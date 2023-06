Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores, sostuvo que es Javier Milei quien tracciona los votos. “La argumentación de lo que Milei propone es lógica, porque habla de imprimir papeles que no quiere nadie, e imprimirlos para que la política robe”, sostuvo sobre la idea de dolarización en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Puede ser que su presencia como candidato de La Libertad Avanza y la de Diana Mondino obedezcan a la necesidad de Javier Milei de tener personas serias y de trayectoria para reducir los miedos que generan sus posiciones controversiales?

Quizá sea una pregunta para él. Yo puedo decir que, en mi caso, habla de su coherencia. Uno ha participado en muchos procesos electorales: en la Bolsa de Comercio, el Mercado de Valores y River Plate.

No fue tomada de una forma normal mi convocatoria, cuando debería serlo. Me llamó por teléfono y me ofreció el cargo. No hubo intermediarios ni negociaciones, que es lo que uno está acostumbrado a ver en cualquier proceso electoral.

Quién es el bancario relacionado a River que encabezará la lista de senadores de Milei

Es coherente con lo que dice cuando él habla de casta, por ejemplo. Todos los que estamos siendo nombrados no tenemos demasiada experiencia en esto, salvo Roque Fernández o Carlos Rodríguez, pero tampoco están acostumbrados a procesos electorales.

Me parece que lo principal, entendiendo su pregunta, es la coherencia entre el decir y el hacer.

¿Le preocupa el hecho de que La Libertad Avanza se haya quedado sin candidato a gobernador en la Provincia, a pocos días del cierre de listas?

No, no me preocupa en lo absoluto. Todos sabemos o, por lo menos, suponemos que quien tracciona es él. Los que vamos en una boleta sabemos que los votos son de Milei. Inclusive los partidos grandes, y hablando con analistas políticos muy importantes, se refieren de la misma forma. La gente vota a quien está arriba en la boleta.

Chaco: Milei sumó otro fracaso y su referente no llegó al 3%

¿Le llama la atención el magro resultado que obtiene La Libertad Avanza en las distintas elecciones provinciales, y que consiguen pocos votos porque no está Milei en la boleta?

Totalmente de acuerdo. Presumo, por lo que hablo y escucho, que va a ir bien, pero no tomé este desafío por un resultado. Simplemente, tratando de acompañar a alguien que, por primera vez y en mucho tiempo, instala un discurso.

Era pobrísima la oferta electoral en cuanto a lo que se podía hacer, y se reducía a luchas por los puestos. Entonces, yo aceptando este desafío, ya gané aunque pierda.

¿Cómo cree que llegará la economía a las PASO en agosto, y luego en octubre y diciembre?

Creo, y lo he manifestado, que hasta agosto estamos dependiendo de algún acuerdo o adelanto de fondos por parte del FMI, y creo que eso se dará. El último préstamo del Fondo con nosotros es técnicamente inexplicable, y obedece a razones geopolíticas y no técnicas. Con lo cual, es un problema también para ellos y no creo que quieran más lío del que ya hay en la región.

Inflación y FMI son las claves de junio para Sergio Massa

Estimo que eso estará y hasta agosto no vamos a tener grandes inconvenientes, por supuesto, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, que ya es bastante compleja.

Después de agosto no tengo ni la más pálida idea, y le digo esto porque estamos ante un resultado que, por lo menos, lo que predicen las encuestas, sería muy malo para el Gobierno. No entrando en política, y esto es una decisión personal, algunos no toman conciencia de la gravedad en la que estamos, y yo no haría las PASO, iría directamente a la elección.

¿Cuál es su propia visión de la conveniencia o no de la dolarización?

Estoy recién llegado a Argentina y empecé a estudiarlo esta semana que no estuve en el país. Me parece que se habla con mucha liviandad sobre dolarización.

La argumentación de lo que Javier Milei propone es lógica, porque habla de imprimir papeles que no quiere nadie, e imprimirlos para que la política robe.

El plan dolarizador de Milei cosecha solo rechazos

Pero no estoy en condiciones de dar una opinión, y estoy estudiando a fondo las ideas de Emilio Ocampo.

Claudio Mardones (CM): Durante su tiempo en el exterior, Milei contaba que no contará con Guillermo Britos como precandidato a gobernador. ¿Cree que Carolina Píparo podría reemplazar a Britos?

No estoy en el armado electoral, si bien hablo constantemente con Milei o Marra, y no es una preocupación mía. Estimo que elegirán lo mejor que dispongan para participar de un proceso y ocupar semejante lugar. No es un tema que me importe.

MVB JL