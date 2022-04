Rossi descarta volver al gabinete y sale en defensa de Guzmán

Agustín Rossi volvió a tomar protagonismo dentro del ecosistema del Frente de Todos a partir de las versiones que lo dan de regreso al gabinete nacional. Algo que el ex ministro de Defensa, que hoy lleva un diálogo constante con Alberto Fernández, descarta por completo en cada oportunidad que se le presenta.

En sus últimas declaraciones, el santafesino apuntó que no le pidió al Presidente retornar a la gestión y aclaró que no lleva adelante “operaciones de prensa ni especulo con dónde debo estar. No siento que esté en el llano porque siento que soy un oficialista sin responsabilidad de gestión, lo que me permite pensar las cosas desde un lugar y perspectiva distintos”.

Además, se encargó de elogiar a uno de los ministros más cuestionados por el kirchnerismo, Martín Guzmán. “Es un activo para el Gobierno, no sé si existe en la Argentina otro economista que hubiese llevado la negociación con el FMI como la llevó adelante Martín”, mencionó.

Desde su visión, “Economía resolvió la crisis de la pandemia, hay más que un efecto rebote, se sigue creciendo a un ritmo bastante importante, los indicadores de desocupación son bastantes importantes. Ninguna de las variables macroeconómicas está desordenada”. Y comentó que es necesario que el Gobierno “fortalezca la gestión”. Pero “si las diferencias políticas siguen, nos van a venir muy bien unas PASO, y que nadie sienta que es una tragedia”.

El ex ministro tuvo idas y vueltas en su vínculo con la coalición oficial. Ocupó el Ministerio de Defensa hasta el año pasado, cuando decidió ser candidato a legislador por Santa Fe, en una interna en la que confrontó con la nómina que apoyó el gobernador, Omar Perotti.

Ahora, conversa con el Presidente de manera habitual; de hecho, indican desde su lado que “Alberto lo escucha siempre” y trabaja por la unidad de la fracturada alianza. El fin de semana pasado, organizó en Rosario un acto de su espacio, La Corriente Nacional de la Militancia, que sirvió de tribuna para que funcionarios alineados con el jefe de Estado pidieran un retroceso de las tensiones.

Martínez pide “tomar aire” de la interna

Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, minimizó las diferencias que existen en la alianza y dijo que los gestos que tienen “no pueden ser leídos en clave de polarización interna”. Para el legislador, el Gobierno debe hablar “de los temas cotidianos”.

En una entrevista que mantuvo con Futurock, el santafesino remarcó la necesidad que posee la coalición oficialista de “tomar aire”. “Tenemos que ponernos en un escenario donde podamos interpretar a la sociedad, hablar con nuestros militantes de los temas que tienen que ver la vida cotidiana no resueltos por nuestro gobierno y tratar de generar espacios, acercar esas ideas y fortalecer a nuestro gobierno, con Alberto y Cristina a cargo”, graficó.

A su vez, aseveró: “Me resisto a que todo sea leído en clave de polarización interna porque nos condiciona mucho y vamos a terminar dando mensajes leídos para no cometer errores”, y explicó: “Cuanto más hablamos de unidad o de diferencia, cuesta más encontrar un camino que nos permita seguir andando”, al señalar que “soy de los que creen que no se puede hablar de la unidad de nuestro espacio en tercera persona”.

“Cuanto más hablamos de unidad o de diferencia, cuesta más encontrar un camino que nos permita seguir andando”, declaró Martínez, el legislador que reemplazó a Máximo Kirchner como titular del bloque del FdT.

Alfonsín: “La Casa nunca está en orden”

“La casa nunca está en orden. Pero, con absoluta objetividad, este gobierno está sufriendo una gran incomprensión”, dijo en una entrevista Ricardo Alfonsín, el embajador argentino en España, sobre la marcha del Frente de Todos. Además, aprovechó la ocasión para disparar contra la oposición.

El diplomático expresó que “las dificultades económicas que tenía que enfrentar este gobierno antes de la pandemia eran terribles y después, con la pandemia, se complicaron muchísimo más, pero no lo digo yo, lo dicen los datos del mundo, todo el mundo vio caer el PBI, el empleo, los salarios”.

“No entiendo lo que pretende la oposición en este contexto. ¿Que hubiera crecido la economía en este contexto o el empleo o las inversiones?”, se preguntó Alfonsín, y continuó: “Yo le pido a la sociedad que no se equivoque, los que gobernaron desde 2015 a 2019, aunque seguramente tenían las mejores intenciones, han demostrado que esas políticas que ellos defienden no resuelven”.

A su vez, descartó que la gestión de Fernández sea comparable con la de su padre porque “se han recuperado el empleo y los salarios”, y opinó sobre la inflación: “No se resuelve en un minuto, como creía el gobierno anterior”.