Juan Pablo Chiesa: “Esta reforma laboral es puro marketing, no cambia nada”

El abogado Juan Pablo Chiesa, especializado en derecho laboral, afirmó que el proyecto de reforma laboral no moderniza el sistema ni modifica la relación entre empleadores y trabajadores. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), señaló que “ninguna modernización de leyes laborales genera empleo” y planteó que el verdadero está en los costos laborales. “¿Querés generar empleo? Hacé una reforma tributaria”, dijo.

Juan Pablo Chiesa es un destacado abogado argentino, egresado de la UBA, especializado en derecho laboral, seguridad social y sindical, magíster en empleo y políticas públicas. Se desempeña como escritor, analista, docente e investigador de la IA en el ámbito laboral.

Néstor Sclauzero: ¿Qué te parece el proyecto de reforma laboral que salió de Diputados? Todo indica que la próxima semana será ley a partir del Senado. ¿Perjudica tanto como dicen unos y beneficia tanto como dicen otros?

Vamos a hablar de lo que es una actualización de leyes laborales. Cada 2 o 3 años, un país normal que piensa del trabajo como única política de inclusión social modifica, actualiza, moderniza sus leyes laborales. Y no me voy a ir a Europa, me voy a ir a México, Chile, Uruguay para no escaparme del continente. El trabajo es una ciencia que es tan dinámica que los parlamentos deben estar a la par. El derecho laboral se debe actualizar siempre. Argentina siempre se destaca en la payasada y hace 20 años que no moderniza, que no actualiza, que no se aggiorna el derecho laboral. Ahora, esta reforma laboral es una payasada que no beneficia, no perjudica y no hace nada al derecho laboral. No beneficia al empleador, tampoco lo perjudica. No beneficia al dependiente, tampoco lo perjudica. Esta reforma laboral es puro marketing, no cambia nada.

Una reforma laboral, que está mal llamada, porque se llama actualización o modernización de leyes laborales, tiene que ver con la relación entre el empleador y el dependiente, que es la única relación que vale, para acomodarla y aggiornarla al futuro. ¿Para qué? Para reducir los juicios laborales, para que haya más autonomía y para modernizar. Yo vengo preguntando hace tiempo qué moderniza esto que acaban de aprobar, y nadie me sabe decir qué es lo que moderniza, qué es lo que le da futuro. Por ejemplo, en México se aprobó la actualización de sus leyes laborales y modernizó la jornada como corresponde. Ni hablar de Finlandia, Noruega o de Japón. Argentina siempre está atrasada.

Dejemos algo bien claro. Yo soy pro-reforma, pero una reforma de verdad, profunda, que se meta en el derecho del trabajo y que cuide de las partes. En todo el mundo, ninguna modernización de leyes laborales genera empleo. Esta reforma no va a generar ni un puesto de trabajo. Eso te lo aseguro y lo hablamos más adelante, si querés, porque Argentina hace 22 años que el empleo no crece. Argentina hoy tiene 350.000 CUITs empleadores que generan 6 millones de puestos de empleo en blanco. ¿Cuánto empleo negro hay? 11 millones. Ahí está el problema. ¿Querés generar empleo? Hace una reforma tributaria. Tenés que bajar los costos, y los que liquidamos sueldo todos los meses sabemos lo que cuesta 1, 2, 4 o 20 dependientes a un empleador.

Sobre esta norma nueva, que es un marketing político, ¿qué moderniza de las vacaciones? Te permite ahora fraccionarla. Por ejemplo, vos tenés 21 días de vacación, llegamos a fin de año, te tomás 7 en diciembre, 7 en enero y 7 en febrero. Fenómeno. Eso es lo que pasa hoy día. Yo en diciembre me cansé de hacer recibos de sueldo fraccionando. ¿Qué es moderno?, ¿qué se moderniza? Nada, están legalizando lo que hoy ocurre en las empresas.

Las indemnizaciones siguen como están, como corresponde. Si vos trabajaste 30, 40, 50 años, te echan, te pagan, como pasó con Fate. Fate cerró, está en Argentina, porque despedir es legal, pero le dijeron: “Ojo que tenés que poner un sueldo por año a todos”. Sí, perfecto, la ponen, no pasa nada. Ahora agregan otro instituto que es el Fondo de Cese Laboral, el FAL, que te adelanto que ningún empleador va a adherir porque a mí me dicen: “Yo no voy a sumar un 3% más a todos los gastos que tengo, porque yo no soy despedidor. Yo no despido, yo despido cuando cierro la cortina”. La PyME no es despedidora. A mí el año pasado se me cayeron cuatro clientes, tres cerraron, uno se fue a quiebra y perdí una mensualidad. Fenómeno. ¿Y qué pasó con los trabajadores? Pum, se la pusieron los gastronómico, de hotelería y los gráficos. Entonces, nada moderniza.

El banco de horas hoy se aplica. ¿Qué es banco de horas? Es que te jefe te pida quedarte un día tres horitas más, porque lo de las 12 horas es falso. La jornada sigue siendo de 8, la novena no es extra y una décima hora es extra, una onceava es extra. Si te dicen que no tienen plata para pagártela, la ponen en un banco. Al tercer día te dicen que te tomes el día o entres más tarde.

NS: Y eso pasa, ¿no? Pasa todo lo que estás marcando, es la realidad del día.

