La apertura de Modo Fontevecchia: del "con seguridad" a la incertidumbre

A sus 90 años, falleció Cacho Fontana, el histórico locutor y conductor (Norberto Palese, su nombre real) que marcó una época y partió dos días después que su ex mujer, Liliana Caldini. Al respecto, Jorge Fontevecchia realizó una apertura especial de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) en conmemoración a la extinta celebridad. "Su vida es una metáfora de lo que fue aquella Argentina que perdimos, que era un país desarrollado hasta 1980, más que Europa y China", comentó el conductor.

Este martes 5 de julio, falleció Cacho Fontana. El conocido locutor y conductor de televisión se encontraba en el Geriátrico clínica Inter Plaza. Entre abril y mayo de 2021, se dio a conocer que había permanecido internado en el mismo lugar, en reiteradas ocasiones, por cuadros de neumonía debido a que se había complicado su cuadro de coronavirus. A pesar de su delicado estado de salud, el 23 del mes pasado había mejorado y había podido festejar su cumpleaños saliendo del hogar para disfrutar de un asado familiar.

La historia de amor de Cacho Fontana y Liliana Caldini

La noticia no solo impactó por la personalidad que supo ser el periodista, sino porque el pasado lunes falleció su ex pareja, Liliana Caldini, a la edad de 70. La ex modelo tuvo dos hijas con el conductor (Lumila y Antonella), y murió por causas desconocidas.

En el comienzo del programa, Fontevecchia presentó un poema de Francisco de Quevedo llamado Amor constante más allá de la muerte. "Serán ceniza/ mas tendrá sentido/ polvo serán/ mas polvo enamorado", expresaba el escrito del autor, y destacó el conductor.

Cacho Fontana, una voz única: Odol pregunta, Fontana Show y otros hitos de los medios y su vida

Cronología de un país exitoso

Entre 1955 y 1966, Cacho fue la voz emblemática de Radio El Mundo, pasando luego a Rivadavia e integrando el equipo de José María Muñoz y Enzo Ardigó que relató el Mundial de Fútbol de Inglaterra, en el que participó la Argentina y fue el último que se transmitió solo por radio y no por televisión.

Además, tuvo un gran salto al éxito con Fontana Show, emitido por Rivadavia, y que se transmitió durante más de 15 temporadas. Posteriormente, formó un brillante pasaje por la televisión en Odol pregunta, entre 1963 y 1973, entre otros hitos de una extensa trayectoria.

En conmemoración, Jorge Fontevecchia fue detrás de los pasos del periodista, repasando desde 1963 su trayectoria. En esos años, Fontana comenzó a participar de la publicidad del Rambler, "que tenía una publicidad que hablaba de la potencia de la Argentina. El Rambler pertenecía a una fábrica nacional de una marca nacional, que hacía el auto de mayor prestigio de ese momento y le competía a las marcas extranjeras", comentó el conductor presentando la propaganda en la voz de Cacho.

Murió Cacho Fontana, el locutor más famoso de la TV Argentina

En 1980, Palese publicitaba YPF con el personaje de historieta Clemente. Tiempo después, "empezó su proceso de cancelación aunque el término no existía", determinó Fontevecchia, al mencionar el programa de 24 horas por Malvinas que realizó junto a Pinky para recaudar fondos para los combatientes. “Hundieron el Belgrano y quería recaudar fondos para nuestros héroes. Fui a buscar a Pinky. Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión Argentina, como inédito también es el momento que transcurre en la vida de todos los argentinos. ¿No han sentido ustedes impotencia, angustia, ansiedad, ante los acontecimientos de los que somos protagonistas, pero de los que son principales protagonistas todos los hombres de armas de nuestro país? De allí nace la posibilidad de compartir, a partir de este momento, 24 horas consecutivas con todos ustedes", expresaba el conductor de televisión.

En retrospectiva, en el año 2001 la ajada voz de Cacho Fontana contaba cómo llegó a la radio y cómo lanzó el programa de Video Show, producido por Marín, Lorenzo y Asociados. "Debuté con lo que para mí había sido lo que significó como profesional que es ser locutor", expresaba Fontana. Y al respecto de su programa de TV, comentaba: "Fue un momento interesante donde participó mucha gente. Un momento donde se creyó que se podía hacer algo distinto y con Fernando Marín y de Lorezo se llevó adelante esa idea que nos permitía escuchar y ver imagen de una manera novedosa. Fue muy apasionante".

Murió Cacho Fontana: lo recordamos protagonizando históricos comerciales televisivos de autos

A comienzos de los 90, Cacho Fontana entró en su segunda cancelación. Una modelo y secretaria televisiva de Gerardo Sofovich, Marcela Tiraboschi, lo denunció por incitación a la droga y la violencia, comenzando así un tortuoso paso del conductor por Tribunales. El proceso duró cuatro años, del que finalmente fue sobreseído. "Ya no me duele el problema que tuve. El presente y el futuro son superiores, y el pasado es algo que recuerda la gente, no yo. No guardo rencor, porque tengo todo jugado al futuro, porque me siento bien y mi cuerpo reacciona fantásticamente. De cualquier problema que tuve solo surgen mejorías", expresaba Fontana.

En 2019, el reconocido conductor recibía el Martín Fierro a su trayectoria, y decía: "Ustedes no saben lo difícil que es alejarse de este medio. De un medio que fue tan generoso con nosotros, que nos ha dado tanto. Ese público que, a lo mejor, me estoy despidiendo ahora de ellos. Agradezco a APTRA esta posibilidad, porque será mi última posibilidad de hacer cámara y verlos".

Murió Cacho Fontana a los 90 años

Sin embargo, su descanso de los medios duró poco tiempo ya que en 2021 fue dado por muerto y fue llamado para constatar de que seguía con vida. "Yo estoy muy bien de salud, ¿querés que te mande una foto? Dejalos que vendan, ahora cuando me vean de nuevo van a decir mirá cuántas vidas que tiene", comentó entre risas.

"En su vida hay una metáfora del país que fuimos y que ojalá podamos volver a ser", cerró Jorge Fontevecchia.

GA PAR