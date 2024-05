Juan Maquieyra: "Si no se invierte en los barrios populares, no vamos a tener un país desarrollado"

Juan Maquieyra se mostró a favor de la participación privada en el desarrollo habitacional para las personas vulnerables. Además, aseguró que la organización TECHO le hizo un reclamo al Gobierno por la desinversión en vivienda: “Vemos el tema con preocupación porque creemos que no hay manera de ser libres o forjar un destino sin techo donde dormir”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Maquieyra es director ejecutivo de la organización TECHO, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, con un posgrado en políticas públicas en Harvard. Fue presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es tu opinión respecto al aumento de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires y la política que lleva adelante Jorge Macri?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Son momentos muy duros para la Argentina en general y eso implica que mucha gente termine en situación de calle, pasa en Buenos Aires, pero también en otros municipios. Es fundamental que el Estado esté presente para acompañar a las personas que están en situación de calle. Es importante interpelar al Gobierno pero también interpelar al ciudadano y preguntarse qué vemos cuando vemos a una persona en situación de calle y cuál es nuestra reacción.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sigue existiendo el Buenos Aires Presente, un sistema que lleva varias gestiones y se puede llamar para que el Gobierno asista a las personas y le ofrezca alternativas para que no duerman en la calle.

¿Qué evaluación hacés de lo que vivió el presidente Milei en Stanford? En su momento le habías hecho preguntas filosas a Cristina Kirchner cuando estudiabas en Harvard.

Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar, tanto en Argentina como en el exterior, sabemos que el ambiente universitario es un ambiente de discusión y donde es bueno que haya preguntas y se evalúen distintas perspectivas. En el caso de lo que pasó ayer creo que es bueno, en tanto y en cuanto se haga con una apertura, tanto del que pregunta, como del que responde.

Es importante marcar que, en general, cuando una figura pública se hace presente para recibir preguntas en una universidad, tiene que estar preparado para que alguna de esas preguntas tengan una perspectiva crítica. Es sano que los liderazgos sean interpelados, tenemos que salir de la idea del líder como alguien inmaculado que está en el Olimpo y no se lo puede criticar. Si es con respeto, es sano que quien lidera una organización esté abierto a recibir críticas. Uno puede estar a favor o en contra de las medidas del presidente, pero es un presidente electo y en el cual una mayoría de los argentinos han confiado para que dirija los destinos de la Nación.

Fernanda Miño cuestionó el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana

¿Cómo evaluás estos primeros meses de Javier Milei?

Desde TECHO estamos muy preocupados con la desinversión en la política de integración social y urbana. Como bien sabés, Argentina está viviendo una serie de crisis económicas y sociales desde hace varias décadas. Somos casi el único país de latinoamérica que está peor respecto a la década del 70. Las crisis acumuladas son las que hacen que hoy tengamos los niveles de pobreza que tenemos y a más de 4 millones de personas viviendo en barrios populares que no tienen red de agua potable, acceso a red eléctrica o a una cloaca.

Para toda esa gente existía un consenso en el país por el cual se había definido relevar a esas familias, que no podían ser desalojadas y que el Estado tenía que intervenir para que haya agua, cloacas y vivienda. Hoy eso está en peligro porque el fondo que permitía estas obras de infraestructura están desfinanciado. Hasta finales del año pasado, el 9% del Impuesto País era orientado a obras que permitían que se invierta en electricidad, agua y cloacas. Hoy, estos fondos no están yendo allí y lo vemos con mucha preocupación.

Se lo hemos hecho saber al Gobierno en distintas instancias, estamos a la espera de respuestas de los funcionarios a cargo de la cartera. Lo vemos con preocupación porque creemos que no hay manera de ser libres o forjar un destino sin techo donde dormir. Hay más de 4 millones de personas que viven en lugares donde el baño es el patio, las paredes son de cartón o de tela y el techo es una chapa agujereada. En esas condiciones no se puede estudiar, estar sano o salir a buscar trabajo. Si el Gobierno decide no continuar con la inversión en barrios populares no vamos a poder vivir en el país desarrollado que todos queremos.

De la misma manera en la que no podemos dejar tirada a una persona que vive en la calle, no podemos dejar tirada a una persona que está viviendo en un barrio popular. Necesitamos que el Estado invierta y que las organizaciones de la sociedad civil como TECHO sigan trabajando en estos lugares. Se necesita que haya presencia del entramado comunitario que permite que un nene que tiene 5 o 6 años tenga dónde estudiar o hacer la tarea porque si no la hace no puede pasar de grado y si no pasa de grado no termina la primera y la secundaria y si no la termina no tiene chance ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo de que le vaya bien.

Creemos que es fundamental que el Gobierno siga trabajando con la línea que se venía trabajando y que proponga líneas nuevas que también integren al sector privado para trabajar en estos barrios, algo que nos parece importante.

¿Qué relación hay entre el porcentaje de la población que vive en barrios populares con los porcentajes estabilizados de indigencia?

Es altísima la correlación. Los niveles de indigencia que tenemos en Argentina, en general, corresponde a personas que viven en una pobreza de ingresos y de pobreza habitacional. La correlación es muy alta, nosotros creemos que es muy importante trabajar para bajar la pobreza y la indigencia.

Entendemos que hay que trabajar para bajar la inflación, tal como está haciendo el Gobierno, eso está muy bien, pero también hay que trabajar para que la gente tenga cloaca, electricidad, viviendas que no se inunden cuando llueve o que haya frío en invierno o un calor agobiante en verano. Si esas condiciones no pasan, incluso aunque baje la inflación, no hay manera de salir de la indigencia.

Un niño o niña que duerme en una habitación donde también duerme su madre con su pareja, algo que se replica en muchos de los barrios de los cuales estamos hablando, está mucho más expuesto a situaciones de abuso o de consumo. Si queremos trabajar en los niveles de indigencia, no podemos dejar de invertir en integración sociourbana.

ADP FM