo pagas a precio internacional. Hay una decisión de dolarizar el costo de vida y ese es el camino en el que va Milei, el problema es que los salarios no se están dolarizando a la par y eso va a generar un proceso de recesión muy abrupto, que va a generar una caída en la actividad.

Unos de los sectores en los que se va a dificultar la caída de la actividad tal vez es Neuquén con el tema hidrocarburo, porque va a seguir creciendo porque se han planificado las obras y en abril va a estar operativo Duplicar, que se trata de duplicar la producción, pero el resto de la actividad en nuestra provincia va estar paralizada, el turismo cayó, la actividad comercial está cayendo y la industria va a acompañar eso debido a una demanda que viene cayendo de forma acelerada por la decisión de dolarizar el costo de vida de los argentinos, independientemente de lo que haga con el Banco Central. Lo del combustible hay que trasladarlo a la carne, a la leche, a la energía, vamos a tener costos de vida en dólares y sueldos en pesos.

Fernando Meaños: Usted habla de dolarización y el Gobierno ha dicho que en el caso de los combustibles quiere una referencia de un dólar por el precio del litro de combustible, pero ¿no cree que en el Gobierno anterior hubo un exceso hacia el otro lado?

No, el combustible no estaba subsidiado ni tenía un precio regulado por el Estado, pero sí tenía el control de YPF. Se pueden ver los balances de todas las productoras y las refinerías para ver a cual le fue mal, es más, te digo que les fue mejor que en muchas otras épocas.

FM: ¿Con el barril criollo no había una especie de subsidio?

No, el barril criollo fue creado para mantener la actividad, se compuso y de hecho hasta el mes pasado se sigue pagando un barril por debajo del precio internacional. Las productoras de combustible están cobrando más de dos veces lo que cobraban antes el precio de combustible y no porque le iba mal o estaba subsidiado.

Vayamos a un esquema en el que pagamos el precio del barril como un país que no tiene refinería, la transferencia de millones de bolsillos y usuarios no es algo que le venga bien a la Argentina. Con el discurso de que si no lo vendemos acá va ser exportado, va a seguir incrementando y ese aumento de combustible luego se trasladará a muchas otras cosas.

FM, ¿Usted no espera que vengan ni mayores inversiones ni que haya mayor exploración de hidrocarburos con esta política?

Sin Ley Ómnibus y sin DNU, se están viendo los niveles más altos de inversión en la historia. El Duplicar es la inversión privada más grande en una sola etapa. El Néstor Kirchner fue el gasoducto más importante de los últimos 50 años por parte del Estado, pero el privado está haciendo el Vaca Muerta y además del Duplicar, puso operativo OTASA, que es un oleoducto que permite sacar 100.000 barriles a Chile. Todo esto sin Milei, sin Ley Ómnibus y sin DNU. No hay otro plan de inversión, van a ganar más plata haciendo lo mismo pero yo veo los planes de inversión y no aumentaron por el aumento del combustible, son los mismos. No hubo un pico de inversión por las decisiones de este Gobierno.

AG: ¿Cómo se manejan otros países del mundo productores de petróleo?

Argentina ha dejado de ser un país con petróleo para pasar a ser un país petrolero, es decir que produce más de lo que consume, consume unos 400 mil barriles y nosotros vamos de cara al 2026 a llegar a un millón de barriles de producción solo de Vaca Muerta, hasta el resto vamos a andar entre 800 mil millones de dólares al año de ingreso por exportación de crudo, ese es el plan que se enseñó en mi secretaría y es lo que está pasando más allá de las medidas que vaya tomando este Gobierno, luego si el mercado interno te da las ganancias de exportación tiene que ver con el bolsillo de los argentinos, porque combustible y energía van a seguir consumiendo, pero el porcentaje del salario lo van a dejar de destinar a otras cosas, y Argentina no sale adelante con recesión, sale con más trabajo y generando más dólares, es uno de los caminos que diagramamos en Vaca Muerta y que se está llevando adelante. Vaca Muerta es una roca con muy poco riesgo, por eso hay muchos inversores. La discusión para que vengan más inversores está en si se pueden llevar o no los dólares, no en aumentarle los precios a los argentinos.

