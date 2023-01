Las series que se estrenarán en 2023

El 2023 acaba de iniciar pero la lista de series que llegan vienen generando expectativa desde mucho antes.

La oferta será variada: desde nuevas temporadas de series aclamadas por la crítica y el público (como Succession), hasta adaptaciones de videojuegos exitosos (The Last Of Us, por mencionar uno), pasando por esperados spin offs vinculados a distintos universos como el de Marvel o el de Star Wars.

¿Cuáles son (y dónde podremos ver) algunas de las series que llegan a Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming?

The Last of Us (HBO Max)

El exitoso videojuego The Last of Us, uno de los más vendidos de Playstation, llega al streaming en 2023. "The Last Of Us" es una historia ambientada en un escenario posapocalíptico en el que la humanidad ha sido diezmada por un virus mortal.

El videojuego cuenta con dos entregas, la segunda estrenada en 2020, y es posible que la serie mezcle las dos historias. Estará protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay, y liderada por Johan Renck, Craig Mazin (creadores de 'Chernobyl') y Neil Druckman (guionista del videojuego).

You (Temporada 4) (Netflix)

La ¿última? Temporada de You llegará a Netflix en dos partes, que se estrenarán en dos fechas de este 2023. La nueva entrega nos mostrará qué pasó con Joe y qué le depara su futuro, en una temporada que transcurrirá en Francia. Penn Badgley vuelve a ponerse en la piel de inquietante Joe, que confunde el amor con la obsesión y tiene tendencias asesinas bastante serias.

Ahsoka (Disney+)

Tras su celebrada aparición en la segunda temporada de 'The Mandalorian', Ahsoka Tano tendrá su propia serie en Disney+ y estará protagonizada por Rosario Dawson. La habilidosa Jedi apareció por primera vez en las Guerras Clon y brilló en la seria animada 'Star Wars Rebels'.

La serie es de las más esperadas en la plataforma del ratoncito y se ubicará en la misma línea temporal de The Mandalorian.

Ahsoka seguiría al personaje homónimo en la caza del malvado Gran Almirante Thrawn -un personaje que funciona como puente entre el Imperio Galáctico de la trilogía original y la Primera Orden de sus secuelas- con la esperanza de localizar al desaparecido Ezra Bridger, el joven Jedi que desapareció con Thrawn hace muchos años.

Echo (Disney+)

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) seguirá expandiendo sus fronteras a lo largo de este año y también lo hará su rama de series. Echo funciona como spin off de Hawkeye (Ojo de halcón), la icónica serie que estrenó Disney+ en 2021. Además, se confirmó el regreso -para esta nueva entrega de Marvel- del Daredevil de Charlie Cox y el Kingpin de Vincent D'Onofrio.

La sinopsis provisional de la serie indica que veremos cómo Maya, tras los eventos de Hawkeye vuelve a su pueblo natal para lidiar con su pasado y reconectar con sus raíces en la comunidad nativoamericana. Alaqua Cox retoma el papel protagonista, acompañada de Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene, Zahn McClarnon, D'Onofrio y Cox.

Velma (HBO Max)

En este spin off animado de la icónica serie de Hanna-Barbera (cuyo primer episodio salió en 1969) Scooby Doo, nos encontraremos con Velma, uno de sus personajes principales. Mindy Kaling da la voz a esta versión animada que muestra a este personaje desde una nueva óptica más adulta.

Bridgerton (Temporada 3) (Netflix)

Los fans de las novelas de Julia Quinn -en las que está basada esta producción- y del romance histórico estarán felices de saber que en 2023 llega la tercera temporada de Bridgerton. Colin Bridgerton y Penelope Featherington serán la pareja central de la temporada 3, una de las historias más emocionantes de la saga literaria.

Además, el universo Bridgerton se ampliará con la llegada de La Reina Carlota: Una historia de los Bridgerton, un spin off que vuelve al pasado, a la Londres del siglo XIX, con otra historia de amor y comedia.

Succession (Temporada 4) (HBO Max)

Uno de los títulos más premiados y aclamados por el público y la crítica durante el último lustro, Succession, regresa con una cuarta temporada. La serie creada por Jesse Armstrong seguirá de nuevo a la familia Roy después del sorprendente final de la temporada 3, en el que una traición desbarató todos los planes de los herederos del imperio Waystar Royco.

