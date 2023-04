La carne sintética busca el impacto para salir del estancamiento

¿Cuándo fue la última vez que viste un animal de granja viejo? La pregunta suena extraña pero tiene sentido. Al negarles ese privilegio, el sistema alimentario mundial genera una dinámica cruel: las terneras pasan por el matadero a los dos o tres años, los cerdos a los seis meses y los pollos a las seis semanas. Si se los dejara vivir, podrían llegar a los 49, 23 y 13 años respectivamente.

El planteo es de NotCo, la empresa chilena que usa inteligencia artificial (IA) para elaborar sucedáneos de carnes, lácteos y aderezos a base de ingredientes vegetales. Lo logra tras analizar la estructura molecular de los alimentos de origen animal, y así reproducir sabor, textura y aromas.

Las imágenes fueron realizadas con IA.

El objetivo declarado es contrarrestar los efectos dañinos de la ganadería intensiva, que ocupa un tercio de la superficie terrestre y emite más dióxido de carbono que todo el transporte mundial.

Para imaginar otro futuro, la compañía lanzó una campaña que muestra imágenes hiperrealistas -también creadas con IA- de cerdos con canas y arrugas, vacas de mirada sabia y gallinas con patas de gallo. Lo hizo a través de redes sociales y anuncios de vía pública a un lado y otro de la cordillera, además de Brasil, México, Estados Unidos y Canadá.

Ley de etiquetado frontal: se detectaron maniobras para evadir su cumplimiento

Aunque NotCo se autodefine como la compañía de tecnología alimentaria de más rápido crecimiento en América Latina, con aportes económicos de empresarios como Marcos Galperin, el entusiasmo no parece replicarse en el resto del mundo. Beyond Meat e Impossible Foods, dos de los mayores conglomerados de “carne vegetal”, muestran un estancamiento que preocupa a sus inversores, algunos tan notorios como Leonardo DiCaprio, Bill Gates y hasta el ex director ejecutivo de McDonald's, Don Thompson.

Al igual que Bezos, Galperín invierte en el unicornio NotCo

El fundador de Beyond Meat, Ethan Brown, sugiere que la culpa de la caída en las ventas es precisamente de la industria de la carne, que “está haciendo lo máximo para dar a entender que nuestro proceso no es sano o que nuestros productos están llenos de químicos, pero esas cosas no son ciertas”

Si pudieran hablar, vacas, pollos y cerdos lo apoyarían a muerte.

FM JL