Día 81: Milei, cara a cara con la casta

"Javier Milei se prepara para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso con actitudes disruptivas, como el hecho de hablar de noche o pedir hacerlo en un atril en lugar de hacerlo sentado en la poltrona del presidente de la Cámara de Diputados", comentó Alejandro Gomel en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 29 de febrero de 2024.

En ese contexto estarán también los 72 senadores, la Corte Suprema de Justicia y, pese al conflicto, los gobernadores. Se estima que el discurso del Presidente durará cerca de 40 minutos y su soliloquio pasará ´por la “pesada herencia”, los curros de la política y “alguna sorpresa”, deslizaron desde Casa de Gobierno en un día que el presidente estuvo allí insólitamente (suele asistir sólo los martes y jueves cuando hay reunión de Gabinete).

¿Qué se puede esperar de la apertura legislativa?

Milei se reunió con los diputados de La Libertad Avanza y les explicó que continuará presionando a los gobernadores por la transferencia de recursos. Luego se juntó con Cristián Ritondo, el jefe del bloque del PRO, buscando acercar posiciones para reforzar el músculo legislativo a partir de los más de 70 legisladores que podría sumar entre LLA y el partido presidido por Patricia Bullrich.

Teniendo en cuenta las agresiones previas del Presidente hacia el Congreso hay mucha especulación acerca de cuál será la reacción de los legisladores en esta apertura de sesiones ordinarias. Se habla de que algunos se levantarán, y se irán, como hicieron alguna vez diputados del PRO cuando hablaba Alberto Fernández; otros, afirman que, siguiendo la actitud que tuvo Milei de darle la espalda al Congreso, se darán vuelta en medio del discurso.

Fernando Cerimedo dio un "anticipo" del discurso de Milei ante el Congreso

Fernando Cemiredo, estratega digital de Milei, anticipó los puntos que tocará el mandatario: “Hablará de las toneladas de mugre que hubo en el Estado”. A su vez, Guillermo Francos, el ministro del Interior y gran regulador del Gobierno, sostuvo que “Milei no recula, y el viernes planteará cómo están las cuentas del país y qué piensa hacer para solucionarlo”.

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se metió de llenó en el conflicto con las provincias y pidió terminar con la coparticipación: “Un país federal debe tener autonomía municipal, y no debería suceder esta extorsión de las provincias a la Nación”.

Por su parte, Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria advirtió que, en caso de volatilidad institucional, no se debería descartar el pedido de juicio político: “Milei no entiende que siendo presidente ya no puede ser el personaje pintoresco de la televisión”.

La justicia social que divide al Gobierno y al Papa

Más allá de haber mostrado buena sintonía luego de la reunión que mantuvieron en el Vaticano y que incluyó un cálido abrazo indulgente, el Papa Francisco salió a diferenciarse del mandatario argentino al respecto de la justicia social: “Hay pocos ricos poderosos y millones de pobres descartados”.

A su vez, destacó el importante rol del Estado al momento de la redistribución de las riquezas, mostrándose en las antípodas de la ideología libertaria, que pregona el individualismo y el libre mercado. “La gente tiene derecho a morirse”, había resumido el Jefe de Estado en su momento.

Grabois: "Los que conocemos al Papa sabemos que no hay chance de que haya aprobado el programa de Milei"

El vocero presidencial Manuel Adorni, asimismo, le respondió al Sumo Pontífice y a la doctrina social católica: “La justicia social que menciona logró un 50% de pobres en la Argentina, la gente demostró en las urnas que ya no quiere ese esquema inflacionario”.

Adorni, ante la consulta de por qué Milei likeó un posteo en donde se le editó la cara a Ignacio Torres, el gobernador de Chubut que cobró protagonismo creciente esta semana, y se le puso un rostro con rasgos de Síndrome de Down en un claro tono despectivo. ““El Presidente no fue partícipe de semejante aberración”, negó el funcionario del Gobierno.

De esta forma, con conflictos y polémicas por doquier, Javier Milei se prepara para afrontar en “el nido de ratas” a un Parlamento que lo espera y no de la mejor manera.

