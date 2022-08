La apertura de Modo Fontevecchia: entre la procrastinación y el decisionismo

La procrastinación es un atributo negativo que se le asigna a Alberto Fernández y el decisionismo se plantea como un aspecto positivo de Sergio Massa. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la salida de Claudio Lozano del Banco Nación y los cambios en Energía, decía Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este miércoles 10 de agosto. Después se compartió con los oyentes un audio de Gabriela Cerruti donde decía que "uno tiene que conocer sus límites" y preguntarse "qué hace allí", en referencia al economista. Lozano no renunció en aquel momento porque decía que parte de un pequeño partido, un accionista del Frente de Todos. Mientras que el periodista Iván Schargrodsky se refirió al despido de Basualdo en Energía y expresó la sorpresa de Cristina Kirchner por dicha decisión.

"Procrastinar es el carácter que se le asigna a Alberto, pero es un término que se usa poco en español. Viene del inglés y antes del latín. Representa la postergación de una acción hacia el día de mañana por miedo a afrontarla", señaló el conductor. Es un problema de la regulación de las emociones y del tiempo, según un artículo del New York Times. En un estudio descubrieron que es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no tomar una decisión. Tiene que ver con el ánimo y el carácter de la persona que decide. "Enfrentado a esta idea, el decisionismo de Carl Schmitt se presenta en contra de las teorías iluministas, previo a la llegada de Hitler al poder. Es una particular doctrina política, donde el Estado es la fuente de toda decisión. Es una doctrina fundada en oposición al liberalismo y parte del populismo apoya esta idea de que no se pueden llegar a acuerdos racionales. Lo mismo pasa con la grieta política. También tiene otras fuentes el término y se le asigna a Napoleón. Pero simplificando, uno sería el defecto de Alberto y otra la virtud de Massa", desarrolló el periodista.

Luego se escuchó al presidente Alberto Fernández diciendo que "vamos a convocar a los empresarios y sindicalistas para alinear precios y salarios por los próximos 60 días". En la misma línea, Sergio Massa anticipó nuevas medidas para resolver los distintos frentes que tienen abiertos, para "atacar la inflación, la falta de estabilidad macroeconómica y fiscal, y los problemas diarios de quienes trabajan y producen".

"Además, este martes se realizó ayer se realizó la entrega de los Premios Fortuna, con la curiosidad de que por primera vez estuvo Gabriel Rubinstein, luego de haber sido señalado como posible viceministro de Massa. Rubinstein no dijo una sola palabra sobre si esta decisión. También hubo un cruce curioso entre Domingo Cavallo y Carlos Melconian. Y estuvo presente Miguel Pesce, quien había sugerido que debían premiarse las empresas que más exportaron, pero se tuvo que ir antes porque recibió un llamado urgente del Presidente. Algo similar pasó con Rubinstein, que hizo una presentación y se fue para huir de los periodistas", manifestó Fontevecchia.

Allí Cavallo fue entrevistado y dijo que "Massa no tiene formación profesional para encabezar el equipo económico" y que se entusiasmó cuando Rubinstein iba a ser su vice. "Faltaría un enfoque diferente de toda la política encomia, confiar más en los mercados y menos en el Estado. Guillermo Nielsen podría ayudarlo mucho a Massa, pero también Rubinstein es muy bueno", agregó el economista. "En un reportaje que le hago a Nielsen, él dice que Kicillof es marxista y entró en la lista negra dos meses antes de que asumiera Alberto", finalizó con su explicación el conductor.

