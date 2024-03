Juan Monteverde: "La sociedad va a implosionar en vez de explotar"

El ex candidato a intendente de Rosario, Juan Monteverde, considera que el hecho de que Milei sea presidente es fruto de que "durante mucho tiempo la política no trabajó en la sociedad". ”Hace años que la batalla cultural la viene ganando el individualismo, el sálvese quien pueda”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Monteverde es licenciado en Comunicación Social. Actualmente es concejal en la ciudad de Rosario por Ciudad Futura. Además disputó, en las últimas elecciones, la intendencia de la capital santafecina, quedando a muy pocos votos de su rival.

Vos citaste recientemente en Twitter una frase de Sartre, “sólo en la acción hay esperanza”, que me parece muy acertada. La canción con la que te recibimos, “Zamba de mi esperanza”, dice que hay algunas esperanzas que "mueren sin florecer". ¿Cómo imaginás que va a florecer esa esperanza en Argentina en un mes, de cara al 24 de marzo, al 2 de abril y los 100 días que se cumplen del gobierno de Milei?

Creo que es un desafío cómo cultivar la esperanza en estos tiempos, pero creo que es parte de la tarea central. Que los poderes que hoy están gobernando no nos secuestren el estado de ánimo creo que es central, tanto en Rosario como en Argentina.

Lo de Sartre es como una máxima que yo tengo. La esperanza sólo la podemos cultivar en la acción. Por más difícil que parezca el presente, si hacemos cosas para construir un futuro distinto, los resultados, más temprano que tarde, aparecen.

Natalia Zaracho: “En 90 días, Milei hizo tres veces lo que hizo el macrismo” | Modo Fontevecchia

Otro elemento que marca un contrapunto entre tu formación y la de Javier Milei es la interpretación de Gramsci, que Milei toma siempre como referencia de ideas equivocadas, pero vos y tu espacio político lo reivindican. ¿Cómo se podría explicar esa polaridad de interpretaciones?

De hecho Ciudad Futura, el partido que creamos hace diez años en Rosario, y con el que estuvimos solamente a 15 mil votos de ganar la intendencia en una ciudad de un millón de habitantes, se llama así por Antonio Gramsci, por una revista que publicó.

Creo que Milei tiene un error conceptual respecto a lo que plantea Gramsci con la batalla cultural. A diferencia de él, que piensa que nosotros, y esos fantasmas del comunismo y el socialismo, vienen ganando la batalla cultural, yo creo que por el contrario, hace años que la batalla cultural la viene ganando el individualismo, el sálvese quien pueda, no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo, y un poco por eso estamos como estamos hoy.

El hecho de que Milei sea presidente es fruto de que durante mucho tiempo la política no trabajó en la sociedad. Si hay un gran aprendizaje de Gramsci es que la verdadera batalla está en el trabajo en la sociedad, que se pueden ganar o perder elecciones, pero hay una pelea por el sentido común, que es qué valores nos enseñan en la escuela cuando somos chiquitos, qué películas vemos en nuestra infancia y nuestra adolescencia, cuáles son las canciones que escuchamos, que nos van un poco formando, enseñando qué está bien y qué está mal. Cuáles son los valores que una sociedad promueve y cuáles son los disvalores que rechaza. Ahí se va generando, muy lentamente, un sentido común, que indica cómo nos vamos a ir comportando en el día a día, si nos va a resultar más eficiente competir, si pienso que voy a tener éxito si le aplasto la cabeza al de al lado o si, por el contrario, veo que el de al lado es un aliado con el cual, cooperando, podemos hacer una sociedad mejor.

Claramente, la batalla cultural en el mundo la viene ganando el individualismo, por eso a cuarenta años de democracia en Argentina tenemos el delirio de tener un presidente que se define como anarcocapitalista, es increíble que hayamos naturalizado esa situación. Creo que es producto de que la política viene haciendo mal las cosas hace muchísimo tiempo.

Filosofía en 3 minutos: Antonio Gramsci | Perfil

Dijiste “secuestrar el estado de ánimo”. ¿La batalla cultural busca secuestrarle el estado de ánimo al adversario y vencerlo?

