Juan Grabois: "Es fácil, Alberto, te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más"

“Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más”, apuntó Juan Grabois contra el Presidente, Alberto Fernández. “Si no te gusta el salario universal inventa otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros”, insistió.

El dirigente piquetero encabezó un acto en demanda del salario universal y agudizó sus críticas al Gobierno junto a Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP, Nacho Levy de La Poderosa, Hugo Cachorro Godoy de ATE-CTA A y Juan Marino del Partido Piquetero.

“Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, amenazó Grabois.

“Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”, continuó.

Por su parte, Dina Sánchez manifestó: “Nos cansamos de escuchar que no es el momento, que no hay plata. ¿Cuándo la balanza se va a inclinar para este lado?” y Grabois concluyó: “Esta no es una protesta política, no es un acto político”.

El Salario Básico Universal que exigen es de $15.000, equivalente a la canasta básica alimentaria individual, para más de siete millones de personas sin ingreso fijo.

