El estreno de la cuarta temporada de la popular serie Sherlock en 2017 no dejó satisfechos a los fanáticos que, desde entonces, han pedido incansablemente una quinta parte.

Si bien en un principio la posibilidad de seguir la historia había quedado descartada, ni los actores ni el director descartan la posibilidad de un regreso… pero con ciertas condiciones.

¿Qué dice el director?

En una entrevista que dio la semana pasada en el programa Today de la BBC, el creador de Sherlock, Steven Moffat, confirmó que está listo para escribir una nueva temporada pero con una única condición: que Benedict Cumberbatch y Martin Freeman vuelvan a ser Sherlock y Watson, respectivamente.

El 6 de enero de 1854 nació Sherlock Holmes, según su autor Sir Arthur Conan Doyle

El director explicó que los actores están en “cosas más grandes y mejores”, por lo que ve difícil el regreso. Tanto Cumberbatch como Freeman forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel: Benedict es el Dr Strange, fundamental para el avance del MCU; Freeman, por su parte, interpretó a Everett Ross en Captain America: Civil War, Black Panther, Black Panther: Wakanda Forever e interpretará nuevamente al personaje en Secret Invasion.

Si bien los actores no se pronunciaron aún respecto a estas últimas declaraciones de Moffat, han manifestado en otras oportunidades que podría existir la posibilidad de un regreso.

“Realmente me gusta ese personaje. Es solo que las circunstancias deben ser las correctas y creo que tal vez ahora es demasiado pronto para volver. Creo que, por maravilloso que sea, ha tenido su momento por ahora. Pero eso no quiere decir que no tendría otra iteración en el futuro”, dijo Cumberbatch en noviembre de 2021.

Sherlock

Por su parte, Freeman también se ha mostrado abierto a volver como Watson en Sherlock. En una reciente entrevista en The Jonathan Ross Show, el actor explicó que es muy fan de las cosas que son finitas pero también de un buen guión y una buena idea: “Si surge algo que nos convenza a todos, tendría que ser todos nosotros, entonces mi puerta siempre estaría abierta”, dijo entonces.

Solo el tiempo dirá si habrá más Sherlock en los años venideros, pero estas declaraciones alimentaron la expectativa de los fanáticos, que quieren ver a su dupla favorita resolver los misterios que los acompañaron en las cuatro temporadas anteriores.

FM JL