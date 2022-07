La apertura de Modo Fontevecchia: de "pasar el invierno" a "llegar al Mundial"

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV) del día jueves 21 de julio, Jorge Fontevecchia remarcó el "consenso" existente en los sectores políticos que parecen acordar que "el año se termina con el comienzo del Mundial". Tras pasar el espectáculo futbolístico por excelencia y las fiestas de fin de año, en marzo de 2023 "empezará el año verdaderamente electoral". En este sentido, el conductor remarcó que "si se logra cruzar agosto, septiembre y octubre, el clima del país estará en otro punto". Ese "desierto" es el "monte a escalar", un desafío para el Gobierno en el complejo contexto actual.

Para dar cuenta de este pasaje, Fontevecchia rememoró la frase del ex economista Álvaro Alsogaray en 1959, quien, tras reconocer los "desatinos y errores" que condujeron a una "situación crítica", vociferó en su discurso en cadena nacional: "Hay que pasar el invierno". En consonancia con esa idea, Batakis retomó la frase para sus funcionarios y secretarios, donde remarcó que los próximos meses "serán muy difíciles".

Asimismo, Fontevecchia resaltó el "protagonismo" que tuvo en el día de ayer Juan Grabois quien lleva la voz de los reclamos al Gobierno por parte de los movimientos sociales: "Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no haya hambre", advirtió y agregó: "Si no te gusta el Salario Universal, inventá otra cosa, no nos digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmános a nosotros".

Juan Grabois: 'Es una protesta 100% social, no hay que confundirlo con un problema político'

El conductor de Modo Fontevecchia continuó con otro audio de Grabois, ya con un tono menos enérgico, haciendo referencia a un "estallido": "Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos", dijo y sentenció: "Los gobiernos que se fueron indecorosamente fue por estallidos sociales". También remarcó que no hay forma de que haya "estabilidad económica" si no hay "estabilidad social".

Por otro lado, en la apertura también se hizo presente la voz de Hugo Yasky, que, en línea con lo planteado por Grabois, propone "medidas más duras" para contener lo que para él es una "explosión a punto de llegar", puntualizó Fontevecchia. "Hay que tener el coraje y declarar el estado de excepción por la crisis", dijo Yasky y afirmó: "Hay que ir por las retenciones porque esta gente se llena de plata a costa del hambre del pueblo".

Mercado versus Gobierno

Por otra parte, Fontevecchia analizó la puja entre el mercado y el Gobierno, que dejó en el día de ayer un dólar blue a $317. En ese sentido, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti dijo: "El dólar blue no impacta en la economía real", expresó y apuntó contra las informaciones que circulan alrededor del tema y cómo generan "incertidumbre". Para reflejar la situación del dólar, el conductor del ciclo radial continuó con la canción de Wos, No va a bajar.

En este contexto en el que el dólar no para de subir, Jorge Fontevecchia cerró la apertura con Grabois en contraste con las palabras de Alberto Fernández. En ese sentido, el personaje de la jornada de ayer apuntó contra el Gobierno: "Están en un cumple", dijo, una frase que expresa una "figura retórica moderna" que da cuenta de un "aislamiento de la realidad''.

Finalmente, tras los dichos de Grabois que sentenció fuertemente: "Tienen la torta y la gente se caga de hambre y esto así, no va más", se escucharon las palabras del presidente Alberto Fernández que, durante un discurso en el día de ayer dijo: "Mi anhelo no es ser el mejor Presidente de la Argentina, sino del mejor país del mundo". Para dar un cierre con un dejo de optimismo, Fontevecchia concluyó con una canción de Rafael Carrá, Explota, explota, con ánimos de "exorcismo, para que no explote nada".

CB PAR