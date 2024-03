Natalia Zaracho: “En 90 días, Milei hizo tres veces lo que hizo el macrismo”

Natalia Zaracho sostuvo que Milei entró en una nueva etapa y que está subestimando al peronismo y los trabajadores. Además, criticó a la ministra de Desarrollo Social y denunció que “no pueden faltar alimentos en un país donde se producen los alimentos”. “Hay gente que ya no lo puede defender más, porque la realidad mata cualquier estadística”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Natalia Zaracho es diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires desde 2021. Nació en Villa Fiorito el 5 de julio de 1989 y es activista del Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois. Durante la crisis económica de 1998 al 2002, con sólo 12 años, tuvo que abandonar la escuela para cuidar a sus hermanos, y luego, a los 14 años, comenzó a trabajar como cartonera. A los 25 años se sumó al MTE. Esta semana, Zaracho sufrió un ataque de la canciller Diana Mondino, quien la acusó de legislar sin tener el secundario. Muchos calificaron los dichos de Mondino como una crueldad innecesaria.

Estuve en el exterior durante la polémica que se generó a raíz de los dichos de Mondino, pero me parece que es un tema interesantísimo para debatir, porque hay distintas formas de conocimiento. No quiero para nada un elogio de no terminar el secundario, el conocimiento es una de las fuentes fundamentales del desarrollo de las personas, pero no sólo existe el conocimiento epistémico intelectual. Lula tampoco terminó el secundario, lo abandonó para hacer un curso de tornero e ir a trabajar, e incluso en Estados Unidos hay una lista de multimillonarios, de las fortunas más grandes, realizadas por personas que abandonaron la universidad porque comenzaron su empresa antes que los demás. El Papa siempre dice que tenemos que escuchar a los pobres, porque saben cosas que los que no atravesamos la pobreza no conocemos. Me gustaría una reflexión tuya sobre las cosas que viste que los otros diputados, aún con estudios, ignoran por su ceguera paradigmática, y que el que tiene calle sí tiene.

Yo no quiero ponerme en un papel de víctima, porque no es el objetivo. Es claramente una discusión, porque nadie deja la escuela porque quiere. A mí me tocó dejarla en ese momento porque había una definición de los gobiernos que estaban que nos dejaban excluidos. No es casualidad, la ministra de Trabajo de ese momento era Patricia Bullrich. Ahora nos dicen que hay un gobierno que recién comienza hace 90 días, pero son los que estuvieron en los peores momentos de nuestra historia.

La discusión no es personalizada contra mí, sino contra lo que represento, porque soy una de las únicas representaciones que tiene el Congreso que puede hablar desde otro lugar, y que no tienen argumentos para contradecir.

Cuando ellos hablan de “la casta”, la verdad que a mí no me molesta, porque no me siento casta. Tienen un objetivo central que es disciplinar. Si sos pobre, si no terminaste los estudios, si representás a determinado sector, si sos mujer y sos negra, no tenés que estar acá, y te lo vamos a hacer saber. Ese odio hacia los que venimos con mucho esfuerzo y todo nos costó el doble en la vida es una forma de disciplinarnos.

Creo que es una discusión que hay que darla, no puede calar este discurso de odio hacia los que peor la pasamos y pensamos distinto, por eso me parece importante salir a dar esta discusión de fondo. Lo que me molesta es que hay muchos pibes que les va a pasar lo que me pasó a mí en ese momento, tener que dejar la escuela, salir a laburar y bancar la olla con tu familia, quemando etapas de tu vida que después, claramente, tienen consecuencia, porque no tenés las mismas oportunidades si no terminaste el colegio.

Esa es una dimensión del debate, me gustaría hablar más del órden epistémico. ¿Descubriste ignorancias en otros diputados que sí terminaron la universidad, por ejemplo? Porque el conocimiento no es solamente epistémico. ¿Qué creés que es lo que vos le aportás a la Cámara que no le puede aportar alguien que quizás tenga estudios superiores?

Es que sí, yo estoy convencida de eso. El primer día que entré al Congreso me sentí intimidada, sentí que era sapo de otro pozo, había mucha gente formada, bien vestida, que hablaba bien. Después, cuando me tocó estar en la primera sesión escuché algunas intervenciones que me hicieron pensar: “esta gente está viviendo en otro país, esta gente no tiene ni idea de lo que significa no llegar a fin de mes, cómo impacta la deuda con el FMI en la vida real más allá de los números”. Yo no desvalorizo los mapitas que muestran los que están formados, pero si a eso no le ponés las cara, los nombres y las historias de las personas, analizás como una computadora y perdés lo humano.

Un día le preguntaron a un hombre muy exitoso, grande, con muchas empresas, cómo elegía a sus principales colaboradores y ejecutivos. El hombre contestó lo clásico, que hayan ido a las mejores universidades, etc, pero fundamentalmente que hayan nacido pobres, “porque eso no se olvida nunca más en la vida”. Creo que, como dice el papa Francisco, hay algo que quienes fueron pobres tienen algo que enseñarles al resto, porque no vivieron esa experiencia.

Sabés que yo me di cuenta de eso cuando se discutió la Ley de Barrios Populares, cuando mostré mi certificado de vivienda en una de las comisiones, mis propios colegas estaban sorprendidos. Yo les explicaba qué significa, pero si vos no lo viviste, por más que tengas conciencia de clase, que milites, es muy fácil hablar con la heladera llena.

