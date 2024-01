La AFIP modifica el plan para saldar deudas

En el Boletín Oficial se publicó la Resolución 32024, que introduce cambios significativos en los Intereses triplicados de la AFIP, según informó Gabriela Maidana en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

La resolución, confirmada por el ministro de economía Luis Toto Caputo, informa sobre la decisión del Ministerio de Economía de modificar la fórmula de cálculo para la actualización de deudas tributarias, abarcando aspectos impositivos, previsionales y aduaneros. Con esta modificación, la tasa actual del 5,91% mensual se incrementará al 15%. Según el tributarista Sebastián Domínguez, esta medida busca acelerar la recaudación impositiva, especialmente en un contexto económico argentino con un alto déficit fiscal.

Domínguez destaca que, en la situación actual, muchos contribuyentes no pueden realizar los pagos a tiempo, acumulando así deudas impositivas. Esta problemática se agrava con tasas negativas, vigentes hasta el 31 de enero, que están considerablemente desvinculadas de las fluctuaciones inflacionarias. Esto lleva a que algunos contribuyentes opten por no pagar y, en su lugar, se financien posteriormente mediante planes ofrecidos por la AFIP, aprovechando las bajas tasas. Esta práctica afecta el interés del Estado al reducir la recaudación, ya que no se aplican las tasas correspondientes.

En cuanto a los Intereses Unitarios, también se han introducido modificaciones. Estos pasarán del 7,37% al 18% mensual, con actualizaciones bimestrales. Estas medidas buscan ajustar y mejorar el sistema de recaudación de la AFIP, adaptándolo a las necesidades actuales del país.