Creo que es parte de eso, y también, en estos momentos, por qué para mi es importante mantener o cultivar esa esperanza, porque veo que muchos sectores de la política no hacen más que relatar la desesperanza, la impotencia, escandalizarse ante lo que hace Milei, pero no proponer nada alternativo, y la realidad es que la sociedad, mientras no vea una alternativa posible de futuro se va a contentar con aguantar el presente que vivimos.

Milei no ganó por sus méritos ni por la solidez de su modelo, sino por la endeblez de una serie de gobiernos que se vienen manifestando imponente ante la realidad. Lo vemos en Rosario, los últimos cuatro años tuvimos a Javkin de intendente, a Perotti de gobernador y a Alberto Fernández de presidente, y hubo una matriz similar aunque sean partidos distintos, que era todo el tiempo manifestar la impotencia, contarle a la sociedad por qué no podían resolver los problemas. Entonces, cuando la sociedad va, elige a alguien, y ese que elige no solamente no cumple con su rol, sino que le pide a la sociedad que se ponga en su lugar y entienda por qué no puede hacer las cosas, bueno, es realmente grave.

En este momento, además de denunciar y relatar las políticas criminales que está llevando adelante Milei, tenemos que construir una alternativa de futuro. Estoy en contra de la idea de que la sociedad se derechizó. En el mismo momento en que Milei gana la presidencia, un proyecto como el nuestro, de un nuevo partido político que se junta con la mejor de las tradiciones nacionales y populares, estuvo a nada de ganar la ciudad de Rosario. ¿Cómo se explica que la segunda ciudad de Argentina vote al mismo tiempo proyectos tan distintos?

Lo que creo es que no es que la sociedad se haya derechizado, sino que además de la crisis económica que estamos viviendo estamos atravesando una crisis de representación política, y ahí está el núcleo del problema argentino. La sociedad, lo que anhela, es una alternativa diferente que le pueda resolver los problemas.

No creo que la sociedad se haya derechizado, sí creo que hace muchos años que están cultivando en la sociedad un sentimiento individualista, que no importa cuán desigual sea la sociedad, la idea de “yo voy a quedar del lado del 20% que queda adentro”, y la realidad es que la mayoría va a quedar afuera. Por eso me parece que lo que hay que hacer es trabajar profundamente en la sociedad, que la política discuta los dramas de la vida cotidiana, cómo hacer para que no te roben o maten en cada esquina, para que un joven pueda tener una vivienda, los problemas de la vida cotidiana. Bueno, la política, la mayor parte del tiempo, discute los problemas de los políticos, allí reside gran parte de la tragedia que estamos viviendo.

Milei explotó contra la mujer que dijo ser su maestra de cuarto grado: "Farsante y mentirosa" | Perfil

Antes de ayer se conocieron imágenes de la unidad penitenciaria número 11 de Rosario, donde se veía a los reclusos “a lo Bukele”. A veces, las imágenes tienen un poder de transmisión superior a las palabras. ¿Cómo recibiste eso y qué evaluación hacés hacia el futuro?

Yo tengo una preocupación hace tiempo que se viene agudizando, que es que la política se está volviendo cada vez más un simulacro, una puesta en escena. Si bien la política tiene gran parte de representación, este simulacro se vuelve ya una escena sin esencia. Un simulacro en el sentido que lo plantea Baudrillard. Cada vez más la política se representa a sí misma y no le importa resolver el problema, sino montar una escena.

Requisa en una cárcel de Rosario "a lo Bukele".

En Rosario hace más de diez años que convivimos con la violencia, mucha gente tiene un ser querido que la padeció de manera directa. Yo entiendo por qué esas imágenes muchas veces la sociedad las necesita, porque cuando el dolor es tan grande, hay veces que esas imágenes funcionan de alivio, porque se siente que algo se está haciendo y que alguien está pagando por ese dolor. Ahora, el problema es que, si atrás de eso no hay nada y solamente una foto, atrás de eso va a venir algo más grande. El analgésico te alivia pero no te cura. Cuando la política solamente simula, generalmente, los problemas no se resuelven y tienden a agravarse.