The Idol (HBO)

El creador de Euphoria, Sam Levinson, estrenará una nueva serie en HBO Max de la mano de Lily-Rose Depp y el cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, en su debut actoral. Tesfaye interpretará al líder de una secta, o para algunos un grupo de autoayuda, situado en Hollywood que comenzará una sórdida relación con una estrella incipiente del pop (Lily-Rose Depp).

Berlín (Netflix)

Este 2023 veremos el spin-off de “La casa de papel” protagonizado por Berlín, el personaje encarnado por Pedro Alonso. Se desconocen hasta ahora los detalles de esta producción -incluyendo su fecha estimada de estreno- y solo se sabe que se centrará en la historia del enigmático personaje y que podría tener relación con los flashbacks de la quinta temporada.

Secret Invasion (Disney+)

La nueva serie de Marvel estará protagonizada por caras conocidas (Samuel L. Jackson como Nick Fury, Ben Mendelsohn como Talos, Cobie Smulders como Maria Hill) y nuevos y emocionantes fichajes (Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir).

Secret Invasion está basada en la novela gráfica de Brian Michael Bendis y cuenta la historia de cómo este pueblo cambia formas conocido como Skrull se ha infiltrado en la Tierra desde los años 90.

Sex Education (Temporada 4) (Netflix)

Llega a Netflix la cuarta parte de una de las mejores series originales de la plataforma. La serie creada por Laurie Nunn tendrá a su elenco original con algunas bajas: Simone Ashley, Patricia Allison y Tanya Reynolds no volverán para la nueva temporada.

La nueva temporada comenzará donde quedó la anterior, en el cierre del instituto Moordale por los escándalos vividos. ¿Lograrán salvarlo?

Ted Lasso (Temporada 3) (Apple TV+)

La multipremiada serie Ted Lasso vuelve este año con una tercera temporada. Gracias a su mezcla de drama y comedia, consiguió nominaciones a grandes premios como los Emmy y se volvió una de las mejores series de Apple TV+.

Black Mirror (Temporada 6) (Netflix)

Si bien la quinta temporada de Black Mirror fue vista por millones de personas, no se trató de la temporada favorita de los fans, ya que recibió muchas críticas por "haber perdido la esencia de la serie". Es por eso que se espera que la sexta entrega se asemeje más a las primeras de la saga que a su inmediata predecesora.

No se conocen aún demasiados detalles -más allá de su llegada en 2023-, pero hay mucha expectativa respecto a esta continuación de serie. En lo que respecta a nombres, veremos a actores y actrices como Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton y Anjana Vasan.

Rory Culkin -hermano menor de la estrella de Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin- también encabezará un episodio de la antología. Junto a él, también podremos ver a Rob Delaney y Myha'la Herrold, entre otros. Además, resuenan nombres como el de Salma Hayek, Kate Mara y Josh Hartnett como candidatos a formar parte del elenco.

And Just Like That (Temporada 2) (HBO Max)

El reboot de Sex and the city había surgido originalmente como una miniserie pero el furor por el regreso de las protagonistas originales (excepto Kim Catrall, que interpretó Samantha) llevó a que los creadores se animaran a una segunda temporada.

La serie nos devolvió a Carrie, Charlotte y Miranda con una visión más moderna de la realidad y atravesando la "crisis de los 50".

The Mandalorian (Temporada 3) (Disney+)

La tercera temporada de The Mandalorian llegará en 2023 a Disney+, para seguir alimentando el fanatismo de los seguidores de la saga de Star Wars. Lo ocurrido en los capítulos mandalorianos de El libro de Boba Fett no solo aseguran el regreso de Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal), sino una nueva temporada con Grogu (más conocido como Baby Yoda).

Only murders in the building (Temporada 3) (Disney+)

Tras el éxito de la segunda temporada, Only Murders in the building estrena una tercera parte con más misterios y risas. La serie volverá con Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin como principales protagonistas.

The Tales of Dunk and Egg (HBO)

Ambientada unos noventa años antes de las novelas principales de 'Juego de tronos', esta nueva serie del universo fantástico medieval creado por George R.R. Martin sigue las aventuras de 'Dunk' (el futuro Lord Comandante de la Guardia del Rey, Ser Duncan) y 'Egg' (el futuro rey Aegon V Targaryen).

Si bien no se conocen demasiados detalles acerca del vínculo de esta historia con House of the dragon, Martin ha escrito tres novelas alrededor de estos personajes ('The Hedge Knight', 'The Sworn Sword' y 'The Mystery Knight') y podría haber más.

