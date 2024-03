Día 87: Esfuerzos por ver al Rey vestido

"El escritor danés Hans Christian Andersen, autor de clásicos como El Patito Feo, escribió El traje nuevo del emperador, que fue publicado en 1837 como parte del libro Cuentos de hadas para niños. Este cuento, también conocido como El Rey está desnudo, puede ser útil para plantear algunos temas de nuestra realidad nacional", explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 6 de marzo de 2024.

En este cuento clásico se narra la historia de un rey que es estafado por dos rufianes que le habían hecho creer que podían confeccionar un traje imperial de tela invisible que sólo la gente muy estúpida e ignorante no podía ver. Naturalmente, estos sastres falsos cobraron el trabajo y no realizaron ninguna prenda. Cuando el supuesto traje fue entregado, el Rey envió la caja a dos de sus asesores más inteligentes. Ninguno de los dos le dijo la verdad. Ambos se esmeraron en alabar el traje, porque temían que si ellos planteaban que no había traje en la caja serían despedidos de sus cargos por “estúpidos e ignorantes”.

Luego, cuando los falsos sastres hicieron la mímica de que vestían al rey con el nuevo traje y este salió a desfilar por las calles de su reino, toda la gente del pueblo alabó enfáticamente el traje. Nadie quería que sus vecinos se dieran cuenta de que en realidad no podían ver el traje y, por consiguiente, fueran catalogados de ignorantes. Todo esta locura siguió hasta que un nene chiquito vio al rey y exclamó: “¡Pero si el rey está desnudo!”. En ese momento, empezaron los murmullos y todos gritaron finalmente lo que a todas luces era evidente: que el rey estaba desnudo.

Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre el cuento de Andersen y esta situación: nadie acusó al nene de ensobrado, ni de vivir del Estado, ni de gozar de los privilegios de la casta. El niño tampoco fue acusado de kirchnerista o de socialista. Simplemente se le creyó por lo evidente de su percepción.

La mirada del mundo sobre Javier Milei

En el exterior hay distintas percepciones de esta novedad argentina del primer presidente anarcocapitalista de la historia. Una de las más benevolentes es la de Donald Trump: "Es un gran tipo. Yo lo amo a él porque él me ama. ¡Yo quiero que cualquiera me ame! Está recortando mucho y se está deshaciendo de gastos innecesarios y espero que lo haga bien porque es un hermoso país".

Hay cierta similitud con Brasil y con Estados Unidos de cierta vergüenza de haber sido gobernados por un presidente como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Trump ni siquiera intenta disimular su narcisismo extremo cuando dice "lo amo, porque él me ama".

Hace 15 días, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una mujer de derecha ligada al Partido Popular, hizo una apreciación del gran impacto que tiene Milei en los medios españoles: "No se ha dejado de hablar de él en todos los días y en prácticamente todos los informativos. He visto en los medios cómo fue su reunión con el Papa, su conflicto con la Patagonia, su visita a Israel. Creo que es una oportunidad para Argentina si es que él resiste a los embates y sigue implementando el cambio".

En mi último viaje a Brasil, distintos políticos de derecha también me han preguntado por la figura de Javier Milei y me contaron que el equivalente al Círculo Rojo en nuestro país vecino consideraba que en el último balotaje "Argentina tenía que elegir entre un hijo de puta y un loco". Los empresarios y dirigentes apostaban que con un buen psicólogo el loco se pudiera curar y que el hijo de puta era incurable.

Milei denunció que en Olivos se comía "con champagne Cristal", pero luego se retractó

Además de causar impacto en los dirigentes de todo el mundo, Javier Milei fue parodiado por distintos medios internacionales. En España, los programas El Intermedio y Quantum Fracture bromearon con su relación con sus perros, en uno los personificaron como sus asesores, en el otro se sorprendieron por sus clonaciones. Mientras que en la televisión israelí eligieron reírse de sus ideas económicas relacionadas con los años 90 y su plan de mudar la embajada argentina a Jerusalén.

Uno de los Best Seller del año, "El Loco", de Juan Luis González, reveló todas las excentricidades de Javier Milei previo a las elecciones presidenciales, incluso el hecho de que haya clonado a sus perros y tenga un diálogo con ellos. Lejos de ser un problema para su campaña, estas características fueron parte de su imagen positiva y de la espectacularización de la política argentina.

En el cuento de Andersen, todos fingían que veían el traje nuevo porque no querían ser considerados tontos o ignorantes. En nuestra realidad, ¿cuál es el sentido de fingir ver al rey vestido? Las ideas que lleva adelante coinciden con la mirada de un montón personas a quienes les gustaría estar representadas por otra figura. El FMI, las asociaciones empresarias y hasta algunos gobernadores, tratan de darle sentido a sus excentricidades y encontrar al rey vestido. Probablemente, el hecho de que el rey esté desnudo fue lo que lo hizo tan interesante en todo el mundo.

ADP DC JL