La apertura de Modo Fontevecchia: big bang preelectoral

Una nueva semana comienza en Modo Fontevecchia , el programa que se emite por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). "Estamos atravesando un big bang preelectoral porque hay cambios, ruidos en ambas coaliciones", explicó el conductor, al inicio de la emisión.

Comenzando por la coalición gobernante, Jorge Fontevecchia destacó la llegada de "dos super ministros, quienes yo denominaría embajadores", y se compartió la palabra de Daniel Scioli y Agustín Rossi, poco antes de ser nombrados en sus respectivos cargos.

En una entrevista realizada en noviembre de 2021, Fontevecchia le consultó al ex gobernador si ocuparía un ministerio de la generación de dólares, a lo que Scioli respondió: "A esta altura de mi vida, y después de la experiencia y el honor que me dio el peronismo de haber ocupado las más altas responsabilidades del Estado, salvo ser presidente, encontré en la relación y mi misión en Brasil el lugar donde volcar toda mi experiencia, mi adicción al trabajo, todo lo aprendido estos años en la vida, en el deporte, en el mundo empresario y en la política. El Presidente me encargó eso. Sé que muchos hacen especulaciones. Que cada vez que se va alguien en un ministerio se dice que podría volver. Lo que hago no es pensando en otra cosa. Le encontré la vuelta y no es fácil".

Por su lado, Agustín Rossi respondió a la pregunta de Fontevecchia sobre volver a ocupar un cargo en un ministerio, donde aclaró que no llevaba adelante “operaciones de prensa ni tampoco especulo con dónde debo estar. No siento que esté en el llano porque siento que soy un oficialista sin responsabilidad de gestión, lo que me permite pensar las cosas desde un lugar y perspectiva distintos”.

Sin embargo, los ruidos no se dieron solamente en la coalición gobernante, sino que las polémicas desembarcaron en la oposición. Al respecto, el ex presidente, Mauricio Macri, exhortó a "luchar contra el populismo en forma global" al cuestionar la figura del padre del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, en un foro en San Pablo, Brasil. No solo lo acusó de 'populista', sino que se animó a decir que "tal vez en Argentina es donde arrancó este movimiento, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita".

En tanto, reflexionó el conductor, lo que generó la llegada de Scioli y Rossi y la 'salida de culpas' es que por primera vez en los medios de comunicación comenzaron a oírse críticas a Techint. La compañía multinacional ítalo-argentino​ es el mayor productor de acero en Argentina, y a modo de efeméride, este lunes se cumple un nuevo aniversario del primer ingeniero graduado en el país, Luis Augusto Huergo, especializado en la industria civil.

A continuación, se escucharon audios de distintos políticos opinando sobre Techint y una dura crítica a la compañía con sede en Argentina. "Yo creo que Rocca es parte del problema del país y no de la solución. Esa multinacional tiene un origen muy espurio y sigue dando de qué hablar. Kulfas tiene razón con lo que sugiere, más allá de que sea un ignorante en el punto de vista económico, creo también que tiene nombre y apellido la licitación. Las licitaciones deberían ser públicas, pero esto es capitalismo. Estos tipos te morfan, con la casta, los sindicatos, los jueces y los políticos también", sostuvo José Luis Espert.

El abogado y dirigente de la UCR, Rodrigo de Loredo opinó: "Todo Juntos por el Cambio va a estar haciendo acciones desde lo parlamentario y analizando todas las acciones que hacemos", haciedo alusión a la corrupción.

Diana Mondino, economista cordobesa, reflexionó a razón de Techint y la complejidad de construir un gasoducto en Argentina. "Se licitan los caños, no hay permisos ambientales necesarios, válvulas que no se andan contratando. Hay bastante improvisación, por eso es que en todas partes del mundo este tipo de obras no pueden ser de gestión pública porque el grado de complejidad es fenomenal", declaró.

Graciela Ocaña, ministra de Salud en el mandato de Cristina Fernández, fue una de las que también habló sobre el tema, y quien "se sube con denuncias de corrupciones, aprovechando el hecho para atacar y golpear al Gobierno en su talón de aquiles", comentó Jorge Fontevecchia. "A los dichos del ex ministro Kulfas hay que sumarle la renuncia de Antonio Pronsato, quienes dejaron la obra civil con fallas, y que hasta ahora está adjudicada y con un intento de direccionamiento. Nosotros vamos a pedir que declaren testimonialmente con la obligación de decir la verdad", declaró la diputada.

