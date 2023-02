Karina Banfi, diputada radical, hizo referencia a que Fabiola Yáñez debe declarar sus gastos como cualquier persona que haga uso del dinero público. “No tengo nada personal contra Fabiola, solo quiero que rinda cuentas”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La intención del proyecto presentado es conocer cómo la primera dama gasta el dinero que corresponde al Estado, ¿esto surge con Fabiola Yáñez o siempre debería haber sido así?

Estoy convencida que siempre tiene que ser así, incluso uno de los primeros impulsos normativos que hice fue promover la ley de acceso a la información pública, y hay un inciso del artículo uno donde refiere a quienes son sujetos obligados a esa ley, y el residual donde dice “toda aquella persona que haga uso de sus actividades o funciones de fondos públicos”.

En agosto de 2021, después de conocer el Olivos Gate y ver toda la información, hice un pedido de acceso preguntando cuál era la agenda de Fabiola, cuántos empleados tiene, a qué dedica su tiempo, si rinde o no cuentas y por qué su peluquero entró más de 23 veces durante la cuarentena.

Lamentablemente, lo primero que hizo el Gobierno fue negarme la información, diciendo que como no es funcionaria pública no tiene que rendir cuentas. Lo primero que pensé fue que teníamos un problema, ya que los cónyuges a lo largo de la historia no figuran en ningún lado y no hay ninguna ley que los instruya. Sin embargo, viven del erario público.

No tengo nada personal contra Fabiola, solo quiero que rinda cuentas. Ni siquiera mi proyecto acota a las funciones que tiene la primera dama, que tampoco están definidas en ningún lugar. Necesitamos que, más allá de los roles protocolares que pueda asumir, esos roles estén sujetos a la rendición de cuentas en caso que utilice dinero público.

Lo que tiene que ver con su vida personal, ¿cómo se sabe si al peluquero le paga con su dinero o dinero del erario público sin hacer invasión a su privacidad? ¿Dónde se pone el límite?

Como cualquier otro funcionario. Tuve que ir a la Justicia, que me reconoció y me dio la razón en primera instancia, y el Gobierno volvió a apelar para no entregarme la información, lo cual lo hizo muy sospechoso. Me pregunto qué es lo que están ocultando. Fui a la Cámara y lo gané con unanimidad de los tres jueces. Hoy me entregan la información.

¿Qué dice la información?

Hoy dicen que el peluquero no entró a peinarla, porque su actividad estaba prohibida durante el confinamiento. La pregunta es, si yo que soy vicepresidenta del bloque y tenía que asistir presencialmente a la cámara no tenía peluquero, ¿por qué sí ingresaba el peluquero de la primera dama?

El peluquero de Fabiola Yáñez entra a Olivos como un amigo, peor. Nadie podía recibir a sus amigos, ¿por qué la primera dama sí?

La primera dama no tiene una agenda publicada, está en España ahora representando a los argentinos, si ella cumple ese rol ¿con qué plata viajó? Eso tiene que estar en una resolución. La excusa es que somos antimonárquicos, es el planteo que en estos años de investigación está terminando en el inconsciente colectivo, y yo quiero que haya un debate público acerca de cuáles deben ser los roles.

¿En otros países hay rendición de gastos?

La más conocida es en Estados Unidos, donde tiene un presupuesto que le da el Congreso de la Nación específicamente, y que está sujeto a cualquier ley de acceso de a la información pública. Lo mismo pasa en países más avanzados y desarrollos en materia de transparencia.

En Chile, por ejemplo, la primera dama ha puesto en cuestión este sistema, donde ella dejó de cumplir el cargo de primera dama y se va a dedicar a la actividad privada, cosa que Fabiola podría hacer, pero que no está regulada, entonces no se sabe qué hacer con esa figura y queda condicionada por el rol del marido o al revés.

En general, toda aquella persona que hace uso en cualquier actividad del dinero público debe rendir cuentas, que no significa que no lo pueda hacer, sino que todos debemos saber cuánto le salió y si podría haber ahorrado o no, o está desarrollando un gasto superfluo.

La agenda del Congreso y la falta de quórum

Claudio Mardones (CM): Faltan 24 horas para que el oficialismo intente sesionar este periodo de extraordinarias. Con su bloque y Juntos por el Cambio, ¿bajarán al recinto o siguen con la idea de no bajar mañana?

Es un temario armado de manera inconsulta con los bloques de la oposición mayoritaria, por lo tanto, si ellos tienen el quórum con algunos bloques minoritarios y lo alcanzan, nosotros no vamos a abandonar el Congreso. Así que cuando consigan el quórum nosotros vamos a bajar a sesionar.

Mientras ellos no estén abiertos al diálogo para armar un temario en conjunto, no vamos a poner la cola porque sí, teniendo en cuenta que durante seis meses durmieron el proyecto de moratoria previsional y lo que tuvimos como respuesta cuando se les venció el plazo fue estar escrachados todos los diputados en todas las dependencias del ANSES de todo el país.

Eso nos trajo consecuencias personales a muchos diputados, no es el modo de dialogar que tenemos en la Argentina.