Eso es lo que yo estoy viendo en ese momento. Uno veía cómo el Presidente anunciaba la baja en homicidios de Rosario como un éxito rápido de una receta mágica, bueno, eso fue hace una semana, hoy tuvimos dos crímenes mafiosos a dos taxistas con balas de la policía de Santa Fe, y otra vez recrudece el crimen y la violencia.

Paro de taxis en Rosario por asesinato de chofer: ¿"Mensaje mafioso"? | Perfil

En temas tan complejos como es la violencia cuando se instala en una sociedad, yo no creo en ninguna estrategia que en dos meses dé un resultado. Ninguna estrategia que busque efectos en el corto plazo va a funcionar en el largo plazo, y creo que tiene que ver con esta política impotente que busca el rédito para mañana, rápido, y no en una política de fondo. Lamentablemente llevamos demasiados años, cambios de gobierno, y la política siempre es la foto. En el Ministerio de Seguridad pasamos de Berni a Bullrich, a Aníbal Fernández, luego a Bullrich otra vez, y la política siempre es la foto de los gendarmes, y hasta ahora nadie planteó una estrategia seria, integral y concurrente, para abordar el principal problema que tiene, no solamente Rosario, sino también la Argentina. Si no abordamos la violencia en Rosario, más temprano que tarde va a ser un problema estructural del País. Veamos lo que pasa en países como México, Colombia y Ecuador cuando la violencia copa todos los espacios de nuestra vida.

Rosario: asesinaron a otro taxista de un disparo en la cabeza y es el cuarto en un mes | Perfil

Alejandro Gomel: ¿Cómo estás viendo la situación social? Sabemos que vienen aumentos de colectivos, y Rosario ha tenido siempre reacción social cuando hay algún tipo de ajuste. ¿Cómo ves el ánimo social?

Creo que hay como una doble dinámica. Por un lado, como que vamos a una agudización de la violencia y el delito producto de la descomposición social que estamos viviendo. Uno recorre cualquier calle de la ciudad y ve el impacto de las políticas que se están tomando a nivel nacional. No hay container de basura en el que no hay una familia buscando alimento adentro, gente pidiendo en todos los semáforos, etc.

Hay un nivel de degradación de la situación social enorme. Imágenes muy raras que no se veían. El otro día, frente a mi casa, cuando fui a sacar la basura, vi una familia que venía en un auto destartalado, que iba parando en cada container de basura buscando comida.

Hay un nivel de depredación del delito tremendo. En Rosario no solamente te pueden robar o matar en la calle. A veces te despertás a las dos de la mañana porque te robaron un pedacito del medidor de gas que tiene cobre, entonces hay una fuga de gas, la gente se queda sin gas por meses, el robo de cables. Hay escuelas que se quedan sin luz durante semanas porque todo el tiempo les están robando.

El nivel de vida cae, eso se vincula con la depredación y el delito, y es como que yo, lo que veo, es que la sociedad va a implosionar en vez de explotar. Creo que, lamentablemente, como no se visualiza una alternativa, podemos horrorizarnos con lo que hace Milei, pero si no vemos un sujeto de cambio, nos quedamos paralizados. Entonces lo que veo es que antes de explotar hacia afuera en términos políticos, la sociedad está implosionando hacia adentro. En la familia, en la violencia por perder el trabajo, en los ámbitos laborales, el otro día en Rosario hubo peleas entre taxistas y gente subiéndose a un Uber, que es ilegal, pero es porque esa gente no tiene trabajo.

Esa situación de todos contra todos creo que se va a agudizar mucho en estos meses, producto de la cuestión social y de que toda esa bronca e impotencia no encuentra expresión política. Hay un paso entre el malestar individual que se está pasando y poder escenificar eso en el escenario público. Hay que politizar eso, que el problema que cada uno tiene porque no llega a fin de mes o no puede pagar el alquiler se politice y se canalice en una alternativa política.

FM