Pasa todos los meses. En octubre del año pasado me citó un cliente por sus cuatro empleados de la industria plástica. Trabajan 9 horas por día. Me dijeron que querían trabajar de lunes a jueves 10 horas por día, 10 horas por día y tomarse viernes, sábado y domingo. Yo les dije: "Perfecto, acepto. Llamo al dueño de la empresa. Vayan al sindicato de plástico. Yo no quiero tener quilombo”. Fueron al sindicato de plástico. ¿Sabés lo que le dijeron? Que no. Ahora, el sindicato pactó que no le toquen sus aportes porque esta gente que tengo en la empresa plástica no está afiliada, pero les sacan el 2,5% mensual. Eso no lo tocaron.

NS: Me queda bien claro que la reforma es algo más de marketing que de realidad la ley que se acaba de impulsar. Además, que no cambia las reglas de juego de lo que pasa todos los días en el trabajo de cada uno de los sectores. El estatuto del periodista, por ejemplo, uno de los estatutos discutidos, a veces aparece solo cuando hay algún despido con situaciones irregulares.

Sí, se derogó el Estatuto del Periodista y el de Viajante de Comercio, que hoy no se aplican. Yo tengo casos de periodista. Primero, que el periodismo es un globo bastante cerrado, donde todos nos conocemos y yo siempre aconsejo no hacer quilombo y tratar de arreglar. Yo tengo 18 años litigando y los juicios laborales hacen mal, hacen mal. Hay que tratar de sentarse, negociar, dialogar. Tiene que haber más instancias de arbitraje, negociación. Entonces, hoy se aplica la LCT, la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, no me parece mal.

NS: ¿Qué debería tener una ley para que realmente modifique algo?

Primero, hay que analizar qué exige la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es el organismo internacional que regula a los 190 países. Hoy el trabajo pasó a la calidad, no a la cantidad. Hoy el mundo está para atrás en cantidad de días. Los países desarrollados están en 4 días de trabajo y tres de descanso. Eso es moderno. Pero pasa en Japón, Noruega o Londres. En América están haciendo jornadas de 6 horas, no de 8. Eso es moderno. El 80% de una producción de un país se hace a distancia, y esta gente derogó el teletrabajo, una herramienta maravillosa. Yo trabajo desde, por ejemplo, un campo y trabajo con todos mis clientes con una computadora. Hoy se puede hacer eso. Están resignando la presencialidad en la mayoría de los servicios.

Modernizar también es llevar el trabajo a un aspecto futuro. Por ejemplo, ¿vos escuchaste hablar algún diputado, senador o un ministro que hable de la IA? ¿Alguien habla de la IA? ¿Alguien habla de la robótica? Porque todo lo que dicen es una cuestión psicológica de miedo. La IA, la automatización del tiempo, no le va a quitar trabajo a nadie. El ser humano le va a quitar trabajo al otro ser humano que no se capacita. Yo el año pasado tuve que hacer una maestría de 6 meses en la UBA porque yo no me quiero quedar afuera.

Ahora, el ser humano va a reemplazar a otro ser humano que no se capacita. Seamos claros. Hoy la robótica está en la medicina y ha sido logros impresionantes. No caigamos en la bananería de que va a destruir el empleo. Eso pasa en las películas. El ser humano que no se capacita va a quedar afuera solito. En los 90, cuando nació internet, nadie se murió.

Si hoy apretamos un botón y desaparecemos a la IA de la faz de la tierra y no va a pasar nada, pero dentro de 2 años o tres va a estar instalada de una forma que no te la vas a poder sacar de encima, y lo siento por la persona que no se capacita. En Argentina hay otro problema, que es que el 50% de la población está en modo alfabetización. Eso pasó con otras generaciones políticas que permitieron que nadie se instruya. Entonces, lamentablemente la educación laboral, la educación financiera es muy problemática.

NS: Y además también la meritocracia. Eso tiene mucho que ver en el sistema y la motivación finalmente para el trabajador o el profesional para tener una mejor posición. Dicen: "Si me preparo o voy a una tecnología distinta, nadie me lo reconoce o no se tiene en cuenta, ¿para qué lo voy a hacer?". Ahí también eso me parece que viene del sector empresarial, ¿no?

Sí, por supuesto. Es muy castigado todo el sector. Hay muchos empleadores que no están reconvertidos en muchos aspectos. Eso es una realidad. Yo tengo clientes de muy edad avanzada que me cuesta explicarles lo que es la jornada reducida. Les presento informes donde ya hay informes universitarios que establecen que la recreación, el pasar más tiempo con uno y la lectura hace que la producción sea más elevada, los costos bajen.

Además, hay muchos mitos. Por ejemplo, lo de las indemnizaciones es un mito. Las empresas cierran cuando no generan producción, cuando los costos son elevados. En Argentina el costo laboral es el más alto de Latinoamérica. Yo tengo esta empresa que tiene cuatro empleados que son operarios de plástico. Cada uno gana 1.680.000, que es lo que dice el sindicato de plástico y mi cliente por esos cuatro tipos paga 3.850.000 pesos. Ese costo lo paga durante el mes en cuatro cuotas, no podés pagarlo de una. Entonces, ¿qué esperan para reducir el costo que afrontan los empleadores? Y son poquitos, son 350.000. Entonces, el problema está en el Estado.