Si no sentiste qué se siente irte a dormir con la panza vacía, o tener que elegir entre comer vos o que coman tus hijos, la verdad es que hablás desde un lugar de comodidad, que está bien, pero es difícil que se entienda.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ves lo que viene en la Cámara, sobre todo alrededor de la discusión del DNU? ¿Qué papel creés que va a tener la Cámara?

Mirá, lo que creo es que tenemos que trabajar fuertemente para que haya un rechazo total y que eso caiga, porque mientras siga vigente vamos a seguir sufriendo estas consecuencias.

Me preocupa que, aunque Milei tenga tan pocos diputados, todavía nosotros no tengamos la capacidad para que se caiga el DNU. No sé si es porque no nos da. Estoy segura que hay muchos intereses que están haciendo que esto siga vigente, pero creo que vamos a tener que resistir. Vamos a un momento muy difícil.

Esto viene acompañado no solamente de una política de ajuste y de hambre, sino también represiva. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, tratando de construir unidad no solamente en los trabajadores, sino también en la sociedad. Interpelar ese discurso individual diciendo que hay gente que la está pasando mal y que eso no nos tiene que pasar desapercibido.

También creo que Milei está en otra etapa. Es verdad que lo votó mucha gente, pero también es verdad que mucha gente hoy se está dando cuenta que la casta terminaron siendo los jubilados, los trabajadores. Creo que Milei está subestimando al peronismo y a los trabajadores. Va a tener que repensar sus políticas económicas, nosotros vamos a trabajar para que esas políticas económicas no sigan avanzando.

AG: ¿Notás un cambio de la confianza en Javier Milei en los barrios populares? ¿Cambió en algo eso?

Cambió totalmente. Hay gente que todavía falta que se de cuenta, que está con esto de “hay que esperar”, pero también hay gente que ya no lo puede defender más, porque la realidad mata cualquier estadística. Cuando tenés que llegar a fin de mes, o viajar en colectivo, ir a comprar, cuando tenés que comprar los medicamentos.

Antes vos veías los camioncitos que traían materiales a las casas, siempre alguna changa había, y hoy está todo parado. El consumo bajó mucho, y la gente trata de llegar con lo justo, privándose de un montón de cosas, no ya cambiando la marca sino dejando de comprar, y eso se está viendo. Por más que en la tele digan cualquier cosa tenés una realidad.

Claudio Mardones: Quiero consultarte respecto a algo que viene sucediendo luego de la discusión por los fondos fiduciarios y del Fondo de Infraestructura Social Urbana, la base para que se lleve adelante el proceso del ReNaBaP. El intento de algunos periodistas por demonizar el Fondo de Integración Socio Urbana y responsabilizar a Juan Grabois. Se han multiplicado las acusaciones pero todavía no han podido presentar ninguna prueba. Luego de toda esta ofensiva, ¿para qué se preparan luego de haber capeado el temporal de esta operación en contra?

Claramente, lo hacen para intentar calar este discurso de que es todo caja de la política, que no sirve. La gente compra eso. Son persecuciones a los principales referentes que salen a decir lo que piensan y a defender lo que dicen, pero también es un justificativo para por qué lo hacen. Ahora están gobernando ellos, podrían administrarlo mejor, lo que pasa es que ellos no quieren poner guita abajo, por eso estamos convencidos de que tenemos que dar una discusión central de por qué nosotros creemos que este plan económico no tiene que avanzar.

No lo sufre solo la economía popular, también los trabajadores de distintos gremios, los despidos que está habiendo. Esto se va a profundizar, y nosotros tenemos que defendernos y defender nuestras convicciones más que nunca. Que está bien la justicia social, que está bien la redistribución de la riqueza, y cuando nos toque gobernar, tenemos que profundizar esas políticas, no nos tiene que temblar el pulso, como a ellos no les tembló el pulso para llevar adelante este programa económico y perjudicar a un montón de gente.

CM: Ayer la UTEP denunció que no pagaron el plan Potenciar Trabajo, y luego estuvo el anuncio de que se daba de baja el plan. ¿Qué plan de lucha están preparando y cuáles son los pasos a seguir después del anuncio que hicieron ayer?

Sé que se está juntando la mesa de UTEP. Nosotros acompañamos todas las luchas. Estoy convencida que tenemos que tener un plan de lucha fuerte, porque el retroceso que estamos teniendo hoy no lo tuvimos en ningún momento. Pasó el macrismo , pero en 90 días, Milei hizo tres veces lo que hizo el macrismo. Tenemos que empezar a salir juntos, no por separado, empezando a entender que nos están cagando a todos prácticamente, perdón la palabra, y no estar esperando a que nos perjudique a nosotros para salir.

También tenemos que entender que hay gente que está en lugares que no corresponde, como la ministra de Capital Humano. No se trata de no entender o no conocer, son malas personas a las que no les importa lo que está pasando con las familias que peor la pasan. No llega la comida a los comuneros, hay miles de familias que la están padeciendo y, claramente, tenemos que tener un discurso y acciones fuertes frente a eso y no retroceder. No pueden faltar alimentos en un país donde se producen los alimentos, esa postura tiene que ser clara.

