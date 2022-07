La apertura de Modo Fontevecchia: el poder destructivo de los rumores

'Rumor' viene del latín, y significa ´una voz que corre´. "Son fenómenos sociales, de acoso social donde encuentran refugio las personas cuando tienen miedo. El rumor no se puede contrastar con la racionalidad porque se basa en la intriga secreta, la leyenda urbana. Se transmite de forma viral, destinado a distraer la atención y provocar confusión en la sociedad", expresó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (por Net TV y Radio Perfil).

Para comenzar el viernes, Jorge Fontevecchia presentó el primer audio del viernes, donde Ricardo Balbín, una de las figuras más notables de la Unión Cívica Radical del siglo pasado, hasta la llegada de Raúl Alfonsín, respondía una pregunta periodística en rueda de prensa. "Hay algunos rumores respecto a un probable golpe militar o quizás un probable golpe civil dentro del régimen obrero, que podría producirse en el curso de 1976", decía el comunicador, cuestionando al político radicalista cuál era su perspectiva al respecto, a lo cual respondió: "Yo veo desechados los rumores. Creo que son interesados y antipatriotas. Hablar de golpes en un país que ha recobrado su estabilidad y que el pueblo goza de esa tranquilidad es atentar contra el país. Yo estoy seguro que está maduro en el pueblo argentino la vocación de vivir en paz y de seguridad institucional. Los rumores a los que usted alude, yo alguna vez he dicho que son los gritos de náufrago, de los que ya no tienen más qué hacer en el país y quieren impedir su desarrollo".

Finalmente, el 28 de junio de 1966 fue ejecutado un golpe de Estado por las Fuerzas Armadas, al mando de Juan Carlos Onganía, contra el gobierno de Arturo Umberto Illia.

"Tienen un enorme poder destructivo y performativo de la realidad", expresó Fontevecchia. Al respecto, la misma pregunta realizada a Balbín fue hecha este miércoles a Gabriela Cerruti, portavoz del presidente Alberto Fernández, agregándole un rumor de renuncia de Sergio Massa en su cargo. "Me parece que esa pregunta no corresponde ni ser formulada ni ser respondida. Estamos trabajando, el Gobierno está trabajando y la verdad es que no pensamos en los rumores. Los rumores los hacen y los llevan y los circulan quienes tienen tiempo de sentarse a conspirar en lugar de estar trabajando y gobernando, pero también seguramente los especuladores de siempre que no les parece bien que el Presidente esté trabajando, que converse con la vicepresidenta, que el dólar blue haya dejado de subir y haya empezado a descender, entonces evidentemente quienes apostaban a algún tipo de situación que no se dio hechan a correr en algunas mesas y redes esos rumores", expresaba la funcionaria.

Cerruti salió a negar "rumores" y "especulaciones": "El Presidente está en control del país

Acerca de los dichos de Cerruti, el conductor realizó un análisis, y comentó: "Nuevamente, como pasó con el golpe del 66, el dólar blue comenzó a subir y dejó de bajar. Y luego de bajar una vez más subió a la estratósfera".

Siguiendo la línea de los rumores, Rosario Ayerdi, periodista de Diario Perfil, publicó la primicia de una reunión gestionada este martes entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, la cual la vocera del Presidente desmintió en la conferencia de ayer. La comunicadora explayó los hechos: "A Cerruti vamos a contarle detalles de qué se trató. La reunión fue en Olivos, e ingresaron los tres por lugares distintos, el Presidente llegó por helicóptero, la vicepresidenta ingresó por Avenida Libertador, que es por donde no la ven los periodistas, y el tercer protagonista entró por la calle Malaver. Los tres se reunieron antes de que se ponga el sol porque Cristina Kirchner tenía el cumpleaños de Florencia Kirchner, entonces no hubo cena". Ante la pregunta de un colega radial al por qué el Gobierno buscó ocultar esta reunión, Ayerdi respondió: "Creo que hubo mucho hermetismo el lunes cuando también pude adelantar la reunión de Alberto y Cristina en privado que tuvieron, y tiene que ver con una Cristina muy molesta por filtrar información a los medios. Es la primera vez que hay una reunión donde no se conocen detalles, porque Alberto no filtró la información. No están en un momento para que Alberto pueda hacer eso".

Máximo Kirchner: "Guzmán los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara para sacar esto adelante"

En ese marco, y a modo de cierre, el diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, encabezó un encuentro con la militancia en la ciudad bonaerense de Escobar y planteó la temática de cómo el discurso se invierte, generándose un rumor. "Los últimos meses, no sin dolor, escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse de muy mala manera a la compañera Cristina, y se abrazaron a Guzmán. Ahora los dejó tirados, y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuándo aprenden que dar debates y discusiones internas, no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón", decía el presidente del PJ Bonaerense.

GA PAR